So viel zahlt die Stadt Weilheim fürs Putzen in ihren Gebäuden

Von: Magnus Reitinger

Teilen

Die Dienstleistung für die Reinigung der städtischen Gebäude in Weilheim wurde für fünf Jahre neu vergeben. © Symbolfoto: IMAGO/Marc Dietrich

34 Liegenschaften hat die Stadt Weilheim, sie alle müssen regelmäßig gereinigt werden. Das geht ganz schön ins Geld.

Weilheim – Auf knapp 750.000 Euro jährlich summieren sich die Kosten für die stetige Reinigung der städtischen Gebäude in Weilheim. Das ergab die turnusgemäße Neu-Ausschreibung dieser Dienstleistungen. Jeweils für einen Zeitraum von fünf Jahren wird seitens der Stadt Weilheim eine Fachfirma mit der regelmäßigen Reinigung sämtlicher 34 Liegenschaften beauftragt. Dazu gehören unter anderem die beiden Grundschulen (Hardtschule und Ammerschule) mitsamt Turnhallen, die städtischen Kindertagesstätten, das Stadtmuseum am Marienplatz, die Stadtbücherei, die städtische Musikschule, natürlich das Rathaus - und zahlreiche weitere Gebäude.

Auch interessant: Grünes Licht für Geothermie-Aufsuchung im Raum Weilheim

Der Auftrag musste europaweit ausgeschrieben werden

Für den Zeitraum von August 2023 bis einschließlich Juli 2028 hat der Weilheimer Stadtrat die regelmäßige Reinigung der städtischen Gebäude nun neu vergeben. Aufgrund des hohen Volumens musste die Ausschreibung dieses Auftrags europaweit erfolgen, wie es Anfang des Jahres im Hauptausschuss des Stadtrates hieß. Der Ausschuss erteilte der Verwaltung die Erlaubnis, für die Begleitung und Durchführung der europaweiten Ausschreibung der Gebäudereinigung ein externes Fachbüro zu beauftragen. „Das kannst du nicht mehr selber machen“, erklärte Stadtkämmerer Christoph Scharf damals gegenüber unserer Zeitung: Wegen all der zu beachtenden Normen und der detailliert nötigen Vorgaben – bis hin zu den Pflegemitteln – brauche man dafür eine Fachfirma.

Die Reinigungsfirma hat ihren Sitz in Feldkirchen bei München

Nun wurde im Stadtrat das Ergebnis der Ausschreibung und der in nicht-öffentlicher Sitzung erfolgten Auftragsvergabe mitgeteilt: Demnach hat die Stadt Weilheim für die kommenden fünf Jahre erneut jenes Unternehmen beauftragt, das bereits in den vergangenen Jahren die städtischen Gebäude reinigte: eine Firma mit Sitz in Feldkirchen bei München. Die Kosten summieren sich auf knapp 750.000 Euro pro Jahr.

Reinigung der Glasflächen kostet zusätzlich 26.000 Euro pro Jahr

Dazu kommt als Extra-Posten die Reinigung der Glasflächen an städtischen Gebäuden. Der Auftrag hierfür ging (ebenso für die kommenden fünf Jahre) an ein Unternehmen aus Ottobrunn – zum Angebotspreis von etwas über 26.000 Euro pro Jahr.