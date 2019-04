Krankenschwestern verdienen bis zu 60 000 Euro pro Jahr - trotzdem vermissen sie etwas Entscheidendes

Kliniken wie die in Weilheim oder in Schongau sollen keine Zukunft mehr haben. Das stellte der Geschäftsführer der Krankenhaus GmbH, Thomas Lippmann, im Kreistag klar.

Landkreis – Sein Vortrag geriet zum glühenden Plädoyer für eben jene – in Berlin ungeliebten – kleinen, wohnortnahen Krankenhäuser wie die in seinem Zuständigkeitsbereich. „Wir stehen von Seiten der Bundespolitik unter einem enormen Zentralisierungsdruck, kleinere Krankenhäuser sollen abgeschaltet werden“, berichtete er den Kreisräten. Wer überleben wolle, der müsse sich nach Wunsch aus Berlin spezialisieren.

„Da soll ein Schlaganfallpatient nicht einfach in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht werden, sondern in eine Spezialklinik mit Stroke Unit“, sagte er. Außen vor bleibe dabei allerdings die Gefahr, dass durch den langen Transport unter Umständen irreparable Gesundheitsschäden entstehen. „Im Gegensatz zu etlichen Privatkliniken kümmern wir uns auch um die ,leichten Fälle‘, mit denen sich kein Geld verdienen lässt“, so Lippmann weiter. Das wirke sich zwar auf das Betriebsergebnis aus, „aber sollen wir die Betroffenen deswegen wegschicken? Das wollen und machen wir nicht.“

Er verwies darauf, dass die Krankenhaus GmbH gemeinsam mit dem Landkreis in den vergangenen Jahren massiv investiert habe. Als Beispiele nannte er die neue Geburtenstation in Schongau, die Generalsanierung am Standort in Weilheim und den millionenteuren neuen Roboter, der in der Kreisstadt vor einigen Wochen in Betrieb gegangen sei. „Allein in dieser Woche wurden mit dem Roboter drei Knie operiert – die Patienten konnten zum Teil bereits 30 Minuten nach Ende des Eingriffs wieder in die Bewegung rein“, schwärmte er.

Krankenhaus GmbH Weilheim: Auslastung steigt deutlich

Das zahle sich aus. Die Auslastung sei von 66,7 Prozent im Jahr 2014 auf 76,7 Prozent im vergangenen Jahr gestiegen, die Kliniken würden im Landkreis einen wesentlich besseren Ruf genießen als ehedem, so Lippmann weiter. Auch die Zahl der Mitarbeiter sei – bei gleichbleibendem Zuschuss des Landkreises – gestiegen. Waren es 2014 noch 76 Ärzte, sind es heute 121, im selben Zeitraum stieg die Zahl der Pflegekräfte um 70 Mitarbeiter.

Das zahle sich jetzt aus. Demnächst können die Kliniken die Kosten für das Pflegepersonal komplett und in voller Höhe abrechnen, sagte Lippmann. Privatkliniken, die vor allem beim Pflegepersonal gespart hätten, um mehr Gewinn aus den Pauschalen zu ziehen, würden nun händeringend Mitarbeiter suchen. „Wir haben rechtzeitig vorgesorgt.“

Da die Krankenhaus GmbH nach Tarif bezahle, sei auch das Geld nicht das Problem, das auf die Motivation des Pflegepersonals drücke: „Eine Krankenschwester verdient bei uns 50 000 bis 60 000 Euro – als Arbeitgeberkosten – pro Jahr. Das ist ordentlich. Wo wir Nachholbedarf haben, ist die gesellschaftliche Wertschätzung den Pflegekräften gegenüber“, so Lippmann weiter.

Wenig bis gar nicht sprach er über die Millionenverluste, die die Krankenhaus GmbH Jahr für Jahr ausweist und die der Landkreis ausgleichen muss. Das übernahmen im Anschluss die Kreisräte. Friedrich Zeller (SPD/Schongau) sprach von „zehn Millionen Euro Zuschuss im Jahr“ und forderte, die Bezirke sollten die Zuständigkeit für die Klinikversorgung übernehmen, weil die Landkreise damit auf Dauer überfordert seien. Zudem regte er erneut eine enge Zusammenarbeit mit dem Klinikum Starnberg an. Landrätin Andrea Jochner-Weiß berichtete daraufhin, dass man „in intensiven Gesprächen mit einem möglichen Partner“ sei, die „weit gediehen sind“, und kündigte an, dass es im Herbst einen Sonder-Kreistag geben soll, bei dem ein mögliches Kooperationsmodell vorgestellt werde. Weiter ins Detail wollte sie aber nicht gehen.

Krankenhaus GmbH Weilheim: Landrätin bekennt sich zu kommunaler Trägerschaft

Jochner-Weiß sprach sich aber auch noch einmal deutlich für das Modell kommunaler Trägerschaft aus. So könne eine wohnortnahe Versorgung garantiert werden. „Wir wollen attraktiver werden und bauen deshalb kontinuierlich unser medizinisches Angebot aus“, sagte sie weiter. Ziel müsse sein, „dass wir auch weiterhin das Heft des Handelns in der Hand behalten.“