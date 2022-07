Weilheims schlechteste Straße bleibt Flickwerk — „Muss man eben Anspruchshaltung zurückschrauben“

Stadtbauamt hat keine Kapazität

Schon seit Jahren will die Stadt Weilheim einige Straßen, die sich in besonders schlechtem Zustand befinden, erstmalig herstellen. Doch passiert ist (fast) nichts.

Weilheim – Was haben der Zotzenmühlweg, die Älblstraße, der Josef-Off-Weg und Am Hochufer gemeinsam? Alles sind kleine Anwohnerstraßen, die noch niemals offiziell „erstmalig hergestellt“ wurden, wie es so schön heißt – und dementsprechend in miserablem Zustand. Schon 2018 wurde eigentlich beschlossen, die genannten Straßen herzurichten, doch selbst als 2020 das Ausbau-Vorhaben erneuert wurde, passierte so gut wie nichts. Nur die Aufeldstraße im Südwesten Weilheims, die ebenfalls auf der Liste stand, wurde vergangenes Jahr saniert.

Weilheim: Vier Straßen gleichen durch Asphaltlöcher einem Flickenteppich

Alle vier Straßen schauen teilweise aus wie ein Flickenteppich, Jahr für Jahr werden Löcher mit Asphalt zugestopft und brechen schnell wieder auf. Der Zotzenmühlweg ganz im Osten ist gefühlt im schlechtesten Zustand, zumal dort viel Radverkehr Richtung Hardt stattfindet und man aufpassen muss, nicht an einer aufgebrochenen Flickstelle hängenzubleiben.

Als jetzt dort Bagger auffuhren und die Straße aufrissen, dachten vielen, es gehe endlich mit dem Ausbau los. Doch es handelt sich um die Stadtwerke, die dort an der Arbeit sind. „Wir verlegen die Wasserrohre neu, die sind zum Teil 70 Jahre alt und gehören damit zu den ältesten in Weilheim“, sagt Stadtwerke-Chef Peter Müller. Gleichzeitig werde auch Breitband mit verlegt. Und wird danach die Straße komplett saniert? „Nein, wir stellen nur den Ursprungszustand wieder her. Die Stadt baut nicht aus“, so Müller.

Weilheim: Stadtbauamt hat kein Geld und keine Kapazität

Das bestätigt Manfred Stork vom Stadtbauamt. „Wir haben die Projekte erneut zurückgestellt, weil wir kein Geld und keine Kapazität haben“, sagte er. Der Ausbau der Aufeldstraße sei vergangenes Jahr im Haushalt verankert gewesen, deshalb habe man dort sanieren können, doch bei den anderen vier Straße sei das jetzt nicht möglich. „Es gibt auch Orte, wo die Straßen noch schlechter ausschauen“, betont Stork. In der derzeitigen Situation mit explodierenden Baupreisen, Nachschubmangel und Ukraine-Krieg „muss man eben mal zurückstecken und seine Anspruchshaltung zurückschrauben“. Man könne sich solche Projekte in der nächsten Zeit einfach nicht mehr leisten – das klingt so, als werde da auch die nächsten Jahre nichts passieren.

Außerdem könnten die Anlieger durchaus froh über die Verzögerung sein, „die werden bei einem erstmaligen Ausbau nämlich mit 90 Prozent an den Kosten beteiligt“, sagte Stork. Durch die Erneuerung der Wasserleitung bekommen die Nutzer der Straße zumindest einen Teil neu asphaltiert, „das ist dann fast wie ein Fahrradstreifen“, meinte er.

