Weilheim: Ehemaliger Schuhladen wird zu Lokal

Von: Magnus Reitinger

Im Parterre des früheren Schuhhauses „Buchner“ am Kirchplatz ist künftig Gastronomie geplant. © Gronau

Die Ladenräume des ehemaligen Schuhgeschäfts „Buchner“ am Weilheimer Kirchplatz werden zu einem Restaurant umgebaut. Damit wird auch „ein Stück Integration“ verwirklicht, hieß es im Bauausschuss.

Weilheim – Aus dem ehemaligen Schuhgeschäft „Buchner“ am Weilheimer Kirchplatz soll ein Restaurant werden. Einstimmig hat der Bauausschuss des Stadtrates in seiner jüngsten Sitzung einer entsprechenden Nutzungsänderung für das Gebäude Hofstraße 1 zugestimmt, das Bestandteil des denkmalgeschützten Ensembles „Kirchplatz“ ist. Laut Stadtbauamt will der neue Eigentümer das bisherige Ladengeschäft zu einem Gastronomiebetrieb (im Erdgeschoss) mit Lager, Technik und Sanitäranlagen (im Untergeschoss) umbauen. In den oberen Stockwerken bleibe es bei der Wohnnutzung.

Fenster sollen komplett geöffnet werden können

Der Gastraum im Parterre sei mit 50 bis 60 Sitzplätzen geplant, samt „offenem Küchenbereich“ und Theke. Die jetzigen Schaufenster, so hieß es weiter, wolle der Betreiber mit Elementen versehen, die komplett geöffnet werden können. Öffentliche Flächen im Außenbereich würden nicht benötigt, erklärte Stefan Kirchmayer seitens der städtischen Bauverwaltung: An der Verkehrssituation werde sich also „nichts ändern“.

Während für die ursprüngliche Ladennutzung rechnerisch sieben Auto-Stellplätze nötig waren, braucht es für den Gastronomiebetrieb nach Berechnung des Stadtbauamtes einen Parkplatz mehr. Dieser ist faktisch auf dem Grundstück nicht zu schaffen, kann aber – wie in Altstadtbereichen üblich – per Einmalzahlung an die Stadt abgelöst werden.

Stadtratsmitglieder sind begeistert von den Plänen

Der Bauausschuss war von den Umbauplänen durchweg angetan. „Schön, wenn da was passiert“, meinte Bürgermeister Markus Loth (BfW). Von einer „Bereicherung für die Innenstadt“ und einem „guten Konzept“ sprach CSU-Vertreter Klaus Gast. „Auf diese Art und Weise könnte wieder Leben an dieser Stelle entstehen“, freute sich Alfred Honisch (Grüne): Er lobte das „offene Konzept“ des künftigen Restaurants und merkte positiv an, dass mit dem neuen Lokal – der Betreiber stammt ursprünglich aus Syrien – auch ein Stück Integration verwirklicht werde.

„Sehr zu begrüßen“ nannte das Vorhaben auch Roland Bosch seitens der ÖDP – nicht zuletzt, weil diese neue Nutzung den „Unkenrufen“ mancher Weilheimer trotze, „dass der Kirchplatz aussterbe“.