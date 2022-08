Klimaneutrale Girokonten: Sparkasse wirbt für mehr Nachhaltigkeit

Emissionen reduzieren

2020 unterzeichnete die Sparkasse Oberland eine Selbstverpflichtung für klimafreundliches und nachhaltiges Wirtschaften. Nun gibt es klimaneutral verwaltete Privatgirokonten.

Landkreis – Als erste Bank im südlichen Oberbayern hat die Sparkasse Oberland auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit das Produkt in den Fokus genommen, das beinahe jeder Kunde hat: Das private Girokonto. Vorstandsvorsitzender Thomas Orbig, Nachhaltigkeitsmanagerin Jenny Christiani und Natalie Grasegger-Boos, Leiterin des Vorstandsstabs, stellten die Neuerung bei einem Pressegespräch vor. Wie Jenny Christiani erläuterte, verursacht jedes Girokonto durchschnittlich 10,2 Kilogramm an CO2-Emissionen. Dies geschieht durch die Bargeldversorgung, anteilige CO2-Emissionen der Bank, Transaktionen, Onlinebanking, Website und Kontoführung. Auf alle Privatgirokonten hochgerechnet ergibt dies die beträchtliche Menge von mehr als 1000 Tonnen CO2, was wiederum dem Gewicht von etwa 180 ausgewachsenen Elefanten entspricht.

Ermittelt wurde der CO2-Fußabdruck des Privatgirokontos mit Unterstützung von „Climate Partner“, einer Firma, die Unternehmen Lösungen für Klimaschutz bietet, indem sie ihnen hilft, CO2-Emissionen zu berechnen und zu reduzieren, Klimaschutzstrategien umzusetzen und CO2-Emissionen durch Klimaschutzprojekte auszugleichen. So können Unternehmen und Produkte klimaneutral werden.

Sparkasse will Emissionen reduzieren: Auch Bargeldversorgung optimiert

Laut Julia Bewerunge von Climate Partnerwerden auch nicht direkt zuordenbare Emissionen wie die Fahrten der Mitarbeiter zur Arbeit oder Dienstreisen berücksichtigt. Zur Vermeidung der Emissionen hat die Sparkasse zum Beispiel auf Recyclingpapier umgestellt, die Bargeldversorgung optimiert und den Papierverbrauch weiter reduziert. „Aber auch unsere Kunden können bei der CO2-Emissionsreduktion mitwirken, indem sie zum Beispiel mit Karte oder online statt bar bezahlen, da Bargeldtransaktionen leider sehr CO2-intensiv sind“, so Thomas Orbig.

Für den CO2-Ausgleich hat sich die Sparkasse für ein Klimaschutzprojekt entschieden, welches Klimaschutz mit sozialen Mehrwerten kombiniert – ein mit Gold Standard zertifiziertes Projekt. Durch die Vergabe von Mikroenergiekrediten können Geschäftstreibende in Indien energieeffiziente Produkte wie saubere Kochöfen, Wasserfilter oder Solarleuchten zu einem erschwinglichen Preis anbieten und Haushalte können sich diese leisten – ein Projekt, das jährlich im Durchschnitt 100 000 Tonnen CO2 einspart.

Aber auch regionaler Klimaschutz sei der Sparkasse sehr wichtig. Um die heimischen Wälder zu stärken und auch das Bewusstsein der Mitarbeiter in Fragen des Klimaschutzes zu schärfen, werde man gemeinsam mit der Privatwaldgemeinschaft Oberammergau rund 700 Setzlinge pflanzen – für jeden Mitarbeiter einen, so Orbig. Ein weiterer regionaler Schwerpunkt ist die von der Greensurance-Stiftung ins Leben gerufene Moor-Renaturierung in Weilheim. Dort ist die Sparkasse der erste Partner, der rund 1000 Quadratmeter der Renaturierung finanzieren wird.

von Bianca Heigl

