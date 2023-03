Sexuelle Belästigung im Gotteshaus: Gericht verurteilt Mesner zu Geldstrafe

Der Fall wurde vor dem Weilheimer Amtsgericht verhandelt (Symbolfoto).jpg © IMAGO / U. J. Alexander

Ein als Mesner angestellter Mann soll im Mai des vergangenen Jahres die Mitarbeiterin einer Sicherheitsfirma im Eingangsbereich eines Kirchengebäudes sexuell belästigt haben. Der Fall wurde nun vor dem Weilheimer Amtsgericht verhandelt.

Landkreis – Wie die Geschädigte vor Gericht aussagte, habe sie den Mann, zu dem sie ein durchaus freundschaftliches Verhältnis pflegte, an dem besagten Tag aufgesucht, um mit ihm den Tagesablauf durchzusprechen.

Da sie als Mitarbeiterin einer Sicherheitsfirma zwar regelmäßig vor Ort tätig war, jedoch vorher noch nie an einem Samstag gearbeitet hatte, wollte sie sich bei dem Kirchenmitarbeiter informieren.

Mesner erkundigte sich nach der Farbe des BHs und angelt nach BH-Träger

Als sie ihn schließlich an einer der Eingangstüren antraf, hätten sie zunächst ein normales Gespräch geführt. Plötzlich hätte der Mann sich jedoch zu ihrer Kleidung geäußert, indem er sich nach der Farbe ihres BH erkundigte. „Das geht dich nichts an“, habe die Geschädigte entgegnet. Dennoch habe er ihr anschließend an den Kragen ihres Poloshirts gegriffen und den Träger des BH zum Vorschein gebracht. Die Geschädigte habe dem Vorgang durch den Einsatz ihrer Hand schließlich ein Ende bereitet.

Der Beschuldigte sagte hingegen aus, dass ihm das von der Geschädigten getragene Shirt, welches mit dem Logo der Sicherheitsfirma bedruckt war, vorher nie aufgefallen sei. Er habe sie diesbezüglich angesprochen und auf das besagte Logo gezeigt. Möglicherweise habe er dabei, ohne Hintergedanken, ihre Brust berührt.

Mesner gibt der Mitarbeiterin des Sicherheitsdienstes zwei Mal einen Klaps auf den Hintern

Kurz vor Ende des Gesprächs habe der Mann ihr noch zweimal einen Klaps auf den Hintern mitgegeben, so die Frau. „Ich habe mich später richtig eklig gefühlt“, sagte sie. Sie sei eigentlich immer gerne zum Arbeiten an die Kirche gekommen. Auch sei sie regelmäßig zum sonntäglichen Frühstück der Kirchenmitarbeiter eingeladen gewesen, wo sie sich meistens neben den Beschuldigten gesetzt habe, da sie mit ihm gut auskam.

Den Klaps an das Gesäß leugnete der Beschuldigte ebenfalls. Die beiden hätten sich über den Pfarrer unterhalten, da die Geschädigte mit diesem offenbar nicht sonderlich gut klargekommen sei. Dabei will er ihr jedoch nur tröstlich an die Schulter und nicht an das Gesäß gefasst haben.

Der Vorfall habe die Geschädigte im Nachgang allerdings stark mitgenommen. „Ich bin danach gleich zu meinem Freund gefahren, um mich sicher zu fühlen“, sagte sie. Auch Menschenansammlungen würde sie seither meiden.

Mitarbeiterin meldete den Vorfall sofort ihrem Chef

Bevor sie die Kirche verlassen hatte, habe sie noch ihren Chef kontaktiert. Auch der Pfarrer sei über den Vorfall in Kenntnis gesetzt worden. Dieser machte das Gericht jedoch auf Ungereimtheiten in der Aussage der Geschädigten aufmerksam.

Entgegen ihrer Aussage, sie habe nach dem Vorfall nicht mit ihm gesprochen, gab dieser zu Protokoll, dass sie sich nach dem Übergriff sehr wohl mit ihm unterhalten hatte.

Pfarrer nahm den Vorfall sehr ernst

Gerade weil an diesem Tag ein besonders großer Betrieb in der Kirche geherrscht habe, könne er sich einen solchen Übergriff vor den vielen Menschen eigentlich nicht vorstellen. Zunächst sei er jedoch „total baff“ gewesen. „Aber ich nehme so etwas sehr ernst“ sagte der Pfarrer, wobei er auf diverse Missbrauchsfälle innerhalb der katholischen Kirche verwies.

Eine solche Tat würde er dem Angeklagten, den er als „absolut zuverlässig“ beschrieb, eigentlich nicht zutrauen. Dennoch wurde dem Mesner eine Abmahnung erteilt, so der Pfarrer.

Der Staatsanwalt sah den Kern der Anklage trotz kleinerer Widersprüchlichkeiten als erwiesen an. In den Augen des Verteidigers stünde hier jedoch Aussage gegen Aussage. Seiner Ansicht nach würden die kleinen Ungereimtheiten die Geschichte der Geschädigten so weit beinträchtigen, dass eine Verurteilung in diesem Fall nicht gerechtfertigt wäre. Sein Mandant sei demnach freizusprechen.

Die Richterin schenkte der Geschädigten mehr Glauben als dem Beschuldigten

Richterin Resch schenkte der Geschädigten allerdings mehr Glauben als der Verteidiger und verhängte gegen den Beschuldigten eine Geldstrafe von insgesamt 1600 Euro. „Sexuelle Belästigung in zwei tateinheitlichen Fällen“ lautete das Urteil.

Die Zeugin habe einen durchaus glaubhaften Eindruck im Verlaufe des Prozesses hinterlassen. Außerdem sei die Aussage äußerst „detailreich“ und „in sich stimmig“ gewesen. Auch dass sie nach dem Vorfall mit psychischen Problemen zu kämpfen hatte, würde ihre Glaubwürdigkeit unterstreichen, so die Richterin.

Florian Zerhoch

