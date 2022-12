Mostereien im Landkreis: Gute Erträge, aber gestiegene Kosten

Von: Andreas Jäger

Eine ordentliche Ausbeute konnten die Obstpressen in der Region, im Bild Weilheim, heuer vermelden. © rr

Deutlich mehr Obst als im vergangenen Jahr – das verzeichnen die Mostereien im Landkreis. Allerdings wird die Freude über die gute Ernte durch gestiegene Betriebskosten getrübt.

Landkreis – „Heuer war eine gute Obstsaison“: Diese Bilanz zieht Josef Schweyer, Betreiber der Mosterei in Antdorf. Zwar erzählten einige seiner Kunden, dass sie auch in diesem Jahr noch die Nachwirkungen des schweren Hagelschauers von 2021 merkten, aber im Großen und Ganzen könne man durchaus positiv auf die Ernteausbeute des vergangenen Herbstes blicken.

Mostereien im Landkreis: Tausende Liter gepresster Saft

Thomas Reichart vom Obst- und Gartenbauverein Bernbeuren, der die dortige Obstpresse betreibt, kann das bestätigen. „Wir haben deutlich mehr Obst als im vergangenen Jahr gepresst und waren somit heuer wieder auf dem Niveau von 2020“, so Reichart.

Auch beim Peißenberger Gartenbauverein war man mit der diesjährigen Presssaison zufrieden. „Insgesamt wurden 54 Tonnen Äpfel gepresst. Daraus entstanden rund 38 000 Liter Saft, wovon knapp 37 000 Liter erhitzt und in 5- oder 10-Liter-Kartons abgefüllt wurden. 28 Mitarbeiter haben mitgeholfen und 638 Stunden gearbeitet“, berichtet Helmut Scheuerer, zweiter Kassier des Vereins.

Bei der Obstpresse in Rott wurden heuer knapp 28 000 Liter Saft produziert, das entspricht einer Menge von 42 Tonnen Obst. „Das ist deutlich mehr als letztes Jahr, und auch im langfristigen Vergleich können wir von einer guten Saison sprechen“, so Gerulf Hänel, 1. Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins. Isolde Jahl vom Obst- und Gartenbauverein Reichling sagt, sie habe im Frühjahr zunächst mit einer äußerst ertragreichen Saison gerechnet, diese Erwartung hätte allerdings die regionale Trockenheit im Spätsommer etwas getrübt.

Dennoch standen in Reichling am Ende rund 7000 Liter gepresster Saft aus Äpfeln, Birnen, Quitten und Trauben zu Buche. Das ist für die Größe der Anlage eine durchaus ordentliche Menge. „Dies lag vor allem an den Kunden von auswärts, die von der Trockenheit weniger betroffen waren als die Reichlinger“, erklärt Jahl.

Mostereien im Landkreis: Verpackungskosten und Energiepreise schellen in die Höhe

Josef Schweyers Obstpresse hatte von Mitte August bis Ende Oktober geöffnet, in dieser Zeit wurden über 80 000 Liter Saft aus rund 120 Tonnen Obst produziert. Ein guter Ertrag, doch auch Schweyers Kosten sind in diesem Jahr gestiegen. Den größten Preissprung habe es beim Verpackungsmaterial gegeben. Da jenes bei Schweyer allerdings ein durchlaufender Posten ist, also in nahezu gleicher Höhe an die Kunden weitergegeben wird, bekamen auch diese den Preisanstieg zu spüren.

Schweyers Kosten für Heizöl haben sich ebenfalls erhöht. Wobei er in dieser Hinsicht sogar noch Glück im Unglück hatte, da sein Heizöl-Vorrat bereits Anfang des Jahres, also noch vor dem exorbitanten Preissprung im Frühjahr, aufgefüllt wurde.

In Bernbeuren zahlte man in diesem Jahr pro Liter Saft 40 Cent, dazu kamen, wenn nötig, Verpackungskosten in Höhe von einem Euro pro fünf Liter. Aufgrund der Betriebskostenerhöhung kann Thomas Reichart jedoch derzeit nicht garantieren, dass es auch im kommenden Jahr bei diesen Preisen bleiben wird.

Von gestiegenen Kosten berichtet auch Gerulf Hänel, doch er ist zuversichtlich, das derzeitige Preisniveau von 30 Cent für Mitglieder beziehungsweise 40 Cent für Nicht-Mitglieder pro Liter Pressen und Erhitzen auch in Zukunft halten zu können.

