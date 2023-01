Betreiber einer Kleintierstation missbrauchte Jugendliche - Jetzt ist das Urteil gefallen

Ein Mann wurde in Weilheim unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt. (Symbolbild) © U. J. Alexander via IMAGO

Ein langwieriger Prozess ging vor dem Weilheimer Amtsgericht zu Ende. Der Betreiber einer Kleintierstation wurde u.a. wegen Missbrauchs verurteilt.

Weilheim – Der Angeklagte wurde beschuldigt, die Leidenschaft für Kleintiere eines damals 15-jährigen Mädchens ausgenutzt zu haben, um sich ihr auch auf sexueller Ebene zu nähern. Die Familie sei auf der Suche nach einem Haustier für die Tochter auf den damals 37-jährigen Betreiber einer Kleintierstation aufmerksam geworden. Von seiner Expertise sei das Mädchen „schnell begeistert gewesen“ und sah in dem Mann eine Art „Seelenverwandten“, der sich ebenso für die Tiere begeisterte wie sie, sagte Richterin Claudia von Hirschfeld in ihrer zwei Stunden dauernden Urteilsbegründung.

Schon bald entwickelte sich ein reger Austausch zwischen dem Mädchen und dem Angeklagten, der anfänglich noch über die Mutter, später direkt über das Handy der Geschädigten lief. Durch das Auswerten der Chatnachrichten konnte jedoch festgestellt werden, dass der Mann schon bald damit begann, die Gesprächsthemen in eine sexuelle Richtung zu lenken, wobei er auch anstößige Bild- und Videodateien sendete.

Täter sei mehrfach übergriffig geworden

Die völlig unerfahrene und damit überforderte 15-Jährige informierte zwar ihre damals beste Freundin, die ihr auch zu einem Kontaktabbruch geraten habe, steckte jedoch in einem Dilemma: Auf einer sexuellen Ebene sei sie keinesfalls interessiert gewesen, allerdings wollte sie den Kontakt nicht aufgeben, da sie das Fachwissen des Mannes und die Leidenschaft für die Tiere, die sie beide teilten, an ihn gebunden habe.

Nach einiger Zeit sei der Kontakt auch in der realen Welt vertieft worden. Mehrmals hatte der Beschuldigte sie von zu Hause abgeholt, damit sie ihm bei seiner Arbeit zusehen und ihn unterstützen konnte. Auch ein Praktikum stand im Raum.

Neben den positiven Erfahrungen, die das Mädchen dabei machte, sei es jedoch auch vermehrt zu sexuellen Annäherungsversuchen des Mannes gekommen. An verschiedenen Orten, sowohl bei dem Mädchen zuhause, als auch im Auto oder bei der Arbeit in der Station, sei er übergriffig geworden. Das Mädchen habe dies zumeist über sich ergehen lassen, da sie „nicht wusste, was sie machen soll“ und „völlig überfordert“ war. Das Gericht kam zu dem Urteil, dass sie wohl in ihrer jugendlichen Unreife weiterhin ein unerschütterliches Grundvertrauen zu dem Mann aufrechterhielt.

Opfer kämpft mit posttraumatischer Belastungsstörung

Die Sache flog schließlich auf, als ihre beste Freundin aus Besorgnis die eigenen Eltern informierte und diese letztlich die Eltern der Geschädigten in Kenntnis setzten. Die darauf folgenden Ermittlungsarbeiten und später auch anstehenden Termine bei Psychiatern und Therapeuten gestalteten sich äußerst kompliziert. Auch wollte das Mädchen aus Angst vor Konsequenzen, einerseits für sich, andererseits für den Angeklagten, nicht sofort Anzeige erstatten.

Erst die Live-Auftritte des Mannes auf der Internetplattform TikTok, in denen er ebenfalls äußerst anstößige sexuelle Inhalte thematisierte, hätten ihr, wie das Gericht vermutete, „die Augen geöffnet“. Das Mädchen zog sich dennoch immer weiter zurück, habe an Panikattacken und Schlafstörungen gelitten.

Die Situation gipfelte schließlich in Selbstverletzungen und einem Suizidversuch der Geschädigten. Von mehreren Seiten sei ihr bereits eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert worden.

Richterin entschuldigt sich für Dauer des Prozesses und verurteilt Täter zu Freiheitsstrafe

Dass die sexuellen Handlungen einvernehmlich stattgefunden hätten, hielt das Gericht für nicht glaubhaft. Der Mann habe seine „Mentorrolle“ hartnäckig und manipulativ für seine eigene Befriedigung ausgenutzt. Das sei „keine Partnerschaft auf Augenhöhe gewesen“, betonte von Hirschfeld. Auch dass das Mädchen keinen Belastungseifer an den Tag gelegt hatte und dennoch viel detailreicher in ihren Aussagen war, würde ihre Glaubhaftigkeit bestärken.

Etwas Vergleichbares habe sie selten erlebt, sagte Richterin von Hirschfeld. Dass der Mann bereits vorbestraft ist, ließ sie zu dem Urteil kommen, „er gehe wohl gerne mit eigenen Regeln durchs Leben“. Dennoch entschuldigte sie sich im Namen der Justiz für die Dauer des Prozesses. Weder für die Geschädigte und ihre Familie, noch für den Beschuldigten sei eine solch lange Zeit in Ungewissheit zumutbar.

Die Tatvorwürfe „Verbreitung von pornografischen Schriften“, „sexueller Übergriff“, „sexueller Missbrauch von Jugendlichen“ und „sexuelle Belästigung“ führten schließlich zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten – bei diesem Strafmaß ist keine Bewährung mehr möglich.

von Florian Zerhoch

