Welche Orte in der Region sind arm, welche reich? Landkreis-Gemeinden beim „Finanz-TÜV"

Von: Sebastian Tauchnitz

© DPA

Bevor der Kreistag festlegt, wie viel Geld die einzelnen Gemeinden im laufenden Jahr an den Landkreis zu bezahlen haben, müssen diese zum „Finanz-TÜV“. Daraus lässt sich ableiten, welche Gemeinden reich und welche relativ arm sind.

Landkreis – Die Debatte ist immer heftig, wenn es um die Kreisumlage geht. Das hat viele Gründe. Zunächst einmal den, dass sehr viele Bürgermeister auch im Kreistag sitzen. Und so selbst beschließen müssen, wie viel Geld sie dem Landkreis zur Verfügung stellen, damit der seine Aufgaben erfüllen kann. Geld, das ihnen dann in ihrer Gemeinde fehlt.

Doch die weiterführenden Schulen unterhalten sich nicht von allein, die Kreisstraßen führen auch durch ihre Gemeinden, das Personal hätte gern pünktlich sein Geld und auf die Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH wollen auch nur die wenigsten verzichten.

Nirgenwo in Bayern zahlen die Gemeinden so viel Kreisumlage wie in Weilheim-Schongau

Dennoch wird das Murren von Jahr zu Jahr lauter. Kreisumlage bezahlen alle Gemeinden in Bayern. Nur halt nirgendwo so viel wie im Landkreis Weilheim-Schongau. Der Hebesatz liegt bei 54 Prozent und damit knapp fünf Prozent über dem Wert, den die Städte und Gemeinden beispielsweise im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen berappen müssen.

Gegrummelt wird seitens der Gemeinden auch darüber, dass die Umlagekraft im Landkreis gestiegen ist. Stark vereinfacht gesagt: Die Wirtschaft brummte trotz Pandemie, es wurden ordentlich Steuern gezahlt, um rund 10,5 Prozent stieg die Umlagekraft. Allerdings bleibt die Kreisumlage wie festbetoniert bei 54 Prozent. Das bedeutet ganz konkret: Obwohl der Prozentsatz gleich bleibt, überweisen die Gemeinden rund 9,5 Millionen Euro mehr als im Vorjahr an das Landratsamt, insgesamt rund 99,5 Millionen Euro. Dass der Schuldenberg des Landkreises dennoch von Jahr zu Jahr weiter steigt und mittlerweile schwindelerregende Höhen erreicht hat, sorgt bei den Kreisräten für zusätzliches Bauchgrimmen.

Seit 2018 untersucht der Kreisrat die Finanzen aller Gemeinden

In der entsprechenden Beschlussvorlage schiebt Kreiskämmerer Norbert Merk diesbezüglichen Debatten aber elegant einen Riegel vor, indem er ausrechnet, wie viel Kreisumlage bezahlt werden müsste, wenn der Landkreis keine Schulden machen und dennoch wie geplant investieren soll: 61 Prozent. Das könnte allerdings kaum eine Gemeinde im Landkreis bezahlen.

Weil in solchen Fällen seitens der Gemeinden oft und laut geklagt und behauptet wird, durch die immense Kreisumlage bleibe kein Geld mehr übrig, um die eigenen Aufgaben zu erledigen, hat sich der Landkreis 2018 entschlossen, die finanzielle Leistungsfähigkeit jeder einzelnen der 34 Gemeinden im Landkreis Jahr für Jahr genau zu untersuchen.

Dabei werden zahlreiche Kriterien genau in Augenschein genommen. Steuereinnahmen, Schuldenstand, Tilgung, Bedarfszuweisungen und vieles mehr. Quasi ein Finanz-TÜV für die einzelnen Rathäuser. Am Ende werden die einzelnen Gemeinden schließlich in eine von drei Kategorien eingeteilt.

Welche Gemeinde ist eher reich, welche eher arm? - Einteilung in Kategorien

Kategorie 1 sind die Gemeinden, bei denen die Kreisumlage in der derzeitigen Höhe nach Ansicht der Kreiskämmerei keine Auswirkung auf die finanzielle Mindestausstattung hat. Dazu gehören Altenstadt, Hohenfurch, Huglfing, Iffeldorf, Oberhausen, Pähl, der Markt Peiting, die Stadt Penzberg sowie die Gemeinden Polling, Rottenbuch, Schwabsoien und Wessobrunn. Das sind – auch wenn das die Bürgermeister sicher abstreiten würden, die „geldigen“ Kommunen im Landkreis.

Die „Normalverdiener“ finden sich in Kategorie 2. Dort sind die Gemeinden aufgeführt, bei denen, falls überhaupt, nur unwesentliche Auswirkungen zu befürchten sind. Das betrifft Antdorf, Bernbeuren, Bernried, Böbing, Burggen, Eberfing, Eglfing, Habach, Hohenpeißenberg, Ingenried, Obersöchering, den Markt Peißenberg, die Gemeinden Raisting und Prem, die Stadt Schongau, Schwabbruck, Seeshaupt, Sindelsdorf, Steingaden, die Stadt Weilheim sowie die Gemeinden Wielenbach und Wildsteig.

Kreisumlage bleibt bei 54 Prozent im laufenden Jahr

Kategorie 3 wären schließlich die Gemeinden, bei denen die finanzielle Mindestausstattung der Gemeinde trotz möglicher Einschränkungen durch die Kreisumlage noch gegeben sind. Hier würde der TÜV-Prüfer schon ganz genau hinschauen. Allerdings wurde 2022 keine einzige Gemeinde im Landkreis dieser Gruppe zugeordnet.

All diese Arbeit führt am Ende dazu, dass der Landkreis feststellen kann, dass die Kreisumlage, obgleich die höchste im Freistaat, die Gemeinden vor keine existenziellen Probleme stellen wird. Demzufolge stimmte eine Mehrheit der Kreisräte denn auch am Ende für den Haushalt 2022 und damit auch für die Beibehaltung der Kreisumlage bei 54 Prozent im laufenden Jahr.