Weilheim: Braucht es eine solche Schneise am Gögerl?

Neuer Forstweg in beliebtem Wald

Ein neuer, rund 700 Meter langer Forstweg wird derzeit im Bereich des Weilheimer Gögerls gebaggert. So mancher Spaziergänger ist erschüttert von der Schneise. Stadtförster Christian Schuller beruhigt jedoch: Breite und Ausführung seien ganz normal und der Weg „bald wieder eingewachsen“.

Weilheim – Seit 50 Jahren sei sie regelmäßig am Gögerl unterwegs, sagt die Weilheimerin Edith Pauckner. Früher joggte sie dort oft, heute genießt sie vor allem Spaziergänge. Doch was sie vergangenen Sonntag bei ihrem Morgenspaziergang im Gebiet des Weilheimer „Hausbergs“ entdeckte, schockte die 78-Jährige. „Wozu um Himmelswillen muss man eine solche Schneise in den Wald schlagen?“, schrieb sie kurz darauf per E-Mail an die Heimatzeitung und schickte eindrucksvolle Fotos mit. Diese zeigen aktuelle Wegebauarbeiten im Stadtwald am Hechenberg, also zwischen Gögerl und dem kleinen Wanderparkplatz südlich von Deutenhausen.

„Das macht mich traurig und zugleich wütend“

Natürlich wisse sie, dass es Wege für die Waldbewirtschaftung brauche, betont Pauckner im Gespräch mit unserer Zeitung. Doch es gehe um das Maß. Die Breite, die Verdichtung, die Befestigung mit „Tonnen von Kies“, wie sie hier sichtbar sind, machten sie „traurig und zugleich wütend“.

„Das sieht im ersten Moment immer schlimm aus“, räumt Weilheims Stadtförster Christian Schuller auf Tagblatt-Anfrage ein: „Ich tue mich auch immer schwer mit diesem Anblick.“ Doch der sei nicht von Dauer, verspricht der Fachmann. Rund 700 Meter Forstweg werde am Hechenberg derzeit neu gebaut, zum Teil vom Forstamt finanziell gefördert. Der erste Bauabschnitt ist bald fertig, der zweite soll nach der Sommerpause folgen. Es handle sich um „einen Bereich, der noch nicht so gut erschlossen ist“, erklärt Schuller. Der Weg sei dort dringend nötig, „damit man nicht immer durch den ganzen Wald fahren muss“.

Wege sind für 30-Tonner ausgelegt

Grundsätzlich seien solche Wege „nicht für Radler und Spaziergänger ausgelegt“, so der Förster. Auf ihnen müsse ein Holztransporter fahren können, der beladen über 30 Tonnen wiegt. Dabei würden diese Straßen heute allenfalls „ein bisschen breiter“ als früher gebaut. Die Fahrbahnbreite betrage drei Meter, daneben brauche es einen weiteren Meter, damit das Wasser abgeleitet werden kann. Aus diesem Grund würden die Wege auch schief angelegt.

Der Förster beruhigt: „Die Natur erobert sich das schnell wieder zurück“

Um die nötige Festigkeit zu bekommen, müsse beim Wegebau „auch immer etwas Boden ausgetauscht werden“. Um den Humus nicht aufwändig wegfahren zu müssen, werde er „seitlich eingebaut“ und wieder bepflanzt. „Die Natur erobert sich das ganz schnell wieder zurück, nächstes Jahr um diese Zeit ist das wieder eingewachsen“, sagt Schuller: „Fast alle Straßen, die im Wald sind, waren so breit – und schauen jetzt gar nicht mehr so schlimm aus.“

Edith Pauckner aber nimmt durchaus negative Veränderungen wahr. Sie berichtet etwa von herrlichen Orchideen, die sie oft an den Wegrändern im Wald entdeckte. Nach Verdichtungen und Verbreiterungen der Wege „kommen die alle nicht mehr“, so ihre Erfahrung.

Wege-Arbeiten auch in anderen Gebieten

Neben dem Neubau im Bereich des Hechenbergs gab es in den letzten Wochen auch Weg-Arbeiten im Stadtwald zwischen Deutenhausen und Etting. Das sei „reine Sanierung“ gewesen, so Schuller. Denn „wegen des Käfers“ habe man dort zuletzt viel Holz herausgeholt. „Das waren einige Festmeter, und durch das Rücken und den Transport werden die Wege einfach beschädigt.“ Nun habe man den Kies der betroffenen Strecken – insgesamt ca. zwei Kilometer – erneuert und gefräst, „dass er besser zu befahren und begehen ist“. Das Ganze müsse sich einige Zeit setzen, weshalb diese Wege aktuell noch gesperrt seien.