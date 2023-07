Reaktion auf „Corona-Spaziergänge“: Demonstrationen sollen angemeldet werden

Von: Sebastian Tauchnitz

Die Corona-„Spaziergänge“ waren zwar Demonstrationen, wurden häufig aber nicht als solche angemeldet. © Wolfgang Schörner

Viele Demonstrationen während der Corona-Zeit wurden häufig nicht angemeldet, sondern nur „Spaziergänge“ genannt. Nun folgte der Aufruf zur ordnungsgemäßen Anmeldung.

Landkreis – In den Corona-Jahren formierte sich in Teilen der Bevölkerung Widerstand gegen die Schutzmaßnahmen. Menschen fanden sich zusammen, um von ihrem demokratisch garantierten Demonstrationsrecht Gebrauch zu machen. Das Problem dabei: Etliche der genannten Demonstrationen wurden nicht ordnungsgemäß angemeldet, sondern lediglich als „Spaziergänge“ deklariert (wir berichteten mehrfach).

Das stellte insbesondere die Polizei vor Ort oft vor Probleme. Denn bei normalen, regulär gemeldeten Demonstrationen gibt es einen konkreten Ansprechpartner, der sich auch um die Absicherung der Veranstaltung kümmern muss. Dieses fehlte oftmals während der „Corona-Spaziergänge“. „Das war eine immens schwierige Zeit, die Entscheidung, diese Veranstaltungen dennoch zuzulassen, ist uns nicht leichtgefallen. Auch weil immer die Gefahr bestand, dass sie aus dem Ruder laufen“, so Landrätin Andrea Jochner-Weiß im Rahmen des Sicherheitsgesprächs. Auch Polizeipräsident Manfred Hauser verteidigte dabei die damals getroffenen Entscheidungen: „Diese ganzen Demonstrationen haben die Kollegen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd natürlich extrem belastet. Da war ein lageorientiertes Agieren nötig.“ Man habe das Thema damals sehr intensiv intern diskutiert und beschlossen „nicht mit der Brechstange“ zu agieren. Vielmehr konnten laut Hauser die Dienstgruppenleiter vor Ort flexibel entscheiden, was am Ende der richtige Weg gewesen sei.

Polizeipräsident: „Demonstrationsrecht ist eines der elementarsten Grundrechte“

„Das Demonstrationsrecht ist eines der elementarsten Grundrechte“, so der Polizeipräsident weiter. Und er tendiere sehr dazu, diesem Grundrecht höchste Priorität einzuräumen. „Gemäß höchstrichterlicher Entscheidungen hätten wir die Demonstranten beim G7-Gipfel nicht bis an die Absperrungen heranlassen müssen. Wir haben es dann dennoch in Absprache mit den Demonstranten ermöglicht, damit sie in ihrem Recht auf freie Meinungsäußerung nicht eingeschränkt werden“, so Hauser weiter.

Dennoch – und auch da sind sich Polizei und Landratsamt einig: In Zukunft sollen alle, die demonstrieren wollen, die Veranstaltung auch ordnungsgemäß anmelden. Einfach, damit ein reibungsloser Ablauf garantiert werden kann.

