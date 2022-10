Weilheim: Solarpark auch auf der „Schokoladenseite“ der Stadt

Von: Magnus Reitinger

Teilen

Aus dem ehemaligen Erdbeerfeld am südlichen Ortseingang von Weilheim soll ein Solarfeld werden. © gronau

Klares „Ja“ zu einem neuen großen Solarpark an „Weilheims Schokoladenseite“: Der Bauausschuss des Stadtrates hat sich für PV-Module auf dem bisherigen Erdbeerfeld zwischen Pollinger Straße und Prälatenweg ausgesprochen –trotz allerlei Bedenken.

Weilheim – So wichtig der Ausbau erneuerbarer Energien ist, dieser Standort behagte einigen beim ersten Aufschlag überhaupt nicht. Direkt vor den Wohnhäusern am Südrand Weilheims, auf dem zuletzt als Erdbeerfeld genutzten Areal zwischen Pollinger Straße und Prälatenweg, will die Schwabsoiener Volllast GmbH gut 3000 Solarmodule aufstellen. Auf zwei Hektar Fläche wäre so Strom für etwa 500 Haushalte zu erzeugen. Doch ob diese prominente Lage die richtige dafür ist, diese Frage spaltete Weilheims Bauausschuss im September. Die Bauanfrage wurde erst mal vertagt (wir berichteten).

Viele Vorteile für Anwohner versprochen - und für die Stadt

Drei Wochen später, in der Oktober-Sitzung, hat sich das Gremium nun klar für dieses Solarfeld ausgesprochen. Vorausgegangen waren genauere Erläuterungen von „Volllast“-Geschäftsführer Tobias Mader. Er versprach im Ausschuss unter anderem eine „mindestens zehn Meter breite Eingrünung mit drei Meter hohen Büschen“. Das fragliche Feld werde durch die neue Nutzung „nach 40 Jahren Erdbeeranbau ökologisch aufgewertet“, so Mader, und die Anwohner hätten weder eine Blendwirkung zu befürchten noch werde ihnen der Bergblick geraubt. Auf 20 bis 30 Jahre bewahre sie der Solarpark sogar vor Bebauung und filtere auch noch Verkehrslärm der nahen Straße.

Lesen Sie auch: 47 neue Sozialwohnungen nahe der Ammer?

Direkt nebenan, am Prälatenweg, existiere bereits ein Anschlusspunkt zum Stromnetz, so der Geschäftsführer weiter. Auch werde man Weilheimer Bürgern die Möglichkeit geben, sich „mit kleinen Beträgen“ an der Anlage zu beteiligen. Und durch einen Betriebssitz vor Ort blieben „die vollen Gewerbesteuereinnahmen in Weilheim“, warb Mader.

„Der ganze Süden könnte vollgepflastert werden“

„Sie haben alles Positive rausgeholt, was man vorbringen kann“, kommentierte Manfred Stork, der Leiter der städtischen Bauverwaltung, den Vortrag des „Volllast“-Chefs. Doch es handle sich um „die Schokoladenseite der Stadt“, und bei einem „Ja“ zu diesem Solarfeld wäre mit zahlreichen Folgeanträgen zu rechnen, „Über kurz oder lang könnte der ganze Süden von Weilheim mit Photovoltaik-Anlagen vollgepflastert werden“, warnte Stork: „Das ist für die Energiegewinnung sicher toll, aber die Frage ist, ob wir das städtebaulich an dieser Stelle wollen.“ Von den Stadträten sei da „eine Güterabwägung“ gefordert.

Für das Projekt plädierte die städtische Klimaschutzmanagerin: Weilheims erklärtes Ziel seien Klimaneutralität und eine regenerative Energieversorgung bis 2035, rief Katharina Segerer in Erinnerung. Da Windräder und Wasserkraft „vor Ort schwierig“ seien, bleibe letztlich nur Solarnutzung: Gewiss müsse man die Dächer „so voll machen wie möglich“, doch das werde nicht ausreichen. Freiflächen-Anlagen seien deshalb unumgänglich – und das vorgelegte Projekt sei „sehr gut durchdacht“, so Segerer.

CSU: Einer dafür, eine dagegen

Dem schlossen sich die meisten Ausschuss-Mitglieder an. Zwar sei er „zwiegespalten“, weil dann auch Folgeanträge kaum abzulehnen seien, sagte Rupert Pentenrieder (BfW). Doch in diesem Fall stimme er ob des Konzeptes zu: „Eine solche Anlage im Süden von Weilheim können wir stemmen.“ Es sei immer eine Einzelfallentscheidung, betonte Klaus Gast (CSU) und nannte den geplanten Standort „nicht ganz so dramatisch“: „Begeistert ist wahrscheinlich keiner, aber es ist einfach eine Notwendigkeit.“

Andere äußerten sich durchaus begeistert. Weilheim könne mit diesem Projekt an prominenter Stelle zeigen, dass man „auf dem richtigen Weg“ sei, sagte Alfred Honisch (Grüne). Er habe auch mit möglichen Folgeanträgen kein Problem. Ähnlich Horst Martin (SPD): „Ja, ich will das“, antwortete er auf Storks Frage, ob man das an dieser Stelle wolle. „Beim Blick vom Gögerl auf Weilheims Süden stört mich mehr das Gewerbegebiet Achalaich“, so Martin – von dem geplanten Solarpark könne Weilheim „nur profitieren“.

„Ästhetik müssen wir hier ein bisschen zur Seite tun“

Städtebaulich gebe es kein Problem, da man für diesen Bereich „für die nächsten Jahre keine Pläne“ habe, erklärte BfW-Sprecherin Brigitte Holeczek. Es gebe in ihrer Fraktion auch Vorbehalte, räumte sie ein, fügte aber an: „Ästhetik müssen wir hier ein bisschen zur Seite tun, sonst erreichen wir unsere Ziele nicht.“ Gerd Ratter (ÖDP) brach eine Lanze für „Agrivoltaic“ im Sinne einer „ehrlicheren Doppelnutzung“ durch Landwirtschaft und Energiegewinnung. Er forderte vor allem vertikale Solarmodule für solche Anlagen. Ein großes Projekt, das ein Biobetrieb in Schongau plane, zeige, dass dies möglich sei. Dagegen hält „Volllast“-Chef Mader eine solche Anlage auf der Fläche in Weilheim für falsch: „Man käme dann auf Höhen von sechs Metern und hätte zugleich ein Drittel weniger Leistung.“

Anlage als „Einfallstor für gewerbliche Entwicklung“?

Gegen die vorgelegte Bauanfrage stimmte im Ausschuss letztlich nur Marion Lunz-Schmieder: Gewiss seien Solarfelder nötig, so die CSU-Sprecherin, doch dafür gebe es vor Ort andere Flächen. Im Weilheimer Süden sei eher Wohnentwicklung geboten, ein Solarpark wäre hier „das Einfallstor für gewerbliche Entwicklung“. Entschieden wird über die Anfrage am kommenden Donnerstag im Stadtrat. Dann geht es darum, die dafür nötige Flächennutzungsplan-Änderung und die Aufstellung eines Bebauungsplans einzuleiten.

Die Stadtratssitzung

beginnt am Donnerstag, 20. Oktober, um 18.30 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses. Auf der Tagesordnung stehen auch die Bebauungspläne „Südlicher Bahnhof“ und „Hangstraße/Am Öferl“, zudem wird das Ergebnis der Bürgerbefragung in Sachen Umfahrung bekanntgegeben.