Stadträte sauer über Kritik der Naturschützer

Von: Magnus Reitinger

An Solarfelder knüpfen Politiker große Hoffnungen in Sachen Energiewende. © Symbolbild: dpa

Wenig bis gar kein Verständnis haben Weilheims Stadträte für die Einwände des Bund Naturschutz gegen das geplante Solarfeld der Stadtwerke bei Unterhausen: Von einem Biotop könne dort keine Rede sein. Dennoch entschied die Mehrheit: Die Planung wird erst mal zurückgestellt.

Weilheim – Schon im Bauausschuss gab es vor 14 Tagen heftige Kritik an einem Gutachten, das die Kreisgruppe Weilheim-Schongau im Bund Naturschutz (BN) zu der Wiese anfertigen ließ, auf der die Stadtwerke Weilheim rund 1500 Photovoltaik-Module aufstellen wollen, um Strom für 200 Haushalte zu erzeugen (wir berichteten). So war es nun auch im Stadtrat, der über das weitere Vorgehen zu entscheiden hatte. Und doch sah das Plenum keine andere Wahl, als die Planungen für den „Solarpark Weilheim-Unterhausen 3“ am Bahngleis zwischen Unterhausen und Wielenbach fürs erste zu stoppen.

Räte tragen Vertagung zähneknirschend mit

Man müsse zunächst von neutraler Stelle die „naturschutzfachliche Qualität der Fläche“ untersuchen lassen. Erst wenn diese Ergebnisse vorliegen, sei über das Projekt weiter zu entscheiden, heißt es in dem Beschluss, den viele eher zähneknirschend mittrugen. Doch man könne die Argumente des BN „nicht einfach vom Tisch wischen“, erklärte Bauverwaltungsleiter Manfred Stork. Das Projekt laufe sonst Gefahr, vom Landratsamt kassiert zu werden. So gab es eine deutliche Mehrheit für die Vertagung – gegen die Stimmen von Susann Enders (FW), Saika Gebauer-Merx (FDP), Horst Martin (SPD) und Stefan Zirngibl (CSU).

Untersuchung im Frühjahr nötig

Eigentlich wollte der Stadtrat schon vergangenen Donnerstag die nötige Flächennutzungsplan-Änderung und den Bebauungsplan „Solarpark Weilheim-Unterhausen 3“ absegnen. Doch dem kam der BN in die Quere, indem er die Wiese vegetationskundlich untersuchen ließ. Dabei seien sogar im Winter „auf über der Hälfte der Fläche gesetzlich geschützte Biotope“ festgestellt worden, schrieben die Naturschützer in ihrer Stellungnahme – und forderten, die Untersuchung während der nächsten Vegetationsperiode zu wiederholen. Denn so sehr man für weitere PV-Freiflächenanlagen sei, dürften dadurch doch nicht gesetzlich geschützte Biotope vernichtet werden.

Grünen-Sprecher sieht in Verzögerung auch Positives

Der Stadtrat sei vorerst nicht in der Lage, „die Problematik vollumfänglich abzuhandeln“, folgerte Grünen-Sprecher Manuel Neulinger und konnte der Verschiebung als einziger im Stadtrat auch etwas Positives abgewinnen: Weil die neue Bundesregierung nach Ostern ein Maßnahmenpaket für Solarfelder plane, bekomme man dann womöglich mehr Förderung.

Ansonsten hagelte es in der Sitzung jedoch Kritik für den BN. Ihm fehle jedes Verständnis dafür, „dass uns da vom Naturschutz solche Knüppel zwischen die Beine geworfen werden“, sagte Claus Reindl (BfW): Man müsse doch „Klima- und Naturschutz als eines sehen“. Für Susann Enders muss hier „auch der Naturschutz dazulernen“. „Man muss nicht jedes Energiewendeprojekt auf Biegen und Brechen durchfechten, aber solche Projekte dürfen auch nicht wegen jeder Weinbergschnecke verhindert werden“, so die FW-Politikerin: „Der Strom muss ja irgendwo herkommen.“

Solche Projekte dürfen nicht wegen jeder Weinbergschnecke verhindert werden.

Gebauer-Merx erklärte, sie könne die Vertagung nicht mittragen: „Wir haben Klimawandel jetzt und müssen jetzt was tun“, so die FDP-Vertreterin, für die das fragliche Feld keinesfalls ein Biotop ist. Auch Bürgermeister Markus Loth (BfW) geht davon aus, dass diese Wiese „die selbe Wertigkeit“ hat wie jene auf der anderen Seite der Bahngleise, auf der bereits ein privater Solarpark besteht. Gegen diesen habe es vor einigen Jahren keine Einwände gegeben, ergänzte Bauamts-Mitarbeiter Stork – auch vom BN nicht.

„Keine Riesenfelder, sondern Pipifax“

„Traurig“ über die Einwände der Naturschützer zeigte sich Karl-Heinz Grehl (Grüne). Was im Landkreis an Freiflächen-PV entstehe, seien durchweg „keine Riesenfelder“, sondern „Pipifax“, betonte der Energie-Referent des Stadtrates. Er störte sich insbesondere am Zeitpunkt der BN-Kritik. Das Feld in Unterhausen werde schon seit Jahren und mit beträchtlichem Aufwand geplant, „kurz vor Schluss“ komme nun das Gutachten. „Beim nächsten Projekt bitte gleich hingehen und schauen, welches Pflänzlein da wächst“, so Grehls Bitte an die Naturschutz-Vertreter.

Petra Arneth-Mangano ist überzeugt, dass die Wiese unter den PV-Modulen nicht leiden müsse. Zudem mahnte die SPD-Vertreterin an, grundsätzlich „zusammen mit dem Bund Naturschutz zu überlegen, welche Flächen man schützen will“. Und dabei solle man sich „vor allem auf das Weilheimer Moos konzentrieren“.