„Die Welt ist klein geworden“: Reisebranche in Zeiten von Pandemie und Krieg

Von: Jennifer Battaglia

Das Team vom Peitinger „Glück auf Reisen“-Reisebüro freut sich über wieder zunehmende Buchungen: Claudia Schwarzer (l.) und Silke Martin-Socher. Seit zwei Jahren in Kurzarbeit © Hans-Helmut Herold

Das Reisen war in den vergangenen zwei Jahren alles andere als einfach. Corona hatte die Urlaubsplanung und damit auch die Reisebranche fest im Griff.

Landkreis Weilheim-Schongau – „Corona hat wirklich alles getoppt“, sagt Silke Martin-Socher vom Reisebüro „Glück auf Reisen“ in Peiting. Man habe zwar schon „kleinere Katastrophen“ wie die Thomas-Cook-Pleite oder die Waldbrände in Australien überstanden, die Coronavirus-Pandemie sei aber dann doch eine ganz andere Nummer gewesen. „Die Welt ist klein geworden“, so Martin-Socher weiter. „Viele Länder lassen sich immer noch nicht bedenkenlos bereisen“, wirft ihre Kollegin Claudia Schwarzer ein. Die beiden Frauen führen das Reisebüro seit 2015.

Reisebranche zwischen Pandemie und Ukraine-Krieg: „Die Menschen haben Angst“

Für die Einreise in die einzelnen Länder gelten ganz unterschiedliche Corona-Regeln. Um ihre Kunden bestmöglich zu beraten, müssen Martin-Socher und Schwarzer die Vorschriften stets im Blick behalten. „Die Internetseite des Auswärtigen Amts ist deshalb unsere tägliche Anlaufstelle“, sagt die 45-jährige Martin-Socher. Ein erheblicher Mehraufwand, den es vor der Pandemie so nicht gab. „Wir machen das gerne, denn wir fühlen uns für unsere Kunden verantwortlich.“

Im Vergleich zu den beiden Vorjahren kann das Reisebüro zwar mehr Buchungen verzeichnen – an die Zeit vor 2020 reichen die Zahlen aber nicht heran. Dazu kommt die Ungewissheit, ob Urlauber die gebuchten Reisen auch wirklich antreten. Durch die Pandemie lässt sich vieles bis kurz vor knapp stornieren. „Wie es für uns finanziell aussieht, wissen wir dann erst am Ende des Jahres“, gibt Schwarzer zu bedenken. Erst bei einer angetretenen Reise bekommt das Reisebüro Geld.

Auch die Reiseziele haben sich durch Corona verändert. „Viele Menschen fühlen sich in der EU sicherer.“ Anstatt nach Übersee zu fliegen, würde man lieber den Gardasee vorziehen. Das liege auch am Ukraine-Krieg. „Die Menschen haben Angst und sehnen sich nach Ruhe und Sicherheit“, sagt Schwarzer. Manche hätten bei der Buchung gar ein schlechtes Gewissen, wieder andere möchten unbedingt verreisen. „Die denken sich: Wer weiß, was nächstes Jahr kommt.“

Reisebranche zwischen Pandemie und Ukraine-Krieg: Kann man sich Urlaub überhaupt noch leisten?

Diesen Eindruck teilt auch Reiseverkehrskauffrau Judith Stoll. Sie ist die Büroleiterin des Tui TravelStar Volksbank Reisebüros in Penzberg. „Es gibt nur das eine oder das andere Extrem“, sagt sie. „Die einen sagen, dass sie seit zwei Jahren nicht gereist sind und möchten weg, die anderen dagegen sind zögerlich.“

Die Buchungssituation habe sich noch nicht annähernd erholt. Stoll und ihre Kollegin sind weiter in Kurzarbeit – seit zwei Jahren am Stück. „Wir hatten in der Pandemie extrem hohe Verluste“, sagt sie. „Zwei Kollegen haben vergangenes Jahr gekündigt und sind in eine anderen Branche gewechselt.“

Im Februar hatte das Buchungsaufkommen zwar erst zugenommen. „Dann aber kam der Krieg“, so Stoll. Viele seien unsicher – nicht unbedingt im Hinblick auf das Reisen selbst, sondern, ob man sich den Urlaub überhaupt noch leisten könne. „Die Menschen fragen sich, ob sie das seit zwei Jahren für den Urlaub gesparte Geld nicht lieber auf der Bank lassen“, sagt die Reiseverkehrskauffrau.

Reisebranche zwischen Pandemie und Ukraine-Krieg: Was kommt im Herbst?

„Es geht langsam wieder los, aber nicht so wie vorher“, bestätigt auch Hannelore Seidl-Wenng vom Alpina-Reisebüro in Weilheim. Die Rentnerin führt ihr Büro von zuhause aus – schon vor Corona hatte sie ihre Räumlichkeiten in der Stadt aufgegeben und hatte sich in ihrem Wohnhaus ihr Reisebüro eingerichtet. „Durch Corona war ich total erleichtert, dass ich keine Miete mehr für ein Büro zahlen musste“, sagt sie. „Das habe ich genau richtig gemacht.“

Unter Seidl-Wenngs Stammkunden sind nur wenige Familien mit Kindern, ihre Kunden würden also nicht zur klassischen Ferienzeit verreisen, sondern eher im Herbst und Winter, wenn auf der Südhalbkugel Sommer ist. „Gebucht werden bei mir hauptsächlich Fernreisen“, sagt sie. Nach Asien oder auf die Inseln im Indischen Ozean. Auch Südamerika sei im Kommen. „Aber von vor 2020 sind wir noch weit entfernt.“

Etwas unsicher blickt Seidl-Wenng in die Zukunft. Ob in diesem Herbst und Winter die gebuchten Fernreisen nach Übersee stattfinden können? „Man weiß ja nicht, was im Herbst wieder losgeht“, sagt sie. „Aber wir hoffen mal nicht, dass es wieder schlimmer wird.“ Mehr als Hoffen bleibt ihr aber nicht. (jb)

