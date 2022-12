Raser lassen die Kassen klingeln

Opfer von Vandalismus wurden mehrere Blitzerkästen in diesem Jahr. Die meisten Täter sind gefasst. © dpa

Den zu schnellen Autofahrern sei Dank: Der Zweckverband Kommunale Dienste benötigt mehr Mitarbeiter zur Verkehrsüberwachung und sucht darüber hinaus eine größere Immobilie.

Landkreis – Dass nicht jeder Autofahrer begeistert ist über die Arbeit des Zweckverbands Kommunale Dienste, ist klar. Doch ihrem Unmut machten in diesem Jahr drei junge Menschen Luft, indem sie zwei Blitzeranhänger anzündeten. Sie sind inzwischen gefasst, berichtet Michael Braun, der Geschäftsführer des Zweckverbands. Zwei der Täter seien auch geständig.

Einen weiteren Vandalismus-Fall gab es im Verbandsgebiet erst kürzlich, hier wird noch nach dem Täter gesucht. Neben der strafrechtlichen Verfolgung müsse auch die Schadenshöhe von etwa 240 000 bis 300 000 Euro geregelt werden. „Wenn man weiß, dass man erwischt wird, ist das vielleicht die beste präventive Maßnahme“, sagte Verbandsvorsitzender Ingo Mehner.

„Uns fehlen Leute“, machte Braun dann in seinem Bericht deutlich. Die Aufgaben im ruhenden Verkehr könne man nur zu 94 Prozent erfüllen. Aufgrund der Neuaufnahme von acht Gemeinden – aus den Landkreisen Ebersberg, Garmisch-Partenkirchen und Rosenheim – sowie der Erweiterung von Aufgaben für manche bestehenden Gemeinden, wird auch 2023 neues Personal eingestellt werden müssen.

26 neue Stellen geschaffen

26 neue Stellen werden geschaffen, wie Franziska Waldherr sagte. Die meisten Mitarbeiter werden dabei im ruhenden Verkehr benötigt. Geplant sei es, dass 64 000 Überwachungsstunden im kommenden Jahr geleistet werden können.

Neben der Verkehrsüberwachung ist der Zweckverband seit 2020 auch als Zentrale Beschaffungsstelle tätig. In dieser Funktion hilft der Verband Gemeinden bei Vergabeverfahren. Wie Leiterin Christin Hensel klar machte, werde die Beschaffungsstelle entgegen der Bedarfsanmeldungen nicht in dem Umfang genutzt, wie prognostiziert.

„Die Gründe sind vielfältig: Die aktuelle Lage oder auch persönliche Vorbehalte.“ Viele Investitionen seien verschoben worden. Dadurch, dass die Gemeinden die freie Wahl hätten, die Beschaffungsstelle zu nutzen oder nicht, sei eine Prognose über die künftige Auslastung sehr schwierig. „Wir wissen nicht, was auf uns zukommt.“

Kommunen sollen künftig 1,20 Euro pro Einwohner zahlen

Daher habe man sich gemeinsam mit einem Wirtschaftsprüfer Gedanken gemacht, was man tun könne, „damit wir mehr oder überhaupt in Anspruch genommen werden“ und auch das Defizit verringert werden kann – auch im Hinblick darauf, dass ab dem 1. Januar 2023 eine Umsatzsteuerpflicht auf diese Leistungen gilt. Als einzig vernünftige Lösung habe sich dabei ergeben, dass alle Kommunen eine Umlage je Einwohner bezahlen, ganz gleich, in welchem Umfang sie die Beschaffungsstelle nutzen. Hierbei würde die Umsatzsteuerpflicht entfallen. „Das würde die Stelle deutlich attraktiver machen“, warb Mehner für die Entscheidung. Holzkirchens Bürgermeister Christoph Schmid ergänzte: „Wir haben hier ein defizitäres Produkt, das einige kaum nutzen.“ Dagegen würden viele Vergaben heutzutage nicht rechtskonform zugehen. „Mit der Stelle kriegen wir Rechtssicherheit.“ Das sahen schließlich die meisten Anwesenden so. Gegen 13 Stimmen wurde beschlossen, dass die Kommunen künftig 1,20 Euro pro Einwohner an die Beschaffungsstelle zahlen.

Die ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2022 seien mit 5,7 Millionen Euro deutlich höher ausgefallen, als vermutet, sagte Finanzverwalter Stephan Prechtl. Insgesamt sei von einem positiven Jahresergebnis auszugehen. Für das Jahr 2023 ist aufgrund der zusätzlichen Stellen eine deutliche Zunahme der Personalkosten geplant, fast acht Millionen Euro insgesamt.

Zwar stehen 2023 einige größere Investitionen ins Haus, wie etwa der Ausbau der Messtechnik aber auch der Kauf und Umbau einer Immobilie für den Zweckverband, da „uns der Platz ausgeht“. Aber diese Ausgaben sind laut Prechtl problemlos zu stemmen, so dass Ende des kommenden Jahres immer noch etwa 1,4 Millionen Euro liquide Mittel zur Verfügung stehen sollte.

