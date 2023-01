Tut der Landkreis genug gegen den Klimawandel?

Von: Sebastian Tauchnitz

Das neue Berufsschulzentrum ist einer der wenigen wirklich energieeffizienten Bauten des Landkreises. © Ruder

Die Vorstellung des Energieberichts für die landkreiseigenen Liegenschaften ist immer auch der Auslöser für eine Debatte darüber, ob die Anstrengungen des Landkreises im Kampf gegen den Klimawandel ausreichen.

Landkreis – Schaut man sich die im Energiebericht des Landkreises genauer an, dann fällt auf, dass der CO2-Ausstoß der insgesamt 18 Gebäude, die der Landkreis betreibt, in den vergangenen Jahren kaum gesunken ist. Im Vergleich zum „Basisjahr“, das den Durchschnitt der Jahre 2008, 2009 und 2010 wiedergibt, ist er zwar um 39 Prozent gesunken. Aber wenn man ehrlich ist, dann ist das vor allem darauf zurückzuführen, dass der Landkreis vor ein paar Jahren beschlossen hat, ausschließlich Ökostrom zu beziehen.

Diese Entwicklung schmeckte nicht allen Mitgliedern des Kreisausschusses. Brigitte Gronau (Grüne/Weilheim) meinte dazu: „Das ist schon bissel frustrierend, dass wir nichts wirklich eingespart haben.“ Das liege vor allem am Hallenbad. Umso dringender sei es, endlich eine Investitionsplanung aufzustellen, wie man die Gebäude des Landkreises nach und nach energetisch sanieren wolle.

Kreiskämmerer: „Haben massiv CO2 eingespart, weil der Verbrauch stabil geblieben ist“

Kreiskämmerer Norbert Merk verwahrte sich gegen die Darstellung, es sei nichts passiert im Landkreis. „Wir haben massiv CO2 eingespart, weil der Verbrauch stabil geblieben ist“, meinte er. Das klinge nur im ersten Moment paradox: „Wir bewirtschaften heute 12 000 Quadratmeter Gebäudefläche mehr als im Basisjahr, die Zahl der IT-Endgeräte in den Schulen stieg im selben Zeitraum von 2500 auf über 7000“, rechnete er vor.

Das ändere nichts daran, dass die Haupteinsparungen bei der CO2-Produktion darauf zurückgehen, dass man auf Ökostrom umgestellt habe, entgegnete Karl-Heinz Grehl (Grüne/Weilheim). In Wahrheit sei das aber „nichts besonderes“. Er vermisse einen Überblick über Baujahr und Energieeffizienz der Anlagen in den einzelnen Gebäuden, deren Fassaden und Dächern. Da müsse man die Energieschleudern identifizieren und angehen, sonst „sitzen wir in zehn Jahren immer noch hier und einen Energiebericht, der genauso aussieht wie heute“. Ein entsprechender Sanierungsfahrplan werde gerade erarbeitet und soll in diesem Jahr vorgestellt werden, hieß es dazu von der Bau- und Liegenschaftsverwaltung des Landkreises.

Markus Bader: „ Klimaschutz ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen und sexy“

Das werde auch Zeit, meinte Markus Bader (SPD/Rottenbuch), denn „der Klimaschutz ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen und sexy.“ Weniger verführerisch sei die Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen. Das sei „in der Regel und mühsame Arbeit“. Der Kreistag müsse sich darüber klar werden, was er möchte, meinte Florian Steinbach vom Landratsamt. Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen, dass (teure) Sanierungen in der Regel dazu führen, dass sich der Energieverbrauch eines Gebäudes nahezu halbiere, wenn ordentlich investiert werde. „Der Kreistag muss nun sagen, ob wir machen sollen, was vorgeschrieben ist. Oder das, was möglich ist, um möglichst viel einzusparen. Das ist dann aber deutlich teurer“, so Steinbach.

Karl-Heinz Grehl forderte mehr Mut von der Politik: „Schaut man sich die Verbrauchsstatistik an, sieht man sofort, wie viel Energie sich einsparen ließe, wenn man im harten Winter das Hallenbad für drei Monate schließt“, meinte er. Fügte dann aber hinzu: „Ich will aber nicht der sein, der dann Schuld ist, dass das Bad zu ist.“

Man werde um unangenehme Entscheidungen nicht herumkommen, meinte auch Markus Kunzendorf (ÖPD/Oberhausen). Wenn der Landkreis erst 2040 oder 2050 Klimaneutralität erreiche, dann „ist das einfach viel zu spät“.

Landrätin schiebt Verantwortung auf internationale Staatengemeinschaft

Das sah Landrätin Andrea Jochner-Weiß ganz anders. Sie schob die Verantwortung für den Kampf gegen den Klimawandel auf die internationale Staatengemeinschaft. „Ich freue mich, wenn ich in mein 19 Grad warmes Büro gehe und denke ,Hurra, wir retten die Welt’, während bei der EU und in den Nachbarländern Energie verprasst wird“, so Jochner-Weiß im Ausschuss. In Brüssel, da würden alle Lampen brennen, während im Landkreis die öffentlichen Gebäude nicht mehr angestrahlt werden dürften.

