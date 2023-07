Reisetrends 2023: Griechenland ist die Nummer 1

Von: Andreas Jäger

Florian Troemls Urlaubs-Geheimtipp ist Albanien. Dort sei es wunderschön und gleichzeitig günstig. © Leonhard Seelig (Archiv)

Die Reiselustigen im Landkreis scheinen sich nach Ouzo und Sirtaki zu sehnen: Das zeigen die Buchungszahlen der regionalen Reisebüros. In welchen Ländern Schnäppchenfreunde auf ihre Kosten kommen und welches Balkanland der nächste große Urlaubstrend werden könnte, haben uns die Reisekaufleute zudem verraten.

Landkreis – Die Sommerferien stehen vor der Tür und damit stellt sich bei vielen auch wieder die Frage: Wohin geht es in den Urlaub? Das nach wie vor beliebteste Ziel und „immer schon ein Selbstläufer“ sei „ganz klar Griechenland“, sagt Florian Troeml vom VBR Reisebüro in Schongau. Das selbe Ergebnis zeigt auch die Buchungsstatistik von Uta Orawetz, Geschäftsführerin des Weilheimer „Derpart Reisebüros Simader“. Insbesondere die Insel Kreta erfreue sich in diesem Jahr höchster Beliebtheit, so Orawetz.

Auf den Plätzen 2 und 3 rangieren die USA und Spanien. Aber auch Fernreisen nach Afrika oder Asien würden verstärkt nachgefragt, fügt Troeml hinzu. Nach der Corona-Zeit merke man, dass „die Leute definitiv wieder weg möchten“, so Troeml. Das kann auch Karl Schramm, Inhaber von „Tscharlies Reisen“ in Peiting, bestätigen: „Wir haben mittlerweile wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht.“

Günstige Angebote in nordafrikanischen Urlaubsländern

Wenngleich das Reisen „zu bestimmten Zeiten definitiv teurer geworden ist“, sagt Troeml. Das betreffe auch einstige Schnäppchen-Länder wie Kroatien, die Türkei und selbst Bulgarien. Günstige Angebote seien aber noch in einigen nordafrikanischen Urlaubsländern, also Tunesien und Ägypten, zu finden.

Grundsätzlich kann sich der Reisekaufmann nicht über einen Buchungsrückgang beklagen: Viele Kunden seien auch in den aktuellen Zeiten bereit, Geld für die Urlaubsreise auszugeben. Eine Veränderung zu früher oder einen deutlich stärkeren Hang zum Sparen habe der Reisekaufmann in diesem Bereich nicht festgestellt.

„Familien schauen schon aufs Geld“, sagt hingegen Karl Schramm von „Tscharlies Reisen“ in Peiting. Schramms Lieblingsreiseziel Griechenland sei deshalb für viele Familien nicht mehr drin, ausgewichen werde auf Länder wie die Türkei oder Ägypten. In beiden Ländern sei es „abseits des Massentourismus“, also fernab von Antalya oder Hurghada, „traumhaft schön“, so Schramm. „Manche Kundengruppen gehen ab“, sagt auch Uta Orawetz: Vor allem handle es sich dabei um Familien, die beispielsweise vom Hotel auf den Campingplatz ausweichen würden. Dennoch sei eine Sache nach wie vor klar erkennbar: „Das Gut Urlaub hängt beim Deutschen hoch.“

Passagierzahlen in den vergangenen Jahren gesunken

Das in den vergangenen Jahren immer stärker gewordene Online-Angebot sieht Florian Troeml nicht als Bedrohung seiner Branche: „Auch jüngere Leute wissen, dass Pauschalpreise online wie vor Ort gleich sind.“ Im Reisebüro komme aber noch die fachmännische Beratung dazu, betont der Reisekaufmann. Den Online-Trend merkt man auch im Reisebüro von Uta Orawetz: So seien die Passagierzahlen in den vergangenen Jahren gesunken. Wie Troeml bekräftigt aber auch Orawetz die Vorteile des klassischen Reisebüros, insbesondere den Mehrwert der Beratung.

Angesprochen auf seinen Urlaubs-Geheimtipp, antwortet Florian Troeml: Albanien. Das sei ein „wunderschönes Land“ und noch dazu sehr günstig. Auf dem deutschen Markt habe sich das Balkanland zwar noch nicht wirklich durchgesetzt, es sei aber im Kommen. „Albanien wird sich stark entwickeln“, prophezeit auch Uta Orawetz. Das liege vor allem daran, dass Kroatien erheblich teurer geworden sei und sich viele Urlauber günstigere Alternativen suchten. Karl Schramm zeigt sich ganz begeistert vom arabischen Land Oman. Dort sei es „grüner, als man es sich vorstellt“, so Schramm, und auch die Hotelqualität bewertet der Reisekaufmann als sehr gut.