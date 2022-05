Zu wenig Kita-Plätze: Landkreis wird aktiv — „Wir brauchen mehr Personal“

Wie viele Kinder werden für den Kindergarten angemeldet? Das ist bislang noch oft schwer kalkulierbar. © dpa

Oft kommt es für Städte und Gemeinden völlig überraschend, wenn sich nach der Anmeldung herausstellt, dass die Zahl der Kindergartenplätze nicht ausreicht. Das soll künftig anders werden.

Landkreis Weilheim-Schongau – Mit einem „KiTa-Prognosetool“ soll den Gemeinden die Bedarfsplanung für Kindertagesstätten erleichtert werden. Dies berichtete Claudia Sam-Doess in der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Landkreis Weilheim-Schongau. Ein Unternehmen sei damit beauftragt worden, aus den Bevölkerungsdaten und den Daten von Kita-Betreuungsplätzen den künftigen Bedarf zu errechnen.

Kitas im Landkreis Weilheim-Schongau: Daten sollen jährlich aktualisiert werden

Bisher seien bereits die Daten eines Drittels der Kommunen im Landkreis Weilheim-Schongau ausgewertet worden, bis zur 20. Kalenderwoche des Jahres sollen die Ergebnisse für alle 34 Kommunen vorliegen. Noch vor der Sommerpause seien eine Informationsveranstaltung und ein Anwender-Workshop für Vertreter der Kommunen geplant.

Die Daten sollen dann jährlich aktualisiert werden. Außerdem sollen auch die Daten von Schülern erfasst werden, damit die künftige Mittags- und Ganztagsbetreuung geplant werden kann. Die Daten können laut Sam-Doess auch „zur Versachlichung der Diskussion beitragen“, da das Thema häufig sehr emotional diskutiert werde.

Kitas im Landkreis Weilheim-Schongau: „Wir brauchen mehr Personal“

Brigitte Loth, selbst Kindergarten-Leiterin in Seeshaupt, sieht unabhängig von der Planung ein weiteres Problem: „Wir brauchen mehr Personal in den Kindertagesstätten.“ Nur so könnten die Kinder nicht nur betreut, sondern auch gefördert werden. Mehr Personal sei aber nicht über „den langen Weg von fünf Jahren Ausbildung“ zu bekommen. Außerdem müsse die Bezahlung stimmen, damit Fachkräfte nicht abwandern.

Ein weiterer Workshop ist für die Mitglieder des Unterausschuss „Jugendhilfeplanung“ vorgesehen. Am 1. Juni 2022 informiert der Jugendhilfeplaner Günter Katheder-Göllner nicht nur wie ursprünglich geplant über „Kinder, Jugend und Familie in Zeiten von Corona“, sondern auch über die besondere Situation der Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine.

Kitas im Landkreis Weilheim-Schongau: Weitere Themen im Jugendhilfeausschuss

Auch weitere Themen wurden im Jugendhilfeausschuss besprochen:

Heuer soll nach der ersten Jugendbefragung 2015 wieder einmal nicht nur über, sondern auch mit Jugendlichen geredet werden. Laut Sam-Doess ist eine „Jugendbefragung 2.0“ geplant, die mit einem Event an den beteiligten Schulen verbunden ist. Aus dem Ergebnis dieser Stichprobenbefragung sollen Handlungsempfehlungen abgeleitet werden.

Für die Jugend ist nach vier Jahren wieder das Festival „hAMMERsound“ geplant. Dieses hatte bereits 2018 anstelle der erwarteten 1000 Besucher fast 3000 Jugendliche angezogen. Das zweite Festival, das für 2020 geplant war und abgesagt wurde, wird heuer nachgeholt. Höhepunkte werden am Freitag, 29. Juli, die Auftritte von vier Bands und ein Skater-Contest sein. Außerdem stellen sich 30 Unternehmen vor, die Ausbildungsplätze anbieten.

Der Landkreis hat jetzt einen neuen anerkannten Träger der freien Kinder- und Jugendhilfe. Es ist das „Familienzentrum Arche Noah“ mit Sitz in Penzberg. Die gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung war bisher der „Adventsgemeinde“ angeschlossen, hat sich aber inzwischen von dieser gelöst. Der Ausschuss stimmte geschlossen für die Anerkennung der Einrichtung.

VON ALFRED SCHUBERT

