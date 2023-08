29 900 Euro vom Kulturfonds Bayern - Weilheimer Skulpturenweg komplett durch Fördermittel finanziert

„Der Empfang ist immer besonders herzlich, wenn man Geld mitbringt“, sagte Staatsminister Markus Blume (4.v.l.) schmunzelnd bei der Übergabe des offiziellen Förderbescheid. © Ralf Ruder

Wenn am 3. Oktober der Weilheimer Skulpturenweg eingeweiht wird, dann ist dies auch durch großzügige Zuwendungen des Freistaats und des Bezirks möglich geworden. Kunststaatsminister Markus Blume überreichte nun den offiziellen Förderbescheid an das Projektteam.

Weilheim – Es war ein großes Aufgebot an Politikern im Weilheimer Rathaus: Zur offiziellen Übergabe der Fördermittel des Freistaats Bayern und des Bezirks Oberbayern wurde Markus Blume (CSU), Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, nicht nur von der zweiten Bürgermeisterin Angelika Flock (CSU) erwartet. Zu diesem Termin hatten sich auch der Landtagsabgeordnete Harald Kühn (CSU), Bezirksrätin Alexandra Bertl (CSU) und Alexander Dobrindt, Vorsitzender der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag, im Rathaus eingefunden.

Weilheims zweite Bürgermeisterin Angelika Flock, selbst Mitinitiatorin des Skulpturenwegs, begrüßte die Gäste und betonte, dass dieses Projekt nur durch die Förderungen machbar geworden ist. Aus dem Kulturfonds Bayern wird der Skulpturenweg mit 29 900 Euro bezuschusst, der Bezirk steuert 8 570 Euro und die Stadt Weilheim 10 000 Euro bei. Zusammen mit den Sponsorengeldern konnte so das Projekt umgesetzt werden. Am 3. Oktober wird der Weg, der eine künstlerische Verbindung von der Ammer zur Innenstadt schaffen soll, eingeweiht.

„Liebevolle Hartnäckigkeit“ von Stadträtin Marion Lunz-Schneider

Auch viele Mitglieder des Projektteams waren zur Spendenübergabe erschienen. Darunter Stefan König, erster Vorsitzender des Kulturforums Weilheim, mit seinen Vorstandskollegen Christian Bolley und Andrea Kreipe, sowie die Stadträtinnen Ragnhild Thieler und Marion Lunz-Schmieder. Die weiteren Projektteam-Mitglieder Wolf Schindler und Christine Fremmer ließen sich entschuldigen.

Landtagsabgeordneter Harald Kühn dankte nicht nur dem Minister für die Zuwendung, sondern auch den engagierten Initiatoren, allen voran Marion Lunz-Schmieder, die mit ihrer, wie er es nannte, „liebenswürdigen Hartnäckigkeit“ maßgeblich zum Projekterfolg beigetragen habe. Er betonte die Bedeutung der ideellen Unterstützung der Künstler als Teil des staatlichen Bildungsauftrags.

Die Grüße des Bezirkstagspräsidenten Josef Mederer überbrachte Bezirksrätin Alexandra Bertl. Sie freute sich, dass der Bezirk – wie übrigens auch der Freistaat – die höchstmögliche Förderung beschlossen habe. „Das Projekt Skulpturenweg ist auch deshalb so besonders, weil es Kunst in den öffentlichen Raum bringt“, betonte Bertl.

Blume: „Der Empfang ist immer besonders herzlich, wenn man Geld mitbringt“

Minister Markus Blume konterte die warmen Begrüßungsworte humorvoll mit: „Der Empfang ist immer besonders herzlich, wenn man Geld mitbringt.“ Er beglückwünschte die Initiatoren, dass sie dieses Werk möglich machen konnten, was keine Selbstverständlichkeit sei. Die Mittel aus dem Kulturfonds werden, wie er berichtete, nach einem ganz besonderen Verfahren vergeben, wobei neben seinem Ministerium auch die Landtagsausschüsse für Kunst, Wissenschaft und der Haushaltsausschuss zustimmen müssten.

Dass im Kunstforum angesichts der Idee für einen Skulpturenweg nicht alle gleich „Hurra“ geschrien hätten, erzählte Stefan König, weshalb zunächst nur Andrea Kreipe, Christine Fremmer und er das Projekt ins Auge nahmen. Dazu gab es auch eine Begehung mit Marion Lunz-Schmieder und Kreisheimatpfleger Klaus Gast, woraufhin das große Projektteam aus Kulturforumsmitgliedern und Stadträtinnen gebildet worden sei.

Kunstunterricht für Kinder

Eingereicht wurden für den Weg 65 Arbeiten, aus denen die zehn besten ausgewählt worden sind. Die Idee, die Innenstadt mit der Ammer zu verbinden, wurde auch den Künstlern als Vorgabe im Wettbewerb genannt, wie Andrea Kreipe ausführte. Und so sollten Arbeiten geliefert werden, die sich mit Weilheim, seiner Geschichte, Wasser, der Geschichte der Au, der Ammer und dem Trifthof befassen. Die bereits vorhandenen Weilheimer Skulpturen werden angegliedert, sodass man 14 Werke sehen kann.

Broschüren und ein Katalog sind in Vorbereitung, außerdem werden QR-Codes Informationen liefern. „Wir wollen das Projekt auch mit einem Rahmenprogramm begleiten. So soll etwa für Kinder Kunstunterricht vor Ort stattfinden“, so Kreipe. Auch Kooperationen mit der Alzheimer-Gesellschaft und mit Sehbehinderten sind geplant. „Kunst ist Nahrung für die Seele und den Geist und deshalb freuen wir uns besonders über die Förderungen“, schloss Kreipe.

Informationen

zum Skulpturenweg, den Künstlern und Werken findet man jetzt schon im Internet unter der Adresse https://skulpturenweg.kunstforum-weilheim.de.