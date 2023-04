Weilheim-Schongau: Massiver Anstieg der Müllgebühren droht — bis zu 70 Prozent mehr Kosten?

Von: Sebastian Tauchnitz

Die Presswasservergärungsanlage in Erbenschwang ist noch vergleichsweise neu – sie wurde Ende 2019 in Betrieb genommen. © SOMMER/ARCHIV

Im Zuge der Debatte über den Haushalt kündigte Kreiskämmerer Norbert Merk an, dass die Müllgebühren im kommenden Jahr im Landkreis Weilheim-Schongau „drastisch“ steigen werden. Die Rede war von bis zu 70 Prozent mehr.

Landkreis – Nach Gründen wurde im Anschluss an den Vortrag des Kämmerers nicht gefragt. Doch später tauchten Gerüchte auf. In den vergangenen Jahren sei es versäumt worden, bei der Erbenschwanger Verwertungs- und Abfallentsorgungsgesellschaft (EVA) Rückstellungen für bereits abgeschriebene Anlagen zu bilden, hieß es.

Massiver Anstieg bei Müllgebühren: Wurde versäumt, bei der EVA Rückstellungen zu bilden?

Das klingt kompliziert, ist aber eigentlich gar nicht so schwierig. Ein Beispiel: Man kauft sich ein Auto. Nach fünf Jahren sind die Raten abgezahlt und das Auto gehört einem dann komplett. Bei Unternehmen ist das Auto dann auch steuerlich abgeschrieben. Nun steht man vor der Entscheidung, entweder ein neues Auto zu kaufen oder das alte, das seinen Dienst noch klaglos verrichtet, weiter zu nutzen.

Entscheidet man sich für Variante 2, ist das nicht nur ökologischer, man kann auch den Betrag, den man bislang für die Rate aufgewendet hat, auf die hohe Kante legen und ansparen. Dann fällt eine mögliche Neuinvestition in einigen Jahren deutlich leichter. Der Vorwurf, der der EVA gemacht wird, ist nun, dass nichts auf die hohe Kante gelegt wurde, obwohl klar war, dass in einigen Jahren die Anlagen erneuert werden müssen. Das sei der Grund dafür, dass die Müllgebühren, die gerade neu kalkuliert werden, so überraschend und massiv steigen würden.

Der stellvertretende Kämmerer des Landkreises, Matthias Brugger, weist diese Darstellungen allerdings zurück. „Sachstand ist, dass tatsächlich ein Teil der Anlagen seit ein paar Jahren (rund fünf) abgeschrieben sind. Sie sind allerdings in einem Zustand, der einen Weiterbetrieb wirtschaftlicher und ökologischer erscheinen lässt, als einen Austausch“, antwortet er auf eine entsprechende Anfrage der Heimatzeitung.

Energiewende, Ausbau der Energieautarkie und Personalkosten verursachen Gebührensteigerung

Rückstellungen dafür, dass in absehbarer Zeit Anlagen ausgetauscht werden müssen, sind nach Ansicht Bruggers aber mit Blick auf das Bayerische Kommunalabgabengesetz nicht möglich. „Sonst würde der Gebührenzahler zweimal zur Kasse gebeten – einmal durch die laufende Abschreibung und dann noch durch die zusätzliche Rückstellung für zukünftige Investitionen“, so Brugger. Auf die Anmerkung, dass die Gebührenzahler schon seit fünf Jahren nichts mehr für die Abschreibung der bestehenden Anlagen bezahlen, eine Doppelbelastung de facto also nicht bestanden hätte, entgegnet Brugger: „Eine Investitionsrückstellung ist laut Steuerrecht nicht zulässig.“

Die Gebührensteigerungen, die im Raum stehen, hätten zudem andere Gründe: Da seien die Energiewende und der Ausbau der Energieautarkie, so Brugger. Dazu kämen Personalkosten – der aktuell laufende Tarifstreit im öffentlichen Dienst wird auch Spuren bei den Personalausgaben der EVA hinterlassen. Nicht ausgeschlossen werden kann auch, dass durch neue Anforderungen im Abfall- und Umweltrecht weitere Investitionen nötig werden. Das alles wird sich zu erheblichen Mehrkosten aufsummieren.

„Bei der letzten Gebührenkalkulation wurde darauf geachtet, dass Gebührenüberschüsse abgebaut werden. Die Kalkulation auf der Basis der Jahre 2017-2020, Jahre, die sicherlich nicht die tatsächlichen Entwicklungen durch die Coronakrise und den Ukrainekrieg kalkulatorisch auch nur annähernd richtig abbilden“, so der stellvertretende Kreiskämmerer weiter. Deshalb sei es nicht verwunderlich, dass nach Jahrzehnten der Gebührenstabilität nun die Gebühren nicht zuletzt vor dem Hintergrund der weltweiten Krisen steigen werden.

Massiver Anstieg der Müllgebühren: Wie hoch, ist aber noch nicht klar

Wie hoch die Gebührensteigerung am Ende wirklich ausfallen wird, könne man jetzt nicht seriös sagen, so Matthias Brugger. „Gerade prüfen wir die Zahlen und kalkulieren neu.“ Ende des Jahres würde dann feststehen, wie tief die Bürger in die Tasche greifen müssen.

Angesichts der Inflation und der generell steigenden Kosten würden massiv steigende Müllgebühren etliche Bürger des Landkreises vor große Probleme stellen. Ein Thema, das man bei EVA und Landratsamt auch schon mit betrachtet: „Es gibt selbstverständlich Überlegungen, wie trotz des Ziels Aufrechterhaltung der Entsorgungssicherheit die Kosten für die Gebührenzahler insgesamt in Grenzen gehalten werden können. Für Überlegungen, ob eine soziale Härtefallregelung notwendig sein wird, ist es aber noch zu früh“, so Brugger weiter.

Auch die politische Debatte über die Müllgebühren dürfte in den kommenden Monaten noch an Fahrt aufnehmen. Denn es gibt in den verschiedenen Landkreisen durchaus verschiedene Wege, die Kosten der Müllentsorgung auf die Bürger umzulegen. Im Landkreis Weilheim-Schongau gibt es beispielsweise eine Grundgebühr, die rund 50 Prozent der anfallenden Kosten abdeckt. Das erleichtert der EVA die Kalkulation immens, weil man relativ genau abschätzen kann, wie viel Geld im Jahr hereinkommen wird. Im Nachbarlandkreis Bad Tölz-Wolfratshausen gibt es derweil keine Grundgebühr. Abgerechnet wird pro Tonne. Das ist zwar pro Tonne deutlich teurer als bei uns im Landkreis. Dafür gibt es aber auch einen deutlich höheren Anreiz, Müll einzusparen. Weil jede Tonne, die weniger abgefahren wird, dem Bürger bares Geld spart.

