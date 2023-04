Enders beklagt Geheimniskrämerei im Kreistag: Krankenhaus-Themen werden weiter nichtöffentlich behandelt

Von: Sebastian Tauchnitz

Immer wieder wurde in den vergangenen Monaten die mangelnde Transparenz bei der Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH beklagt. Dennoch entschied sich der Kreistag jetzt wieder für den Weg der Geheimniskrämerei. © Ralf Ruder

Immer wieder wurde in den vergangenen Monaten die mangelnde Transparenz bei der Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH beklagt. Dennoch entschied sich der Kreistag jetzt wieder für den Weg der Geheimniskrämerei.

Landkreis – Susann Enders (Freie Wähler/Weilheim) lässt nicht locker. Sobald eine neue Behandlung des Themas möglich ist, beantragt sie eine Debatte des Kreistags über die Geschäftsordnung. Diese hatte sich der Kreistag nach der Kommunalwahl 2020 gegeben. Und sie weist seitdem eine massive Änderung auf: „Beteiligungsangelegenheiten“ werden seitdem „grundsätzlich nichtöffentlich“ behandelt. Die Abstimmung über diese Änderung ging damals denkbar knapp aus – mit einer Stimme Mehrheit wurde die Neuregelung beschlossen. Enders bezweifelt seitdem, dass korrekt ausgezählt wurde.

Freie Wähler stellten im Kreistag erneut einen Antrag, um über umstrittene Passage abzustimmen

Im Kreistag stellte die Fraktion der Freien Wähler jetzt erneut den Antrag, über die umstrittene Passage neu abzustimmen. „Es geht nicht darum, vom Gesetz her klar definierte nichtöffentliche Themen öffentlich zu behandeln“, so Enders. Es gehe vielmehr darum, dass derzeit im Kreistag „willkürlich per Handzeichen“ entschieden werde, was die Bevölkerung etwas angehe und was nicht. Nicht nur, was die Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH anbetrifft, sondern auch die Radom Raisting GmbH und die EVA GmbH.

Zudem gebe es zwar „seitenweise Stellungnahmen der Regierung von Oberbayern“, die immer wieder vom Landratsamt verschickt würden, wenn jemand die bestehende Regelung kritisiere. Aber „eine obergerichtliche Entscheidung gibt es nicht.“ Sie fragte gezielt beim Geschäftsleiter des Landratsamtes, Georg Leis, nach, ob es eine solche juristische Entscheidung gebe, die Rechtssicherheit biete. Dieser verneinte das.

Turbulente Abstimmung im Kreistag: 25 zu 24 Stimmen

Danach wurde es im Kreistag turbulent. Enders beantragte, dass namentlich über den Antrag ihrer Fraktion abgestimmt werden soll. Diesem Antrag wurde mit 25 zu 24 Stimmen stattgegeben. Allerdings fand im Anschluss gar keine Abstimmung über das eigentliche Thema mehr statt.

Denn Karl-Heinz Grehl (Grüne/Weilheim) ignorierte die Aussage der Verwaltung, wonach es keine höchstrichterliche Entscheidung zu dem Thema gibt, sondern befand: „Die Rechtslage gibt das nicht her, was da verlangt wird. Wir sollten diesen populistischen Antrag von der Tagesordnung nehmen.“

Diese Vorlage griff Rüdiger Imgart (AfD/Weilheim) dankend auf: „Ich dachte immer, für Populistenanträge wäre die AfD zuständig“, stichelte er. Anschließend bescheinigte er Enders, sie habe einen „Schwurbelantrag“ gestellt, er helfe gern, „ihn hieb- und stichfest zu formulieren“.

Michael Asam (SPD/Peiting) fühlte sich ungerecht behandelt: „Wir diskutieren alles, was öffentlich behandelt werden kann, auch öffentlich.“ Sein Fraktionskollege Falk Sluyterman (SPD/Schongau) verstand die ganze Aufregung nicht: „Eine Abstimmung ist zulässig. Der Beschluss kann schließlich im Anschluss juristisch überprüft werden.“ Auch Manuela Vanni (Unabhängige/Peißenberg) konnte im Antrag der Freien Wähler „nichts populistisches erkennen. Man kann nicht alles nichtöffentlich behandeln, nur weil es Beteiligungsangelegenheiten sind.“

Schämt Euch!

Am Ende wurde Grehls Antrag, den Antrag der Freien Wähler von der Tagesordnung zu nehmen, mit 27 zu 22 Stimmen angenommen. Das bedeutet, dass einige Kreisräte, die sich kurz zuvor noch für eine namentliche Abstimmung ausgesprochen hatten, nun gegen jedwede Abstimmung stimmten. Die letzten Worte der Debatte hatte Susann Enders: „Schämt Euch“ rief sie in die Runde.

