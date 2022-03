Weilheim: Stadtbus bald bis Marnbach und Polling?

Von: Magnus Reitinger

Teilen

Eine neue Stadtbuslinie bis Marnbach und Polling (gestrichelt) könnte ab Herbst versuchsweise das bunt dargestellte Liniennetz ergänzen, welches ab 1. April gilt. Voraussetzung dafür wäre eine gesicherte Finanzierung. © Grafik: Stadtwerke Weilheim

Kaum sind erste Kinderkrankheiten des neuen „Stadtbus Weilheim“ beseitigt, gibt es Pläne für einen Ausbau. Im Herbst könnte auf Probe eine fünfte Linie starten: mit Anbindung von Deutenhausen, Marnbach, den Gewerbegebieten Trifthof und Achalaich – und vielleicht sogar Polling.

Weilheim – Knapp drei Monate nach Einführung des neuen „Stadtbus Weilheim“ hat Stadtwerke-Chef Peter Müller vergangenen Mittwoch im Hauptausschuss des Weilheimer Stadtrates einen ersten Erfahrungsbericht vorgelegt. Und der fiel zuversichtlich aus. Die unvermeidlichen „Kinderkrankheiten“, die mit der Übernahme des Betriebs durch das Kommunalunternehmen, mit den neuen E-Bussen, veränderten Linien und ausgeweitetem Takt verbunden waren, habe man inzwischen weitgehend im Griff.

Die neuen E-Busse: Anfängliche Probleme hat man jetzt im Griff

Wie berichtet, werden zum 1. April zwei viel kritisierte Änderungen an der Linienführung wieder zurückgenommen. Die rote Linie 2 (Weilheim Ost) fährt dann wieder so, dass der Friedhof und der „Kaufland“-Markt an der Strecke liegen; dafür entfällt die Haltestelle an der Berufsschule. Die blaue Linie 4 (Weilheim Nord) verkehrt ab April wieder in beide Richtungen, so dass für viele Nutzer im Paradeis der Umweg über Unterhausen entfällt, wenn sie in die Innenstadt wollen.

Lesen Sie auch: Weilheims Fernwärme-Projekt nimmt Formen an

Als Betreiber, so Müller, habe man anfangs „das Problem im Rücken“ gehabt, ob die neuen Elektrobusse die nötige Reichweite bringen. Das habe sich „inzwischen entspannt“. Die vier Busse, die auf den vier Linien täglich im Einsatz sind (während ein fünfter in Reserve steht), hätten in der Regel noch 20 bis 30 Prozent Ladung, wenn sie abends zurückkehren. Auch anfängliche technische Probleme, etwa bei der Türöffnung und der Standheizung, seien nun beseitigt. Übrigens sind die Fahrzeuge „durchgehend in Überwachung“, wie der Stadtwerke-Vorstand erklärte: Es werde genau erfasst, welcher Bus sich wann wo befindet. Das sei auch wichtig bei eventuellen Beschwerden über „falsche“ Abfahrtszeiten.

Beschwerden über Busfahrer

Recht viele Stadtbusnutzer hätten sich in den vergangenen Wochen übrigens über das Verhalten mancher Busfahrer beschwert, sagte Müller. Die Zusammenarbeit mit der Firma Oppenrieder laufe diesbezüglich „gut“, die mit dem RVO „befriedigend“. Das Problem: „Busfahrer sind eindeutig Mangelware und ganz, ganz schwer zu bekommen“, so der Stadtwerke-Chef. Einen eigenen Pool mit rund 15 Fahrern aufzubauen, wäre für das Kommunalunternehmen kaum möglich.

Stadtbus könnte auch in den Trifthof und nach Achalaich fahren

Sehr wohl möglich wäre indes, das Stadtbusnetz auszuweiten. Man überlege, eine Linie 5 einzuführen, die vom Bahnhof aus – abgestimmt mit dem Regionalverkehr – nach Deutenhausen/Marnbach sowie zu den Gewerbegebieten Trifthof/Achalaich und „gegebenenfalls nach Polling“ fahre. Ab Herbst könnte das zumindest für ein halbes Jahr ausprobiert werden – wenn die Stadt das will und die Finanzierung sichert. Hintergrund dieser Überlegung ist laut Müller auch eine geplante Haushaltsbefragung der Gemeinde Polling, die ermitteln solle, „wer dort mit dem Stadtbus nach Weilheim fahren möchte“. Solche Umfragen hält der Stadtwerke-Chef für „begrenzt aussagekräftig“. Besser sei „ein tatsächliches Angebot und schauen, wie es angenommen wird“. Mit der Zusatzlinie könnte auch der Bereich Narbonner Ring wieder besser bedient werden, der nach der Änderung ab April „etwas unterbelichtet“ sei.