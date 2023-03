Weilheimer Stadtbach: „Unikat-Bauwerk“ aus Stahl und Eichenholz

Von: Jennifer Battaglia

In den Bachlauf des Weilheimer Stadtbachs wurde eine besondere Konstruktion eingesetzt. Hier soll bald wieder das Wasser plätschern. © Ralf Ruder

Bald soll er wieder fließen, der Weilheimer Stadtbach. Wann genau, ist noch unklar. Die Erneuerung des Uferverbaus ist aber so gut wie abgeschlossen.

Weilheim – „Das war keine Baustelle von der Stange“, sagt Thomas Schweiger, Geschäftsführer von Schweiger Bau, über die Arbeiten am Weilheimer Stadtbach. Schweigers Firma war mit der Erneuerung des Uferverbaus zwischen Gögerlweg und Trachtenheim beauftragt worden. Seit vergangenem Herbst hatte dort eine Wanderbaustelle bestanden, jetzt sind die Arbeiten so gut wie abgeschlossen.

Weilheimer Stadtbach: Trägerprofil in U-Form

Die Baustelle war laut Schweiger deshalb so interessant, weil in den Stadtbach ein „Unikat-Bauwerk“ eingesetzt wurde: ein selbsttragendes Trägerprofil aus Stahl. „Normalerweise werden die Träger links und rechts in den Boden gerammt“, erklärt Schweiger. Beim Stadtbach war es anders: Das Trägerprofil wurde in U-Form konstruiert und steht nun frei im Bachbett. Das war notwendig, denn parallel und quer zum Stadtbach verlaufen viele Leitungen, sodass die Träger nicht im Boden hätten befestigt werden können.

Die speziellen Stahlträgerprofile wurden von Schweiger selbst nach Plan eines Ingenieurbüros zusammengeschweißt. In die Träger wurden dann Eichenholzbohlen eingefacht. Für Bachverläufe eignet sich die harte Holzart besonders gut: „Eiche ist mit am langlebigsten“, sagt Schweiger. Die Bohlen sollten für die nächsten 30 bis 40 Jahre halten. Grund für die Neuerungsarbeiten war das im Bachbett verbaute alte, morsch gewordene Holz gewesen. Der neue Uferverbau soll nun den Hochwasserschutz in Weilheim verbessern.

Deutlich zu erkennen sind die Stahlträgerprofile in U-Form. Eichenholzbohlen wurden darin eingefacht. © Privat

Die Arbeiten liefen laut Schweiger ohne Probleme. „Wie geplant, so gebaut“, sagt er. Nur zweimal gab es kurze Unterbrechungen: über die Weihnachtsferien und noch einmal im neuen Jahr. Das Wetter spielte nicht mit, der plötzliche Wintereinbruch zwang die Arbeiter zur Pause.

Weilheimer Stadtbach: Provisorische Holzbrücke soll im Herbst ersetzt werden

Wann genau aber wieder Wasser durch das Bachbett plätschern wird, ist noch nicht klar. Am gestrigen Vormittag wurde eine Sichtung des Bachbetts von der Stadt, gemeinsam mit Bauleiter Schweiger und einem Prüfsachverständigen durchgeführt. Der Sachverständige wird nun einen Bericht verfassen, der vom Wasserwirtschaftsamt abgesegnet werden muss. „Erst wenn es keine Mängel zu beanstanden gibt, kann es weitgehen“, erklärt Stadtbaumeisterin Katrin Fischer auf Nachfrage.

Im Herbst soll dann noch die provisorische Holzbrücke abgebaut und durch eine Neukonstruktion ersetzt werden. „Es ist geplant, dass die Brücke vor Wintereinbruch stehen soll“, so Fischer. Und auch der Nachpflanzung der Bäume wird man sich widmen: Das werden laut Fischer die Stadtwerke übernehmen.

