Raus aus der Kirche: Immer mehr Menschen im Landkreis treten aus — 50 Prozent mehr als im Vorjahr

Immer mehr Menschen aus dem Landkreis treten aus der Kirche aus. © IMAGO / Eibner

Negative Schlagzeilen und Missbrauchsskandale überschatten das Leben in der christlichen Glaubensgemeinschaft. Immer mehr Menschen kehren der Kirche den Rücken - auch im Landkreis.

Landkreis – Die Zahl der Kirchenaustritte steigt weiter an, und zwar massiv. 2021 waren es noch 1611 Austritte im Landkreis Weilheim-Schongau, im Jahr darauf kehrten insgesamt 2409 Menschen der Kirche den Rücken. Das sind knapp 50 Prozent Steigerung im Vergleich zum Vorjahr. In Steingaden steigerte sich beispielsweise die Zahl der Ausgetretenen um knapp 160 Prozent.

Rekord bei Kirchenaustritten in Steingaden: Steigerung um 160 Prozent

„248 Personen, das ist Rekord – so viele Austritte hatten wir noch nie“, teilte das Standesamt Peißenberg mit. Größtenteils seien es Katholiken, die ihre Kirche verlassen hätten. 2022 seien in Peißenberg 24 Bürger evangelischen Glaubens ausgetreten, genau einer mehr als im Vorjahr.

Die Zahl der Meldungen über den Austritt aus der Kirche, die im Pfarrbüro ankommt, belaste auch Engelbert Birkle, Stadtpfarrer in Weilheim. „Als Pfarrer habe ich den Auftrag, diesen Personen einen Brief zu schreiben, der darüber informiert, dass der Austritt am Standesamt in der Kirche als Aufkündigen der Kirchengemeinschaft verstanden wird und entsprechende Folgen damit verbunden sind“, erklärt er. Wer ausgetreten ist, dürfe unter anderem keine Ehrenämter in der Kirche übernehmen. Außerdem könne im Todesfall kein Begräbnis mit kirchlichen Ehrenzeichen stattfinden.

Dekan Georg Fetsch aus Peißenberg sieht als Gründe für die steigenden Austrittszahlen nicht nur die negativen Schlagzeilen und die Missstände in der katholischen Kirche. Die Grundbotschaft des Glaubens sei nicht mehr leicht an die Kirchengemeinschaft zu vermitteln. „Viele Menschen können sich mit der Kirche einfach nicht mehr identifizieren“, sagt Fetsch.

Missbrauchsskandale spielen eine nicht unbedeutende Rolle bei Austritten

Eine ebenfalls nicht unbedeutende Rolle würden die Missbrauchsskandale spielen. Der Dekan könne es nachvollziehen, wenn Menschen kein Mitglied in einer Gemeinschaft sein wollen, in der so etwas passieren kann. Manche Menschen seien persönlich verletzt worden. Es gebe auch solche, denen die Kirche zu liberal und zu verwässert sei und die das nicht mehr unterstützen möchten.

Auf der anderen Seite gebe es Menschen, denen die Kirche zu wenig auf der Höhe der Zeit sei und zu verhärtet in den alten Positionen, sagt Birkle. „Die Themen sind bekannt: der Platz der Frau in der Kirche, die Geschlechtergerechtigkeit, Lebensform der Priester und weitere. Spätestens seit 2010 gehört das Thema Missbrauch und Missbrauchsvertuschung auch dazu. Der Kirchenaustritt hat hier einen ganz eigenen Schmerz.“

Als einen weiteren Grund für die Austrittswelle sieht Birkle, dass viele Menschen gar nie richtig im christlichen Leben angekommen seien. Oft läge das schon bei der Taufe eines Kindes in der Luft. Eltern und die Familien der Kinder scheinen wenig innere Beziehung zum Christsein zu haben.

Kirchenaustritte: Immer weniger Besucher bei den Gottesdiensten

Die Frage nach der Motivation zur Taufe werde häufig damit beantwortet, dass die Eltern gute Erinnerungen an ihre Kinderzeit in der Kirche, wie beispielsweise bei der Kommunion, haben. Die Kinder, die in solchen Familien aufwachsen, hätten kaum die Chance, in einen Glauben hineinzufinden, der auch für Erwachsene Bedeutung habe. „Wenn dann jemand im Erwachsenenalter auf seiner Lohnsteuerkarte entdeckt, dass Geld abgebucht wird für eine Kirche und eine Christengemeinschaft, zu der eigentlich keinerlei Beziehung bestehe, meldet man sich einfach ab“, sagt Birkle.

Manchmal komme es auch vor, dass Menschen, die in der Pfarrei aktiv seien und kirchliche Ämter bekleiden, die Kirche verlassen. „Diese Menschen haben meist etwas Schlimmes erlebt und sagen nun, dass die Kirche kein Platz mehr für sie sei. Das tut ganz besonders weh“, so Birkle.

Auch im Alltag als Pfarrer merkt Georg Fetsch, dass sich immer mehr Leute von der Kirche abwenden. Die Besucherzahlen bei den Gottesdiensten werden immer weniger. Das sei laut Birkle jedoch ein Trend seit den 1950er Jahren. Außerdem sei die Akzeptanz der Kirche bei weitem nicht mehr so groß wie früher. Die Gespräche, die nach einem Austritt angeboten werden, werden laut Birkle nur sehr selten in Anspruch genommen. „Es bleibt also meist im Dunkeln, was genau die Personen zum Austritt bewegt hat.“

Stadtpfarrer Birkle: „Nicht austreten, sondern auftreten“

Um solch hohe Zahlen zukünftig zu verhindern, gibt es unterschiedliche Lösungsansätze. Grundsätzlich müsse die Kirche einige Sachen verändern. „In den weltkirchlichen Belangen können wir in den kleinen Kirchengemeinden leider wenig bewirken“, sagt Fetsch. Der „synodale Weg“ sei jedoch eine Chance, die katholische Kirche in Deutschland zu reformieren.

Aber auch im Kleinen könne man etwas verändern, um die Menschen in der Glaubensgemeinschaft zu halten, sagt Fetsch. In Zukunft könne man die Gottesdienste anders gestalten. Die Messfeiern könnten an neuen Orten abgehalten werden, oder man könne die Zeiten anpassen.

Birkle ist der Meinung, dass es zuerst einer inneren Erneuerung bedarf, sonst sei die äußere Veränderung zwecklos. „Wir müssen Wege anbieten, dass die Menschen wieder zum Glauben finden“, sagt Weilheims Stadtpfarrer. Die spirituelle Kernbotschaft und eine tiefe Glaubenserfahrung seien sehr wichtig, das denkt auch Dekan Fetsch. Sie können Antworten für das persönliche Leben geben, würden aber in den letzten Jahren immer mehr in Vergessenheit geraten.

„Nicht austreten, sondern auftreten“, ist Birkles Leitsatz. Er ist der Meinung, nur wer in der Kirche sei, könne auch etwas verändern.

LEONHARD SEELIG

