Startschwierigkeiten bei einrichtungsbezogener Impfpflicht – bislang 551 Ungeimpfte in Weilheim-Schongau gemeldet

Von: Sebastian Tauchnitz

Seit mehr als zwei Wochen gilt die Impfpflicht im Gesundheitsbereich. Das Gesundheitsamt in Weilheim-Schongau hat noch Probleme, sich einen Überblick über die Lage zu verschaffen. © Marijan Murat / dpa

Im Gesundheitssektor gilt seit Mitte März die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Das Gesundheitsamt in Weilheim-Schongau hat noch Probleme, sich einen Überblick zu verschaffen.

Landkreis – Seit mehr als zwei Wochen gilt die einrichtungsbezogene Impfpflicht in Deutschland. Will meinen, dass in der Theorie bei allen Einrichtungen im Gesundheitssektor nur noch Menschen arbeiten dürfen, die vollständig geimpft sind. In der Praxis hat das Gesundheitsamt des Landkreises allerdings nach wie vor größte Probleme, sich überhaupt einen Überblick zu verschaffen.

„Die Meldungen, die eigentlich ausschließlich über ein Onlineportal eingegeben werden sollten, erreichen das Amt weiterhin auf unterschiedlichsten, diffusen Wegen: per Post, per E-Mail, per Fax und zu Teilen digital“, teilte das Landratsamt auf Nachfrage mit.

Einrichtungsbezogene Impfpflicht: Zu wenig gemeldete Fälle? „Stichprobenartige Kontrollen“ als mögliche Konsequenz

Eine Impfquote oder eine Anzahl von Ungeimpften, die im Landkreis von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen wären und denen in letzter Konsequenz ein Betretungsverbot zu ihrem Arbeitsplatz droht, ließen sich daher noch nicht belastbar benennen.

Während Menschen im Gesundheitssystem mit der Impfpflicht leben müssen, feiert die restliche Bevölkerung den Corona-„Freedom-Day“.

Zudem sei die von der Regierung gewährte Meldefrist noch nicht abgelaufen: „Wir rechnen noch mit Nachmeldungen, auch aufgrund der Anmeldeschwierigkeiten und Beantragung des Elster-Zugangs“, heißt es weiter in der Stellungnahme des Landratsamtes. „Dennoch scheint die Anzahl der gemeldeten Fälle zu niedrig, stichprobenartige Kontrollen der betroffenen Einrichtungen wären die Konsequenz“, so das Gesundheitsamt.

Landtagsabgeordnete der Freien Wähler fordert schon jetzt Abschaffung der Impfpflicht

Auf dem korrekten digitalen Wege seien bislang 370 ungeimpfte Mitarbeiter von insgesamt 28 Einrichtungen gemeldet worden. 16 Mitarbeiter hätten sich selbst gemeldet. Dazu kämen auf anderen Wegen noch einmal 150 Mitarbeiter von 43 Einrichtungen und 15, die sich selbst gemeldet hätten.

Während die Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht noch gar nicht voll abgeschlossen ist, fordert Susann Enders, Landtagsabgeordnete der Freien Wähler, in einer Presseerklärung bereits deren Abschaffung. „Dieses Gesetz verschärft aktuell den Pflegenotstand zusätzlich und bringt die Gesundheitsbehörden vor Ort massiv in die Bredouille. Sie stehen ständig im Feuer und müssen zwischen Umsetzung des Gesetzes mit Betretungsverbot für ungeimpfte Pflegekräfte und dem Kollabieren des Systems entscheiden“, schreibt sie zur Begründung an die Heimatzeitung.

