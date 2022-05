Weilheim-Schongau: Markus Söder stattet Landkreis Stippvisite ab — „Moralisch hat es nur zum Politiker gereicht“

Von: Jennifer Battaglia

Teilen

Bei seinem Besuch im Landkreis Weilheim-Schongau hat Ehrengast Markus Söder (2.v.l.) offiziell die neue Weilheimer Berufsschule eröffnet, die schon seit September in Betrieb ist. © EMANUEL GRONAU

Lang dauerte er nicht, der Besuch von Markus Söder im Landkreis Weilheim-Schongau. Nach dreieinhalb Stunden war der Ministerpräsident auch schon wieder auf dem Weg nach München.

Landkreis Weilheim-Schongau – Fast pünktlich erschien Markus Söder zu seinem ersten Termin im Landkreis am gestrigen Nachmittag (6. Mai). Gegen kurz nach 13 Uhr fuhr die Limousine des Bayerischen Ministerpräsidenten vor dem Radom in Raisting vor. Eskortiert wurde er von einer Polizeistreife und einem weiteren Wagen.

Markus Söder: Ein ganz besonderes Musikstück wurde für ihn gespielt

Keine zwei Stunden nach der Pressekonferenz zur Bekanntgabe des neuen CSU-Generalsekretärs, zeigte sich der Parteichef gut gelaunt in blauem Anzug mit himmelblauen Hemd und violetter Krawatte vor der Satellitenbodenstation. Landrätin Andrea Jochner-Weiß begrüßte er herzlich, ebenso den Raistinger Bürgermeister Martin Höck, bevor es in das Innere der denkmalgeschützten Anlage ging.

Mit einer beeindruckenden Akustik spielte dort die ortsansässige Blaskapelle Strauß’ „Also sprach Zarathustra“, das unter anderem als Filmmusik für „2001: Odyssee im Weltraum“ diente. Söder zeigte sich begeistert – ist er doch bekanntermaßen ein eingefleischter Science-Fiction-Fan. „Das war besonders faszinierend“, sagte er im Nachgang. „Zu gut Deutsch: sehr cool.“

Ministerpräsident Markus Söder (m.) neben Raistings Bürgermeister Martin Höck und der Landrätin Andrea Jochner-Weiß im Radom in Raisting. © EMANUEL GRONAU

Nach einem kurzen Gespräch mit der Landrätin und dem Vorstand der Krankenhaus GmbH Thomas Lippmann, in dem es um die Gesundheitsversorgung im Landkreis (Stichwort: Zentralkrankenhaus) ging, stand schon der nächste Termin auf dem Programm: ein Besuch im Hospiz in Polling.

(Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Markus Söder: Sein Vater starb in einem Hospiz

In Polling besuche der Ministerpräsident das Hospiz und zeigte sich bewegt. © EMANUEL GRONAU

.„Mein Vater ist vor über 20 Jahren in einem Hospiz verstorben“, sagte der Ministerpräsident dort. „Auch deshalb habe ich ein großes Interesse für dieses Thema.“ Palliativ-Medizin und Hospiz-Einrichtungen seien besonders wichtig, weil sie menschliche Begleitung mit Würde auf den letzten Metern des Lebens ermöglichen. Das Pollinger Hospiz biete eine „wundervolle Umgebung“, um sich auf die Zeit nach dem Leben vorzubereiten. Der Ministerpräsident dankte allen Helfern und Ehrenamtlichen vor Ort. Renate Dodell, Vorsitzende des Hospizvereins, kennt Söder ausder gemeinsamen Zeit im Landtag

Um Punkt 15 Uhr fand sich der CSU-Chef dann an der neuen Berufsschule in Weilheim ein. Die Stadtkapelle spielte den Bayerischen Defiliermarsch, als der Ministerpräsident unter den Augen von circa 200 Gästen am Tisch mit der Landrätin, Alexander Dobrindt und Weilheims Bürgermeister Markus Loth Platz nahm.

Der Master ist ganz nett, der Meister ist aber mindestens genauso wichtig.

In seiner Festrede bezeichnete er die Berufsschule als „Leuchtturm für ganz Bayern“. Mit der hochmodernen Schule würde nicht nur Oberbayern, sondern der gesamte Freistaat aufgewertet werden. Für seinen Ausspruch „Der Master ist ganz nett, der Meister ist aber mindestens genauso wichtig“ erntete der Ministerpräsident Applaus.

(Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Markus Söder: Anstatt Handwerker oder Pfarrer wurde er Politiker

Söder dankte Landrätin Jochner-Weiß für ihren Einsatz. „Sie haben eine tolle Landrätin“, sagt er an die geladenen Gäste gerichtet. „Sie hat die richtige Mischung – man darf sich von ihrer freundlichen Art aber nicht täuschen lassen.“ Denn je freundlicher die Landrätin werde, „umso sicherer heißt das, dass es etwas kostet.“ Der Ministerpräsident spielte damit auf das im Radom gehaltene Gespräch zum Krankenhausneubau an.

Söder enthüllte gemeinsam mit der Landrätin die Plakette der neuen Berufsschule in Weilheim. © EMANUEL GRONAU

Sich selbst bezeichnete Söder als „Fan des Handwerks“. Sein Vater war Maurermeister und habe ihn zu einem Praktikum auf den Bau verdonnert. „Nach ein paar Tagen meinte er, dass ich zwei linke Hände habe – dafür aber ein großes Mundwerk“, so der CSU-Chef. Als Berufe kamen deshalb nur zwei Möglichkeiten in Frage: Pfarrer oder Politiker. „Moralisch hat es dann nur zum Politiker gereicht“, sagte Söder selbstironisch und erntete dafür Gelächter.

Im Beisein des Ministerpräsidenten wurden anschließend feierlich die Plakette der Schule enthüllt, das Gebäude gesegnet und das Eröffnungsband durchschnitten. Ein paar wenige Protestler waren mit Trillerpfeifen gekommen und skandierten „Söder muss weg“ – der Ministerpräsident zeigte sich unbeeindruckt und ließ die „Pfeiffer“ noch schön grüßen, kurz bevor er über die Hintertür verschwand. (jb)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.