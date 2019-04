Streetfood-Festival in Weilheim: Langos aus Tata, Patata aus Mering

International ging es beim 2. Streetfood-Festival auf dem Volksfestplatz zu. Unter den 22 „Food-Trucks“ und Imbisswagen waren keine zwei mit dem gleichen Angebot.

Weilheim – „Vielfalt ist mir wichtig“, so Unternehmer Marcel Harsányi vom Veranstalter „Steetfood Familiy“. Asiatisches Essen war ebenso vertreten wie „Pulled Pork“ und Spieße vom Schwein. Wer nicht auf Schwein steht, wurde nebenan auf die Ansage „Ich will ein Rind von dir“ mit Rindfleisch bedient.

Den weitesten Weg nach Weilheim hatten unter den Anbietern Viktor Szabo und Franz Csatoy zurückgelegt. Die beiden Ungarn aus Tata bewirteten die Besucher mit Langos, einer Art Ausgezogener mit scharfem oder süßem Belag.

Ungewöhnliche Angebote beim Streetfood-Festival in Weilheim

„Patata loca“ ist laut Petra Gleich keine spanische Spezialität. „Man muss bei solchen Veranstaltungen einfach was Ungewöhnliches anbieten“, so die Erklärung der Meringerin für die verrückten Kartoffeln in Spiralform, die es mit und ohne Wurstachse gab.

„Mit den Waffeln einer Frau“ war Daniela Usifoh aus Kempten gekommen. Bei den Waffeln am Stil kamen Bananen und „Giotto“ als Füllungen besonders gut bei den „Kunden aller Altersklassen“ an.

Bayerischer Käse und „Sauerkraut Relish“

Auch die regionale Küche fehlte nicht. Neben bayerischem Käse gab es den „Hoassen Hund“, die bavarisierte Variante des „Hot Dog“. Die scharfe Bratwurst in der Semmel ist mit Kren und „Sauerkraut Relish“ garniert.

Vom wechselhaften Wetter ließen sich die Weilheimer Gourmets nicht abschrecken. Am Samstagabend war zeitweise kein freier Platz an den Biertischen mehr zu bekommen.

Wer das Streetfood-Festival versäumt hat, hat am kommenden Wochenende, 4./5. Mai, in Penzberg die Gelegenheit zum Besuch. Den nächsten Stopp auf ihrer Tour macht die „Streetfood Familiy“ dort auf dem Stadtplatz.

Von Alfred Schubert

