Zentralkrankenhaus: Studie ermittelt idealen Standort — Schongau abgeschlagen auf letztem Platz

Von: Sebastian Tauchnitz

Die Ergebnisse der Clinotel-Studie sind eindeutig. Ein Standort wäre für den Landkreis besonders geeignet. Der wäre aber nicht Weilheim. © CLINOTEL

Wo wäre der ideale Standort für ein Zentralkrankenhaus? Das wurde in einer Studie untersucht. Die Ergebnisse standen Monate unter Verschluss und wurden jetzt im Kreistag präsentiert.

Landkreis – Seit November geheime Verschlusssache, jetzt auf einmal öffentlich: Auf Antrag von Alexander Majaru (SPD/Schongau) wurde im Kreistag überraschend doch noch das Ergebnis der Clinotel-Studie veröffentlicht. Die Arbeitsgemeinschaft kommunaler Krankenhäuser hatte im vergangenen Jahr den Auftrag erhalten, vier mögliche Standorte für ein neues Zentralkrankenhaus zu untersuchen und auf ihre Eignung hin zu prüfen. Kurz bevor die Ergebnisse vorlagen, kam der Bürgerentscheid.

Zentralkrankenhaus: Grundstückskosten wurden in der Studie nicht geprüft

Nun also wurde der Clinotel-Geschäftsführer Udo Beck per Videochat dem Kreistag zugeschaltet und stellte die Ergebnisse vor. Er räumte ein, dass ein Kriterium nicht geprüft wurde – die Grundstückskosten. Nach der Zulassung des Bürgerentscheids hätte es keinen Sinn ergeben, mit den Grundstücksbesitzern über mögliche Kaufpreise zu reden, so Landrätin Andrea Jochner-Weiß.

Die Grundstückskosten seien ohnehin weitgehend irrelevant, erklärte Beck in seinem Vortrag. Insgesamt acht Kriterien habe man untersucht und in der Auswertung unterschiedlich gewichtet (siehe Tabelle). Besonderes Augenmerk wurde dabei auf zwei Punkte gelegt: Zum einen das Einzugsgebiet. Ziel war hier, dass möglichst weite Teile der Landkreisbevölkerung das Krankenhaus innerhalb von 30 Minuten erreichen können. Dabei konnte insbesondere Peißenberg massiv punkten (siehe Karten). Zudem wurde besonders darauf geachtet, wo die besten Chancen bestehen, den Mitarbeiterstamm zu binden und medizinische Fachkräfte zu gewinnen. Hier lag Weilheim vorn, Peißenberg knapp dahinter.

Klares Ergebnis: Peißenberg schneidet bei der Clinotel-Studie am besten ab, Schongau am schlechtesten. © CLINOTEL

Zentralkrankenhaus: Peißenberg laut Studie als Standort am besten geeignet, Schongau abgeschlagen

Am Ende fiel das Ergebnis sehr deutlich aus. Während Peißenberg als Standort eines Zentralkrankenhauses laut der Studie mit Abstand am besten geeignet wäre, sich die beiden Standorte in Weilheim die Plätze zwei und drei sicherten, liegt Schongau weit abgeschlagen auf dem letzten Platz der Clinotel-Liste für Standorte.

Die blaue Linie zeigt: Schongau würde zwar das halbe Allgäu mitversorgen, aber nur den halben Landkreis. © CLINOTEL

Was bedeutet das jetzt konkret? Zunächst einmal gar nichts. Denn der 500-Millionen-Euro-Neubau eines Zentralkrankenhauses ist nach dem Bürgerentscheid nach Aussage der Landrätin „für die nächsten Jahrzehnte vom Tisch“.

Auch der Erkenntnisgewinn, der für die Kreisräte mit der Vorstellung der Studie verbunden war, hält sich in Grenzen. Denn es wurde nicht gesagt, wo genau die untersuchten Standorte lagen. In Schongau wurde seitens der Stadt sehr offensiv und öffentlich kommuniziert, dass man mit dem bestehenden Standort und umliegenden Grundstücken ins Rennen geht. Welches Grundstück in Peißenberg untersucht wurde, ist nicht gesagt worden.

In Schweigen hüllte man sich auch, welche beiden Grundstücke in Weilheim geprüft wurden. Landrätin Andrea Jochner-Weiß stellte nur klar, dass der Standort des heutigen Weilheimer Krankenhauses nicht untersucht worden sei.

Zentralkrankenhaus: Peißenbergs Bürgermeister sauer

Alexander Majaru forderte in der anschließenden Debatte, dass die Studie doch noch zu Ende gebracht werden solle. Das sei nicht zielführend, entgegnete Clinotel-Chef Udo Beck. Einerseits sei die Studie zu 96 Prozent fertig, andererseits der Neubau auf der grünen Wiese ohnehin vom Tisch. Zudem sei es nicht praktikabel, mit den Grundstücksbesitzern über Preise zu reden, wenn die schon wüssten, dass man gar nicht wirklich kaufen will.

Peißenberg wäre laut der Studie der beste Standort für ein Zentralkrankenhaus. © CLINOTEL

Ansonsten ärgerten sich die Schongauer darüber, dass bei der Verkehrsanbindung die Reaktivierung der Fuchstalbahn nicht berücksichtigt wurde – in die Studie aufgenommen wurde nur, was bereits vorhanden ist und genutzt werden kann, nicht, was eventuell mal wieder kommen könnte.

Peißenbergs Bürgermeister Frank Zellner (CSU) schob indes Frust darüber, dass das Zentralkrankenhaus nicht gebaut werden soll: „Das ist die zweite Studie nach dem Roeder-Gutachten, die klarstellt, dass Peißenberg der ideale Standort für ein Krankenhaus im Landkreis ist“, stellte er fest.

