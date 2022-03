Weilheimer Schulleiterin streicht Schulabschlussball: Dürfen die Realschüler heuer gar nicht tanzen?

Ein Bild aus besseren Zeiten: 2020 feierten die Neuntklässler in der Stadthalle den Abschluss ihres Tanzkurses. Ob es für die Zehntklässler einen Schulabschlussball geben wird, ist unklar. © Realschule/Archiv

Das Ende der Schulzeit mit einem Ball feiern: Das war auch für Weilheims Realschüler lange Zeit Tradition. Ob die festliche Tanzveranstaltung auch heuer wieder stattfinden kann, ist unklar. Es gibt gleich mehrere Probleme.

Weilheim – „Uns haben gleich zwei Hiobsbotschaften erreicht“, sagt Lehrer Maximilian Gebhard. Die Stadthalle, in der der traditionelle Schulabschlussball der Zehntklässler bisher immer stattgefunden hat, bleibt bis auf Weiteres gesperrt. Dazu wurde beschlossen, dass sich künftig nicht mehr die Schule um den Ball kümmert, sondern daraus eine private Veranstaltung werden soll.

Schulabschlussball gestrichen: Schulleiterin erklärt Beweggründe

„Es ist überhaupt nicht üblich, dass eine Schule sich um den Ball kümmert“, erklärt Schulleiterin Sabine Kreutle. Warum das an der Realschule bisher der Fall war, darüber kann sie nur mutmaßen. „Es stand scheinbar in Zusammenhang mit dem Tanzkurs. Doch das war vor meiner Zeit.“ Bereits 2019 bei ihrem Amtsantritt habe sie sich über die Situation gewundert. Damals war der Ball bereits organisiert, deshalb habe sie das so hingenommen. Seit Pandemiebeginn gab es ohnehin keinen Abschlussball mehr. „Die Feiern in den letzten beiden Jahren waren auch ohne Ball sehr schön“, findet die Schulleiterin.

Und das soll auch künftig so bleiben: „Die Aufgabe der Schule ist es, die Schüler ordentlich zu verabschieden.“ Für heuer verspricht Kreutle wieder eine festliche Abschlussfeier mit Zeugnisübergabe und ergänzt: „Danach sind sie keine Schüler mehr.“ Genau das sei einer der Hauptgründe, warum sie sich gegen die Organisation des Balls entschieden habe. Der zweite Aspekt ist die Verantwortung. „Das Thema Alkohol spielt eine große Rolle. Ich will gar nicht dran denken, was ist, wenn irgendwo Cannabis entdeckt wird.“

Schulabschlussball gestrichen: Angst vor Entgleisungen von Minderjährigen

Die Schulleiterin möchte nicht für eventuelle Entgleisungen von Minderjährigen, die bereits aus der Schule entlassen sind, verantwortlich gemacht werden. Sie fürchtet, dass der Ruf der Schule geschädigt werden könnte. „Es ist ein Partyevent. Um das zu kontrollieren, bräuchte man Securitys und das Geld dafür haben wir nicht.“ Kreutle würde es aber gefallen, wenn die Jugendlichen außerschulisch eine schöne Feier haben – die privat organisiert wird.

Genau das versucht gerade Lehrer Maximilian Gebhard, tut sich aber schwer damit: „Als private Gruppe bekommt man einfach schlechtere Konditionen als die Schule“, sagt er. Verschiedene Lokalitäten und Zeltverleihe habe er bereits angefragt. „Es geht um Beträge von bis zu 6000 Euro.“

Lehrer versucht in eigener Regie Alternative auf die Beine zu stellen

Mit einem großen E-Mail-Verteiler hat er sich an die Öffentlichkeit gewandt. Die Idee: Firmen, Banken und andere Einrichtungen könnten als Sponsoren auftreten oder mit Räumen, Bierbänken, Musik oder sonstigem Equipment aushelfen. „Wenn viele ein bisschen dazu geben, kann das ein tolles Gemeinschaftsprojekt werden“, so der Lehrer.

Laut Gebhard gibt es bereits viele Rückmeldungen. Konkreter möchte er aber nicht werden. „Alles ist noch in der Schwebe.“ Wichtig sei es, dass jemand die Planung in die Hand nimmt. Momentan mache er das. Doch wer tatsächlich die Verantwortung für einen eventuellen Ball tragen soll, ist noch unklar. Elternbeirat, Förderverein oder die Eltern der Zehntklässler? Vorschläge gibt es mehrere. Nun hofft der Lehrer erst einmal, dass genug Unterstützung gefunden wird und der Ball 2022 überhaupt stattfinden kann: „Die Schüler und Schülerinnen haben zwei harte Jahre hinter sich und mussten auf so viel verzichten. Sie haben es einfach verdient“, sagt er.

