Krankenhäuser Weilheim und Schongau: Keine Zeit mehr, um auf Lauterbach zu warten

Von: Sebastian Tauchnitz

Der Kreistag möchte und will nicht mehr auf die Gesundheitsreform warten, um weitere Entscheidungen in Sachen Krankenhaus zu treffen. © Ralf Ruder

Die Finanzlage des Landkreises und die Personalsituation insbesondere im Schongauer Krankenhaus nehmen bedrohliche Ausmaße an. Auf die Gesundheitsreform, über die Bund und Länder streiten, könne und wolle man nicht mehr warten, hieß es immer wieder Kreistag.

Landkreis – Eigentlich hatte die Fraktion von ÖDP/Unabhängige lediglich beantragt, dass bei der Entscheidung darüber, welches Krankenhaus im Landkreis in Zukunft Level 2, also eine umfassende Versorgung bieten soll, auch Schongau gleichberechtigt zu Weilheim geprüft werden soll. Doch da spätestens nach Bekanntwerden der desaströsen Finanzlage des Landkreises vergangene Woche die Zukunft der gesamten Krankenhaus GmbH zur Disposition steht, geriet die Debatte über den ÖDP-Antrag zur Generaldebatte über die GmbH.

Jochner-Weiß: „Derzeit ist vollkommen offen, wie es mit der Gesundheitsreform weitergeht“

Landrätin Andrea Jochner-Weiß hatte den Anfang gemacht. Sie räumte ein, dass die im Januar vorgestellten Planungen auf Eis gelegt worden seien. Denn „derzeit ist vollkommen offen, wie es mit der Gesundheitsreform weitergeht“. Im Januar hatte man den Plan präsentiert, aus Weilheim ein Level-2-Krankenhaus zu machen, Schongau indes auf Level 1i (ohne Notaufnahme und ärztliche Betreuung rund um die Uhr) herabzustufen oder ganz zu schließen. „Frühestens im Sommer wissen wir mehr“, so Jochner-Weiß.

Schongaus Bürgermeister Falk Slyutermann (SPD) befürchtete, dass es im Sommer nicht mehr viel zu entscheiden gebe. Obwohl zu diesem Zeitpunkt dem Kreistag noch nicht bekannt war, dass die Geburtenstation in Schongau schließt, meinte er: „Wir müssen dafür sorgen, dass keine irreversiblen Maßnahmen erfolgen, die das Weilheimer Krankenhaus zur einzigen Option machen.“ Noch deutlicher wurde Karl-Heinz Grehl (Grüne/Weilheim): „Die Krankenhaus GmbH vernichtet unseren Haushalt“, stellte er fest. Es dürfe nicht passieren, dass man jetzt drei Jahre lang abwarte, bis sich Bund und Länder über die genauen Modalitäten der Gesundheitsreform geeinigt haben. „Wir müssen jetzt die Entscheidung treffen, wie es weitergehen soll, das halten wir nicht durch.“ Er forderte seine Kreistagskollegen auf, sachlich zu entscheiden, „Ärzte und Patienten haben Klarheit verdient“.

Es könne nicht darum gehen, dass einige ihr politisches Überleben über das Wohl des Landkreises stellen. „Wir bezahlen unglaublich viel Geld dafür, dass uns die führenden Experten in Europa beraten. Und dann kommt immer wieder einer an, dem diese Ratschläge nicht passen, und meint: Die haben doch keine Ahnung.“

SPD-Kreisrat: „Wir sind auf die Kooperation mit den umliegenden Krankenhäusern angewiesen“

Hans Mummert (SPD/Penzberg) kritisierte die Politik von Geschäftsführung und Aufsichtsrat: „Wir sind auf die Kooperation mit den umliegenden Krankenhäusern angewiesen.“ Da befremde es ihn, wenn man in der Heimatzeitung lese, dass die GmbH aus dem Verbund kommunaler Krankenhäuser im Oberland ausgetreten sei: „Es ist nicht mehr zu ertragen, dass wir auf so einem hohen Ross sitzen und meinen, nicht mit den anderen reden zu müssen.“

Landrätin Andrea Jochner-Weiß entgegnete, der Austritt sei auf ihr Betreiben hin geschehen: „Da gab es zwei oder drei Sitzungen in sechs Jahren und beschlossen wurde nichts, das uns was gebracht hätte.“ Sie meinte, man wolle sich demnächst mit den Garmischern und Tölzern treffen.

Peter Ostenrieder (CSU/Peiting) stellte klar, Krankenhaus-Geschäftsführer Lippmann sitze nicht „auf dem hohen Ross“: „Der macht nur, was ihm der Aufsichtsrat sagt.“ Er warf dem Kreistag vor, dieser würde „Roulette spielen mit der Krankenhaus GmbH. Und der Einsatz ist das Personal.“ Weil dieses zunehmend mit den Füßen abstimme und die GmbH verlasse, „haben wir keine zwei oder drei Jahre mehr, um einfach abzuwarten“.

Rüdiger Imgart (AfD/Weilheim) meinte: „Die Reise in die weitere Verschuldung muss ein Ende haben.“ Noch deutlicher wurde Josef Taffertshofer (BfL/Wildsteig): „Für uns ist der Level-2-Zug abgefahren. Die Krankenhäuser in den umliegenden Landkreisen sind viel weiter. Die Geschäftsführung hat uns ins Aus katapultiert, alle für den Landkreis wichtigen Aufgaben werden auf dem Altar der Krankenhaus GmbH geopfert. Wenn wir nicht wollen, dass in fünf Jahren sowohl der Landkreis als auch die Gemeinden ruiniert rumstehen, müssen wir jetzt handeln.“ Es ist also gut möglich, dass im Sommer über die Zukunft der Krankenhäuser entschieden wird. Bis dahin folgt man einstimmig dem Antrag von ÖDP/Unabhängigen und prüft den Standort Schongau gleichberechtigt.

