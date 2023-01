Landratsamt reagiert auf Kritik: Lehrer dürfen sonntags wieder in die Schule

Von: Andreas Jäger

Die schülerleeren Sonn- und Feiertage nutzen einige Lehrer, um beispielsweise Kopierarbeiten zu erledigen. © Dpa

Mit einem Betretungsverbot wollte das Landratsamt Weilheim-Schongau in den Schulen Energie sparen. Nun nimmt es die Regelung zurück.

Landkreis – Die aktuelle Energiekrise lässt auch den Landkreis Weilheim-Schongau nicht kalt und zwingt ihn somit zu Sparmaßnahmen. Im Zuge jener Regelungen wurde zu Schuljahresbeginn beschlossen, dass Lehrer der Schulen unter der Trägerschaft des Landkreises die Sonn- und Feiertage künftig nicht mehr in den Schulen verbringen sollten. Somit müssten jene an diesen Tagen nicht beheizt werden, was zu einer Verringerung des Energieverbrauchs beiträgt.

Kritik an der Regelung kam unter anderem von einem Lehrer aus dem Landkreis, der sich anonym an unsere Zeitung wandte. Das Verbot sei bei ihm und einigen seiner Kollegen auf Unverständnis gestoßen. „Murren kam auf, weil gerade in den schulaufgabenintensiven Zeiten die Test-Papiere für Prüfungen am Montag oft bereits sonntags kopiert wurden, da die Zahl der Kopierer eng begrenzt ist“, erklärt der Lehrer.

„Von Übereifer geleitete Maßnahme“

Laut Dr. Matthias Langensteiner, Schulleiter des Penzberger Gymnasiums, lehne sein Kollegium eine sonntägliche Schließung ebenfalls mehrheitlich ab. Sein Kollege Bernhard O’Connor vom Welfen-Gymnasium in Schongau sieht das ähnlich und sagt: „Persönlich wäre ich sehr dafür, dass die Schulen auch am Wochenende und an Feiertagen für die Lehrkräfte offen blieben.“

Diese Einwände der Lehrerschaft erreichten auch das Landratsamt, dort reagierte man mit Verständnis auf die Kritik und nahm die laut Pressesprecher Klaus Mergel „möglicherweise etwas von Übereifer geleitete Maßnahme“ umgehend wieder zurück.

Zutrittsverbot ist kein Thema mehr

Auf einer Schulleiterkonferenz wurde schließlich die Einvernahme erzielt, dass grundsätzlich an den Wochenenden eine Temperaturabsenkung stattfinden soll. Ein Zutrittsverbot ist aber kein Thema mehr. Den Schulen steht es somit weiterhin frei, selbst über die Zugänglichkeit des Gebäudes am Wochenende zu entscheiden.

An der Realschule Schongau wird so schon immer verfahren. Ab Freitagnachmittag werde laut Schulleiter Armin Eder die Raumtemperatur grundsätzlich abgesenkt. Seine Empfehlung an die Lehrkräfte der Realschule sei aber ohnehin, die Sonntage nicht in der Schule zu verbringen und sich an diesem Tag vom Stress des Berufsalltags zu erholen. „Wenn aber einer unbedingt an diesen Tagen an meiner Schule arbeiten will, darf er das natürlich. Es ist halt kalt im Schulhaus, aber das wissen meine Lehrer“, so Eder.