60 kostenlose Boxen: Weilheim-Schongauer Land sucht „Fairbraucher“ mit Kochtalent

Von: Katrin Kleinschmidt

Einen Nudelsalat aus regionalen Lebensmitteln sollen die Teilnehmer des „Fairbraucher“-Wettbewerbs zubereiten und fotografieren. © Foto: „Unser Land“-Netzwerk

Mit einem Wettbewerb möchte die Solidargemeinschaft Weilheim-Schongauer Land heimische Produkte in Szene setzen. Teilnehmer erhalten kostenlos Koch-Pakete.

Landkreis – Er kann eine eigene Mahlzeit sein, ergänzt jede Grill-Feier bestens und schmeckt auch kalt bei einem Picknick: der Nudelsalat. Er ist eine beliebte Speise – auch, weil jeder ihn ganz nach seinem Geschmack zubereiten kann. Und genau jener Klassiker steht nun im Zentrum eines Wettbewerbs, den die Solidargemeinschaft Weilheim-Schongauer Land ausgerufen hat. Deren Ehrenamtliche suchen den „Fairbraucher 2023“. Besser gesagt drei: jeweils einen in den Regionen Penzberg, Weilheim und Schongau. „Unser Landkreis ist so groß, da war es uns wichtig, dass es nicht nur einen Fairbraucher bei uns gibt“, erläutert die Vorsitzende Brigitte Honold.

Die Solidargemeinschaft stellt für jede Region je 20 Kochpakete zur Verfügung. In diesen befinden sich lauter regionale Zutaten und ein Rezept, nach dem die Teilnehmer dann einen Nudelsalat zubereiten können. Dieser darf auch mit eigenen Zutaten verfeinert werden – die ebenfalls regional sein müssen. Vom fertigen Essen reichen die Teilnehmer dann ein Foto ein – und werden mit etwas Glück zum „Fairbraucher 2023“ gekürt.

Faire Preise für regionale und internationale Produkte

Die Aktion findet im Zusammenhang mit den Fairbraucher-Wochen des Netzwerkes „Unser Land“ statt. Deren Thema ist heuer: „Regionale Produkte sind ihren Preis wert.“ Darauf will auch die Solidargemeinschaft im Landkreis mit ihrem Koch-Wettbewerb aufmerksam machen. „Bauern in der Region erzeugen verlässlich unsere Lebensmittel, eben auch in Krisenzeiten. Sie achten besonders auf Klimaschutz, Artenvielfalt und Nachhaltigkeit“, sagt Honold. „Damit das so bleibt, muss ein fairer Preis gezahlt werden.“ Das aber gelte nicht nur für die Landwirte vor Ort, sondern auch „für die Bauern in den Ländern des Südens. Weltweiter fairer Handel und fairer Handel in der Region gehören zusammen. Wir können alle dazu beitragen.“

Zusammenarbeit mit Weltläden

Um dieses Ansinnen zu unterstreichen, hat sich die Solidargemeinschaft Weilheim-Schongauer Land mit den Weltläden in Weilheim, Penzberg und Schongau zusammengetan. Dort werden die Kochpakete kostenlos ausgegeben. Dabei gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. In den Paketen enthalten sind neben Nudeln unter anderem Senf, Mayonnaise, Karotten und Gewürzgurken.

Bis 2. Juli haben die Teilnehmer Zeit, ihren Nudelsalat zuzubereiten und für ein Foto in Szene zu setzen. Der Preis für die drei „Fairbraucher“ ist dann jeweils ein Paket mit regionalen Produkten und fair gehandelten Lebensmitteln aus den Weltläden.

Ausgabe der Kochpakete

Zu diesen Zeiten sind die Kochpakete zu bekommen:

Weltladen Penzberg (Bahnhofstraße 35): 15. Juni, 10 bis 12 Uhr.

Weltladen Weilheim (Admiral-Hipper-Straße 10): 16. Juni, 10 bis 12 Uhr.

Weltladen Schongau (Lechtorstraße 11): 21. Juni, 10 bis 12 Uhr.