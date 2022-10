Weilheims Krippenmuseum - ein richtiges Schatzkästlein

Eine Gruppe, zwei Führungen: Thomas Bögl (rechts) erläuterte den Erwachsenen des Familienausschuss St. Peter und Paul aus Kaufbeuren die Krippen, während sein Vater Manfred mit den Kindern auf Entdeckungsreise durch das Museum ging. © Heigl

Die Adventszeit naht. Und so öffnet auch bald wieder das Weilheimer Krippenmuseum. Auf 400 Quadratmetern sind dann rund 120 Darstellungen und mehr als 1000 Figuren zu sehen – aus unterschiedlichen Kulturen.

Weilheim – Es ist ein richtiges Schatzkästlein, das Weilheimer Krippenmuseum von Manfred und Thomas Bögl in der Petelgasse 6. Eröffnet 2018, findet man hier auf gut 400 Quadratmetern Ausstellungsfläche mehr als 120 Darstellungen. Heuer wird das Museum voraussichtlich ganz normal geöffnet sein, nachdem es im Vorjahr nur unter strengen Auflagen Besucher hatte empfangen können. „Früher hatten wir pro Saison 2000 bis 3000 Besucher, letztes Jahr wegen Corona und den damit verbundenen Auflagen nur 500“, erzählt Thomas Bögl, der das Museum zusammen mit seinem Vater Manfred in einer denkmalgeschützt sanierten Remise betreibt.

Über 1000 Figuren aus den verschiedensten Kulturkreisen

Manfred Bögl baut seit 1999 selbst Krippen, die man früher in seinem Privathaus besichtigen konnte. Dann kam die Idee für ein Museum – und zusammen mit Sohn Thomas renovierte er die Remise an der Petelgasse und errichtete darin das liebevoll gestaltete Museum. Auf drei Etagen kann man die facettenreichen Krippen und mehr als 1000 Figuren aus den verschiedensten Kulturkreisen besichtigen.

Offiziell öffnet das Museum heuer am 1. Advent. Doch Gruppen können auch außerhalb der Öffnungszeiten Termine buchen. Und so war die erste Besuchergruppe bereits da: der Familienausschuss St. Peter und Paul aus Kaufbeuren, der jedes Jahr ein Familienwochenende am Stillerhof abhält und heuer die Kripperl mit ins Besuchsprogramm aufnahm. Die Erwachsenen wie die Kinder staunten nicht schlecht über die Vielfalt des Gezeigten.

Afrikanische und alpenländische Darstellungen

Die älteste Krippe stammt aus dem Jahr 1721. Zu sehen sind außerdem afrikanische, orientalische und alpenländische Darstellungen, von der kleinen Miniaturkrippe bis hin zum elf Meter langen Modell. Viele der Ausstellungsstücke sind Spenden und Leihgaben, die unterschiedlichsten Materialien kamen beim Bau zum Einsatz.

Es kamen schon Besucher aus Wien und Neapel

Der gute Ruf des Museums ist weithin bekannt. Und so kamen schon die Krippenvereinsvorsitzenden aus Neapel und Wien, viele Besucher aus Österreich und Südtirol sowie Krippenvereine aus Nah und Fern. „Die größte Besuchergruppe waren einmal 60 Personen“, erzählt Thomas Bögl und Vater Manfred ergänzt: „Ein Mann kam mal extra aus Mainz nur einen Tag, um unser Museum anzuschauen.“

Neu ist heuer der Museumsshop, in dem es allerlei Weihnachtliches, Holzartikel und selbst gemachte Marmeladen gibt. Unterstützt werden Manfred und Thomas Bögl von Jugendlichen zwischen zwölf und 17 Jahren, die im Museum mithelfen.

Geöffnet ist das Krippenmuseum Weilheim heuer wieder ab 1. Advent bis Mitte Januar, immer freitags, samstags und sonntags, jeweils von 14 bis 17 Uhr. In den Weihnachtsferien ist die Ausstellung täglich zu sehen. Am 1. Weihnachtsfeiertag und an Silvester ist geschlossen. Gruppenführungen ab fünf Personen sind nach vorheriger Anmeldung auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich. Terminvereinbarung und Information unter Telefon 0881/40033 oder 0178-1330806 oder per E-Mail an info@weilheimer-krippenmuseum.de.