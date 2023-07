Sechs Wochen Sandspielen auf dem Weilheimer Kirchplatz - Tolles Angebot oder Schnapsidee?

Von: Magnus Reitinger

Ein Sandkasten auf dem Kirchplatz soll Weilheims Innenstadt in den Sommerferien für Familien attraktiver machen, © Symbolbild: Monika Skolimowska/dpa

Ein großer Sandkasten soll in den Sommerferien Eltern mit kleinen Kindern in Weilheims Innenstadt locken. Der Verschönerungsverein kümmert sich um Spielzeug und Pflege, von ihm ist auch die Idee. Die finden im Rathaus einige gut – und manche gar nicht.

Weilheim – „Ein familienfreundliches und schönes Freizeitangebot in den Sommerferien in der Stadt zu erhalten“, das ist das Ziel eines Antrags, über den der Hauptausschuss des Weilheimer Stadtrates diese Woche zu entscheiden hatte – und dem er letztlich zustimmte. Der Verschönerungsverein Weilheim hatte darum gebeten, in den bevorstehenden Sommerferien einen Sandkasten in der Innenstadt aufstellen zu dürfen – auf dem Kirchplatz, dem Marienplatz oder in der Ledererstraße. Dafür soll der von der „Weilheimer Lesepause“ bekannte Pavillon der Stadtwerke aufgebaut, ringsum mit Holzbalken eingefasst und die Innenfläche mit Sand gefüllt werden. So entsteht ein 25 Quadratmeter großer, überdachter Sandkasten.

Kosten: 4000 Euro für sechs Wochen

Der Verein stellt das Sandspielzeug und übernimmt während der sechs Wochen die regelmäßige Pflege des Sandkastens. Für den Auf- und Abbau des Pavillons inklusive Miete und Spielsand haben die Stadtwerke bereits ein Angebot vorgelegt: Knapp 4000 Euro netto sind dafür fällig. Das Geld sei im Verfügungsfonds der Städtebauförderung vorhanden, erklärte Standortförderer Stefan Frenzl, das dafür zuständige Gremium stehe der Sache positiv gegenüber. Die Stadt müsse jedoch einen Eigenanteil von ca. 20 Prozent tragen, „das sind rund 1000 Euro“, so Frenzl. Man solle den Verschönerungsverein bitten, diesen Anteil zu übernehmen, meinte Grünen-Vertreterin Brigitte Gronau.

BfW-Stadtrat mahnt „Kultur des Sparens“ an

Was den Sandkasten an sich betrifft, waren die Ansichten im Gremium geteilt. „Richtig gut“ fand die Idee etwa Roland Bosch (ÖDP): „Das macht die Innenstadt attraktiv.“ Der perfekte Standort wäre für ihn der Herzog-Albrecht-Platz, der Aufwertung nötig habe und auch „Platz für etwas Grün und Sitzbänke rundherum“ biete. Doch in den Fokus rückte in der Diskussion eher der Kirchplatz.

Kritisch sah das Ganze Hubert Schwaiger (BfW): Er verwies auf das Problem der Rettungswege und anderer Platznutzungen. „Am meisten stört mich aber die temporärer Sache. Für sechs Wochen werden wir nicht viel gewinnen, und dafür sind 4000 Euro zu viel. Wir sollten eine Kultur des Sparens haben.“ Deutlicher noch wurde Karl-Heinz Grehl (Grüne): Das Ansinnen, die Innenstadt zu beleben, sei gut, ein Sandkasten jedoch „ein Riesenaufwand und Anziehungspunkt für Dreck aller Art“. Er halte den Antrag für „eine Schnapsidee“.

Anders CSU-Sprecherin Marion Lunz-Schmieder. Zwar sei ihr erster Gedanke gewesen: „Kinder gehören im Sommer unter die Bäume in der Au oder an den Ditschi“. Aber man müsse ja auch mal einkaufen, und da sei der Sandkasten für Eltern „mit Sicherheit ein attraktives Angebot“ und belebe die Innenstadt.

Letztlich beschloss der Ausschuss, den Sandkasten aufstellen zu lassen. Dagegen stimmten Schwaiger, Grehl und Bürgermeister Markus Loth. Bei der Extra-Abstimmung über den Standort waren alle für den Kirchplatz.