Straßenkünstler zaubern Stimmung in Weilheims Innenstadt – trotz des Regenwetters

Auf dem Weilheimer Marienplatz waren unter anderem „Lumino Artists“ dicht umringt © Ralf Ruder

Zwei Tage „Strassen! Zauber! Festival!“ in Weilheim. Zwei Tage Herbstvorgeschmack – und das nach wochenlangem Sonnenschein. Ärgerlich für Künstler und Zuschauer? Nicht unbedingt. Ein Wetterbericht.

Weilheim – In Hogwarts wurden viele Zaubersprüche gelehrt, so etwa „meteolohex recanto“. Damit konnte das Wetter weggehext werden. Doch keiner von denen, die am Freitag und Samstag beim „Strassen! Zauber! Festival!“ in Weilheims Innenstadt auftraten, waren in ihrer Jugend an der Schule für Hexerei und Zauberei, die Harry Potter besucht hat. Also mussten sie das Wetter nehmen, wie es ist. Und die Veranstalter um Tom Kratz und die von ihm eingeladenen Straßenkünstler machten das Beste aus dem Wechsel von Sonne (selten) und Regen (häufig) sowie dem teils heftigen Wind und der Kälte. Improvisieren war angesagt – für Kulturschaffende schon immer kein Problem. Und seit Coronazeiten fast schon alltäglich.

Im Zelt auf dem Kirchplatz sorgte etwa „Bizarrist“ Christian F. Berres für Staunen. © Ralf Ruder

Zum vierten Mal fand das vom Verein „ZaubererFünfSeenland“, dem Standortförderungsverein und dem Amt für Standortförderung, Kultur & Tourismus der Stadt Weilheim getragene Festival in der Fußgängerzone statt. „Ein Spektakel für Groß und Klein“ war für die Besucher angekündigt, und die Läden der Innenstadt erhofften sich ein gutes Geschäft. Als Spielorte vorgesehen waren Kirch- und Marienplatz sowie Standorte vor den Kauf- und Modehäusern Rid, Schmid und Echter. Und versprochen wurde im Flyer: „Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.“ Bei starkem Regen oder Sturm sollte – wenn möglich – in den Geschäften gespielt werden.

Auch Fahrrad-Stunts waren zu sehen

Doch die Hoffnung, die Wetterunbill komplett in den Griff zu kriegen, erfüllte sich nicht ganz. Ist auch irgendwie logisch: Denn die magische Show mit dynamischer Feuerjonglage und poetischer Flammenmanipulation, die das deutsch-finnische Duo Lumino Artists bot, ist neben Kleiderständern eher unvorstellbar. Auch der in Toronto (Kanada) und Freiburg lebende Stevie Wheels braucht für seine Fahrrad-Stunts als komischer Kurier viel Platz und kann nicht auch noch Regale mit Pullovern und Blusen umkurven. Und auch Abraham Thrill aus Wien kann als El Diabolero für seine Comedy-Jonglage-Show, mit der er in diesem Jahr auf 24 Festen in drei Kontinenten aufgetreten ist, mit geschlossenen Räumen nur wenig anfangen.

In Aktion im Zelt auf dem Kirchplatz: „Albi, der Zauberfuzzi“ aus Liechtenstein. © Ralf Ruder

Deshalb trotzten die vier Straßenkünstler dem Wetter – versprochen ist versprochen. Sie traten zwar nicht zu den Zeiten und an den Orten auf, die im Programm standen, aber immer dann, wenn das Wetter es zuließ. Bei stärkerem Regen im kleinen Zelt, das auf dem Kirchplatz aufgestellt worden war – mit etwas gebremstem Elan. Bei leichtem Regen und gelegentlichem Sonnenschein an der Mariensäule und vor dem Stadtmuseum oder in der Schmiedstraße. Für die Einkaufsbummler und Zuschauer, die sich vom Wetter nicht abhalten ließen, gab es das angekündigte Spektakel – vor allem für die jungen und ganz jungen Besucher.

Die klassischen Zauberer waren etwas unabhängiger vom Wetter

So kamen am Freitagabend schon mal mehr als 250 begeisterte Fans der Street-Art – die El Diabolero bei seinem Auftritt am Nachmittag im Zelt als Tent-Art bezeichnet hatte – an der Mariensäule zusammen, um die Feuershow anzuschauen. Sie zogen im Pulk weiter vors Museum, wo Stevie Wheels im Anschluss nicht nur radelte, sondern auch Freiwillige auf ihre Fähigkeiten als Fahrradkurier testete – sehr zur Freude der Zuschauer. Am Samstag konnte das Programm mit kleinen Abweichungen am Nachmittag und größeren Problemen beim großen Regen am Abend über die Bühne gehen. Etwas unabhängiger vom Wetter waren die beiden klassischen Zauberer „Albi, der Zauberfuzzi“ aus Liechtenstein und Christian F. Berres aus Oberndorf am Lech, der sich auch Bizarrist nennt. Sie konnten ohne Probleme bei Regen im Kaufhaus Rid auftreten und bei besserem Wetter draußen – und kamen mit ihren Tricks vor allem beim jungen, teils begeistert kreischenden Publikum sehr gut an.

Die Stadt trug Reisekosten, Kost und Logis

Dass die Künstler, die keine Gage bekamen, sondern nur die Gaben der Zuschauer nach ihren Shows (das Hutgeld), gerne nach Weilheim kommen, liegt zum einen an Tom Kratz, der in Weilheim wohnt und als Straßenkünstler alle Eingeladenen persönlich kennt. Zum anderen daran, dass die Stadt Reisekosten sowie Kost und Logis im Hotel bezahlt. Das ist bei Straßenfesten bei weitem nicht immer so. Trotz des Wetters und der dadurch geringeren Zuschauerzahl waren die Straßenkünstler eher zufrieden mit ihren Auftritten – den letzten für heuer, denn die Straßenfestivals gehen in Europa in die Winterpause. Auch Kratz zeigte sich am Samstagabend zufrieden: „Ich finde es toll, dass die Künstler es trotz der widrigen Umstände geschafft haben, an zwei Tagen Varieté- und Zirkusstimmung in die Stadt zu bringen.“

Ralf Scharnitzky