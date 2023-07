Ukrainischer Bürgermeister transportiert gefallene und verletzte Soldaten heim - alter Rettungswagen wird für ihn gesucht

Von: Boris Forstner

Starten die Spendenaktion für einen Krankenwagen für die Ukraine: (v.l.) Karl-Heinz Grehl, Felix Schimke-Klubuk und Martin Pape. © Boris Forstner

„Solidarität Ukraine“ hat im Landkreis Weilheim-Schongau eine neue Spendenaktion gestartet. Gesammelt wird für ein Fahrzeug, um Verletzte zu transportieren.

Landkreis – Mit ihrer Hilfsaktion „Solidarität Ukraine“, die auf Initiative des Landkreises und mehrerer Bürgermeister kurz nach Kriegsausbruch gegründet hat, haben die Verantwortlichen schon mehr als 190 Hilfstransporte mit über 300 Tonnen Gütern in die gebeutelte Ukrainer schicken können. Auch das Vorhaben, einen Euro pro Landkreis-Einwohner zu spenden, sei mit weit über 200.000 Euro längst erfüllt. Erst kürzlich war Valerii Vesnianyi, Bürgermeister der rund 100 Kilometer südwestlich von Kiew gelegenen Stadt Tulchyn in der Oblast (Landkreis) Winnyzja, erneut in Weilheim, um einen von den Helfern organisierten Kombi zu übernehmen, sagt Pollings Bürgermeister Martin Pape.

Vesnianyi besuchte dann noch die montägliche Ukraine-Mahnwache auf dem Marienplatz, ehe man sich auf ein abendliches Bier an die Mariensäule setzte. So schildert es Grünen-Stadtrat Karl-Heinz Grehl, der sich von den Berichten Vesnianyis und seines Begleiters tief beeindruckt zeigte: „Es war, als wenn zwei Veteranen von der Front erzählen, sehr eindrucksvoll.“ Das stimmt sogar, denn der Begleiter sei tatsächlich Offizier in der ukrainischen Armee und hatte Heimaturlaub, sagt Felix Schimke-Klubuk, der mit seiner ukrainischen Frau Myroslava ebenfalls schon unzählige Hilfstransporte auf den Weg gebracht hat.

Bürgermeister transportiert gefallene und verletzte Soldaten nach Hause

Auch Vesnianyi ist immer wieder in Richtung Front unterwegs – notgedrungen, wie Pape berichtet. Denn Tulchyns Bürgermeister selbst transportiert regelmäßig gefallene oder verletzte Soldaten aus seinem Heimatort nach Hause, in einem völlig untauglichen Fahrzeug. Alle Lkw oder Sprinter sind zu Kriegsbeginn von der Armee beschlagnahmt worden.

„Wir wollten schließlich wissen: Was brauchst du, was können wir noch tun?“, sagt Grehl. „Und da kam die Idee, einen funktionsfähigen, aber nicht mehr benötigten Krankenwagen zu besorgen.“ Nach ersten Recherchen würden dafür rund 15.000 Euro benötigt. Grehl hat die Aktion mit 200 Euro aus eigenen Tasche gestartet. Jetzt hoffen die Verantwortlichen auf Nachahmer, um möglichst schnell helfen zu können.

Denn die Situation vor Ort in Tulchyn sei immer noch unbeschreiblich. Zu den rund 18.000 Einwohnern seien durch den Krieg 20.000 bis 30.000 Flüchtlinge gekommen, die aus den von den Russen besetzten Gebieten geflohen seien. „Und nach dem Kachowka-Dammbruch bei Cherson kamen quasi über Nacht noch einmal rund 1000 Menschen dazu“, sagt Schimke-Klubuk.

Spenden können unter dem Stichwort „Krankenwagen“ auf das Konto der „Solidarität Ukraine“, das bei der Gemeinde Polling angelegt ist, überwiesen werden: IBAN DE65 7035 1030 0032 684193 bei der Sparkasse Oberland. Infos unter www.polling.de/solidaritaet-ukraine/

