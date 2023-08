Sindelsdorf und Habach am stärksten betroffen: Die Unwetterbilanz des Landkreises Weilheim-Schongau

Von: Andreas Jäger

Zahlreiche Hagelschäden an Autos und Dächern, vollgelaufene Keller, umgestürzte Bäume und eine Vollsperrung der A 95: Auch der Landkreis Weilheim-Schongau wurde vom Unwetter nicht verschont. Dennoch ist die Lage nicht so dramatisch wie in den Nachbarlandkreisen.

Landkreis – Das Unwetter, das am späten Samstagnachmittag wütete, ist im Großteil des Landkreises Weilheim-Schongau relativ glimpflich verlaufen. Nur von kleineren Hagelschäden konnte Penzbergs Feuerwehrkommandantin Simone Abt im Gespräch mit der Heimatzeitung berichten. Ganz im Gegensatz zum rund zehn Kilometer entfernten Benediktbeuern, wo die Penzberger Kameraden ebenso wie die Feuerwehrleute aus Antdorf, Seeshaupt und Iffeldorf bei den Aufräumarbeiten tatkräftig unterstützen. Dort „hat es eigentlich jedes Haus erwischt“, so Abt. In Bad Bayersoien, wo das Unwetter ebenfalls schlimm wütete, helfen unter anderem die Kameraden der Rottenbucher Feuerwehr.

Am stärksten vom Unwetter betroffen war im Landkreis Weilheim-Schongau wohl die Gemeinde Sindelsdorf. Feuerwehrkommandant Gerhard Öttl berichtete von „unzähligen defekten Autos“ und vielen beschädigten Dächern. Zudem sei es zu einigen vollgelaufenen Kellern gekommen, so Öttl. Bis 2 Uhr am Sonntag seien die Kameraden aufgrund des Unwetters zu rund 20 bis 30 Einsätzen ausgerückt.

Straßen mit Schneeschieber freigeräumt

Mit dem Schneeschieber sagten die Habacher Feuerwehrler den Hagelkörnern den Kampf an und räumten auf diese Weise die Straßen im Ort sowie die B 472 wieder frei. Zwar habe es einige Dachplatten und Dachfenster beschädigt, aber glücklicherweise nichts abgedeckt, so Feuerwehrkommandant Michael Aigner. Am Samstag waren die Kameraden bis circa 21.30 Uhr im Einsatz, heute gehen die Reparaturarbeiten weiter.

„Harmlos“ beschreibt Feuerwehrkommandant Matthias Ott die Lage in Iffeldorf. Ausrücken mussten die Kameraden wegen eines umgestürzten Baumes sowie zur Befreiung der Autobahn 95 zwischen Iffeldorf und Eschenlohe von Hagel, Ästen, Laub und Überschwemmung. Zudem wurden insgesamt sechs Autos durch die Hagelkörner so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Sechs Personen wurden leicht verletzt. Die Schadenshöhe an den nicht mehr fahrbereiten Autos beläuft sich laut Informationen der Verkehrspolizeiinspektion Weilheim auf rund 110 000 Euro.

Vollsperrung der Autobahn

Nachdem das Ausmaß der Schäden feststand, wurde gegen 17 Uhr die Vollsperrung der Autobahn 95 zwischen Iffeldorf und Eschenlohe angeordnet. Hierzu wurden zunächst Streifen der Polizeiinspektionen Wolfratshausen und Penzberg sowie der Grenzpolizeiinspektion Murnau eingesetzt. Im Anschluss wurden die Polizeistreifen durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Beuerberg, Iffeldorf, Großweil und Eschenlohe herausgelöst.

Auch die Abschleppdienste hatten alle Hände voll zu tun und schleppten noch bis spät in die Nacht Fahrzeuge von den Parkplätzen der A 95. Die Autobahnmeistereien Starnberg und Großweil waren mit einem Großaufgebot an schwerem Gerät zur Reinigung ausgerückt. So wurden zwei Lkw in ihre Winterausrüstung umgebaut und fuhren mit Schneeräumschild mehrmals die beiden Richtungsfahrbahnen ab, bis gegen 21.10 Uhr die A 95 wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte.

Umgestürzte Bäume und Wasserschäden

Auf der Bundesstraße 2 wurde am Samstagnachmittag gegen 16.50 Uhr auf Höhe Eglfing das Auto eines 65-jährigen Hohenpeißenbergers so stark beschädigt, dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Glücklicherweise blieben sowohl der 65-Jährige als auch seine Ehefrau unverletzt. Insgesamt spricht die Polizeiinspektion Weilheim von „keinen größeren Auswirkungen“ aufgrund des Unwetters. Für die Polizei sei es lediglich zu wenigen Einsätzen wegen Straßenbeeinträchtigungen durch Äste auf der Fahrbahn gekommen.

Relativ glimpflich sei das Unwetter auch im Schongauer Raum verlaufen. Im südlichen Bereich sei es laut Polizeibericht zu zahlreichen Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehren wegen umgestürzter Bäume und Wasserschäden gekommen. In Schongau und Peiting habe es dabei nur wenige Einsätze gegeben.