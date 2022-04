Stadt Weilheim hat allerlei Wünsche für Landesplan

Von: Magnus Reitinger

Die Stadtratsfraktionen und -gremien im Weilheimer Rathaus haben sich viel Arbeit mit ihrer Stellungnahme zur Teilfortschreibung des „Landesentwicklungsprogramms Bayern“ in Sachen „Klimawandel“ und „nachhaltige Mobilität“ gemacht. © Ruder

Nach langen Diskussionen steht die Stellungnahme der Stadt Weilheim zur Fortschreibung des „Landesentwicklungsprogramms Bayern“. Auch verschiedene Vorschläge der Grünen hat der Stadtrat dafür einstimmig übernommen – nur den in Sachen „Umfahrung“ nicht.

Weilheim – Offiziell ist das „Landesentwicklungsprogramm Bayern“ (LEP) nicht weniger als „Grundlage und Richtschnur für die räumliche Entwicklung des Freistaats“, wie die Staatsregierung auf einer eigenen Website betont: Die darin festgelegten Ziele „sind von allen öffentlichen Stellen zu beachten und begründen für die Bauleitplanung eine Anpassungspflicht“. Ob diese ausgefeilt formulierten Ziele im politischen Alltag aber tatsächlich ernst genug genommen werden, daran zweifeln viele.

Auch in Stadtratsklausur gab es Diskussionen

So oder so: Weilheims Kommunalpolitiker haben den Auftrag, zur derzeit laufenden Teilfortschreibung des LEP Stellung zu nehmen, wahrlich ernst genommen. In zwei Bauausschuss- und zwei Stadtratssitzungen sowie mehreren internen Fraktionstreffen haben sich die Volksvertreter Gedanken gemacht, was sie in die Stellungnahme schreiben, die im Rahmen der Verbändeanhörung dem Bayerischen Städtetag vorgelegt wird. Dazwischen wurde auch noch in der Stadtratsklausur darüber diskutiert. Jetzt steht das Ergebnis fest.

Diese Ergänzungen wollte die SPD

Drei Ergänzungen im LEP fordert die Stadt auf Anregung der SPD-Stadträte (wir berichteten): So gelte es für einzelne bayerische Vorhaben, die im Bundesverkehrswegeplan stehen, regelmäßig die Notwendigkeit zu prüfen. Die angestrebte Attraktivität des ÖPNV solle „durch möglichst großflächige, einheitliche Tarifsysteme“ erreicht werden. Und in puncto Ausbau der Schieneninfrastruktur wird der Hinweis gefordert, dass dies auch „den Bau paralleler Trassen zu bestehenden Bahnlinien (zum Beispiel Tutzing-Garmisch)“ bedeuten könne.

Diese Ergänzungen wollte die CSU

Einstimmig übernahm der Stadtrat auch die Stellungnahme der CSU-Fraktion. Dabei geht es um den grundsätzlich vorgesehenen Vorrang von Innen- vor Außenentwicklung: „Wenn Potenziale der Innenentwicklung nachweislich nicht zur Verfügung stehen“, dürften für den Nachweis von Ausnahmen nicht zu hohe Anforderungen gelten. Auch dürfe die kommunale Planungshoheit dadurch nicht beeinträchtigt werden und müsse der Stadt Weilheim ein Anhörungsrecht vorbehalten sein, wenn sie von der Landesentwicklungsplanung betroffen ist.

Diese Ergänzungen wollten die Grünen

Schließlich übernahm der Stadtrat einmütig die meisten Passagen aus der Stellungnahme der Grünen-Fraktion:

- Beim Verbrauch landwirtschaftlicher Flächen für Wohn- und Gewerbebauten müsse die angestrebte Begrenzung auf maximal „fünf Hektar pro Tag bis 2030“ deutlich nach vorne gezogen werden. Prinzipiell solle die bauliche Ertüchtigung und Nachnutzung von Bestandsgebäuden – gerade bei Gewerbeimmobilien – einem „Neubau auf der grünen Wiese“ vorgezogen werden.

- Anpassung an den Klimawandel bedeute, die Wärmebelastung in Innenstädten durch mehr Grün und natürliche Baustoffe zu senken. Mit Gründächern, lokaler Versickerung, Entsiegelung und Renaturierung kleinerer Wasserläufe gelte es den Folgen von Starkniederschlägen vorzubeugen. Treibhausgasemissionen aus Wärmeerzeugung und Verkehr müssten bis 2045 „auf nahe Null zurückgeführt werden“. Wo immer möglich, gelte es Holz, Lehm und Stroh als Bau- und Dämmstoffe einzusetzen.

- Nachhaltige Mobilität bedeute „Vorrang der Schiene vor der Straße“, somit müsse der ÖPNV „für Städte und Gemeinden, auch im Flächenlandkreis Weilheim-Schongau, gegenüber dem Individualverkehr Vorrang haben“. Der baldige zweigleisige Ausbau der Bahnlinie Tutzing- Garmisch sei unabdingbar.

Keine Mehrheit fand indes ein konkreter Bezug auf „die geplante Baumaßnahme ,Ortsumfahrung Weilheim’“: Laut den Grünen sollte in der Stellungnahme der Stadt stehen, dass die Umfahrung „als typisches Vorhaben zu Gunsten des Individualverkehrs auf Sinnhaftigkeit zu überprüfen“ sei. Das lehnte der Stadtrat aber mit knapper Mehrheit ab.

