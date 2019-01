Noch reichen die Bargeld-Reserven im Landkreis

Der Streik des Geldtransportunternehmens „Prosegur“ könnte zu Engpässen bei der Bargeldversorgung führen. Banker in der Region bleiben erst einmal gelassen.

Weilheim – 80 Prozent der Geldtransport-Fahrten der Firma „Prosegur“ fielen am Mittwoch aus. „Im Freistaat wurde an neun Standorten gestreikt“, sagt Kai Winkler von „ver.di“ Bayern, „wir werden sehen, wie es diese Woche weitergeht.“

Zumindest für den ersten Tag des Warnstreiks, bei dem eine Lohnerhöhung von 1,50 Euro pro Stunde sowie eine Anpassung der Gehälter im Osten an den Westen gefordert wird, war die Sparkasse Oberland gerüstet. „Im Moment sind die Geldautomaten noch gut befüllt. Über die Feiertage statten wir sie immer reichlich aus“, sagt Andrea Melzer aus der Kommunikationsabteilung in Weilheim. Sollten die Streiks länger andauern, müsse man sich konkrete Maßnahmen für den Notfall überlegen. „Im schlimmsten Fall könnten sich unsere Kunden das Geld immer noch in der Filiale auszahlen lassen. Dort haben wir durchgehend Reserven vorrätig“, sagt sie.

Genügend Bargeldbestände im Haus

Andreas Kögl, Marketingleiter der Raiffeisenbank Pfaffenwinkel in Peiting, sieht es ähnlich: „Eine Zeitlang können wir gut überbrücken. Wir haben genügend Bargeldbestände im Haus.“ Gerade Händler würden zudem immer wieder größere Geldbeträge an den Automaten einzahlen.

Ob der Streik Auswirkungen haben werde, müsse sich erst noch zeigen – dieser Ansicht ist Michael Schuldes, Prokurist und Bereichsleiter im Vorstandsstab der in Garmisch-Partenkirchen sitzenden VR-Bank Werdenfels. „Problematisch werden könnte es höchstens an den Geldautomaten in kleineren Orten, wie etwa in Oberhausen“, sagt er.

Bei der HypoVereinsbank mit Sitz in Weilheim verweist man auf eine bundesweite Pressemitteilung: „Bislang liegen keine Anhaltspunkte für Auswirkungen vor, dennoch könnte es zu punktuellen Einschränkungen kommen.“ Gerade im Einzelhandel und in der Gastronomie wäre die Bezahlung mit Girocard und Kreditkarte eine Alternative.

Kartenzahlung in Supermärkten

Kartenzahlungen begrüßen auch die Mitarbeiter des „V-Markt“ in Schongau. „Auf einen Streik vorbereiten kann man sich nicht wirklich“, sagt Martin Glöckler aus der Firmenzentrale, „da ist es gut, wenn die Kunden in solchen Situationen bargeldlos oder passend zahlen.“