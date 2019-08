Straßenränder: Ärger um Mähzeitpunkt

Der jüngste Mäheinsatz der Straßenmeisterei entlang der Bundesstraße 2 gefällt nicht jedem. „Vollkommen unverständlich“ sei das, schimpft ein Leser. Beim Artenschutz, so seine Forderung, müsse auch der Staat mit gutem Beispiel vorangehen. Der Bund Naturschutz sieht beim Straßenbegleitgrün ein ganz anderes Problem.

Landkreis – Sein Ärger, er ist dem Leser am Telefon deutlich anzumerken. Ob es denn wirklich habe sein müssen, was die Mitarbeiter der Straßenmeisterei in den vergangenen Tagen entlang der B2 getan hätten, sagt der Mann, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. Von Murnau bis hinter Weilheim seien die Wiesen neben der Straße gemulcht worden, selbst vor den Böschungen hätte das Mähwerk nicht Halt gemacht.

„Da redet man beim Volksbegehren zum Artenschutz darüber, dass man möglichst viel stehen lassen soll und der Staat macht genau das Gegenteil“, kritisiert der Leser. Seiner Meinung nach reiche es, einmal im Jahr im Herbst zu mähen und ansonsten für die Verkehrssicherheit nur einen schmalen Streifen direkt an der Straße kurz zu halten. Eine berechtigte Forderung?

Es ist nicht das erste Mal, dass das Straßenbegleitgrün, wie der Bewuchs entlang der Verkehrswege im Behördendeutsch genannt wird, in den Fokus rückt. Im vergangenen Dezember beschäftigte das Thema schon den Kreistag, nachdem der Wildsteiger Josef Taffertshofer (BfL) eine Änderung der Bewirtschaftung gefordert hatte. Die vielen hundert Hektar seien gerade dazu geschaffen, bedrohten Arten und Insekten eine Brutstätte zu bieten und geschützten pflanzen einen freien Entwicklungsraum zu geben. Um das zu gewährleisten, müsse der Landkreis unter anderem dafür sorgen, dass eine Mahd vor dem 1. Juli künftig unterbleibe.

Es haben noch keine Gespräche stattgefunden

Das Gremium folgte Taffertshofers Antrag. Gespräche mit dem Staatlichen Bauamt, das im Auftrag des Landkreises für den Unterhalt der Kreisstraßen zuständig ist, haben seitdem allerdings noch nicht stattgefunden, wie Kreiskämmerer Norbert Merk auf Nachfrage der SN erklärt. Man habe erst einmal die neue Gesetzeslage durch das Volksbegehren abwarten wollen. Die liegt bekanntlich nun vor, entsprechend wolle man sich demnächst darüber unterhalten, wie man den Beschluss konkret umsetze, kündigt Merk an.

Dass die Straßenmeistereien auch so in diesem Jahr später als bislang üblich mit dem Mähen begonnen haben, sei natürlich der aktuellen Entwicklung geschuldet, sagt Marika Hoyer. Sie ist Sachgebietsleiterin im Staatlichen Bauamt und zuständig für die Landschaftsplanung. Doch bleibt die Frage: Welcher Zeitpunkt ist überhaupt aus ökologischer Sicht der sinnvollste?

„Ideal ist für diese Art von Wiesen die Zeit von Mitte bis Ende Juli“, sagt Helmut Hermann, Leiter der Kreisgruppe Weilheim-Schongau des Bunds Naturschutz. Gegen den Mähzeitpunkt sei deshalb aus seiner Sicht nichts einzuwenden. Noch später wäre laut Hermann sogar kontraproduktiv für den angestrebten Artenreichtum.

Eher das Problem: Das gemähte Schnittgut bleibt liegen

Eher ein Problem aus Sicht des Experten ist die Praxis, dass das gemähte Schnittgut fein zerkleinert auf den Flächen verbleibt. Beim sogenannten Mulchen entstehe eine Dämmschicht. Diese und der zusätzliche Dünger würden eher das Wachstum von Gräsern befördern statt der heimischen Wildpflanzen, erklärt Hermann.

Doch daran etwas zu ändern, ist gar nicht so leicht. Das fängt schon damit an, dass die technische Ausrüstung der Straßenmeistereien vor allem für das Mulchen ausgelegt ist. „Wir müssten es aktuell in Handarbeit erledigen oder Fremdfirmen beauftragen“, sagt Hoyer. Eine teure Angelegenheit. Sie spricht deshalb von einem längeren Prozess, der für eine etwaige Umstellung nötig sei.

Zu den fehlenden Gerätschaften kommt auch noch das Problem, dass das Schnittgut entlang der Straßen häufig mit Plastik und Abfall verunreinigt ist und deshalb nur als Müll teuer entsorgt werden kann.

Auch in der Politik gehen deshalb die Meinungen auseinander, wie jüngst beim Kreisbauerntag in Antdorf offenbar wurde. Während Grünen-Landtagsfraktionschef Ludwig Hartmann die Abschaffung der Mulch-Praxis forderte, warnte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger vor den hohen Kosten einer solchen Entscheidung. Der Streit, er geht also erst einmal weiter.

VON CHRISTOPH PETERS

