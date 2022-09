Ohne Druck zum „StuhlGang“: Spektakel voller Akrobatik und Tanz kehrt nach Weilheim zurück

Klappstühle auf und das Spektakel genießen: Der bunte Mix aus erfahrenen Akrobaten und jungen Talenten macht den Reiz von „StuhlGang“ aus. © Veranstalter

Bald läuten die Verantwortlichen von „smArt-faireinte Bühne“ die zweite Runde ihres künstlerischen „StuhlGangs“ ein. Der Verein freut sich, wieder ein vielseitiges Programm, voller Akrobatik und Tanz bieten zu können.

Weilheim – „Das positive Feedback des Publikums und der Wunsch nach Wiederholung hallten letzten Herbst noch mehrere Wochen nach“, erinnerte sich Heidi Kluthe, die, zusammen mit ihrer Schwester Sylvia, die künstlerische Leitung der Veranstaltung übernommen hatte. Rund 200 Zuschauer zogen, mit Klappstühlen bestückt, durch die „idyllisch beleuchteten Weilheimer Gassen“ und verfolgten das bunte Spektakel. Die Entscheidung, das Ganze zu wiederholen, fiel daher nicht schwer, heißt es aus den Reihen des Vereins. Die von ihnen als „Theaterspaziergang“ bezeichnete Veranstaltung findet in diesem Jahr am 24. September statt. Die Vorbereitung laufe bereits auf Hochtouren.

„StuhlGang“: Organisation durch ein großes Team

Das Team von „smArt-faireinte Bühne“ könne sich dabei auf ein im letzten Jahr angewachsenes Team verlassen. „Mittlerweile sind wir rund 75 Mitglieder“, sagte Julian Förster, Teil des Vorstandes. Gleichzeitig sei man mit der Unterstützung durch die Behörden äußerst zufrieden, meinte Heiner Welchert, Vorstand des Vereins.

Die Vorstellungen sind auch in diesem Jahr als „Spaziergang“ angedacht, die allesamt (Fünf an der Zahl) auf dem Spielplatz am Rosengarten (Augsburgerstraße) starten und ihren munteren Marsch ab 16.15 Uhr im 45-Minutentakt in Bewegung setzen werden. Jeder einzelnen, von vielen Schauspielern begleiteten „Spazierrunde“, werden dabei 50 Zuschauer beiwohnen können.

Die Künstlerinnen und Künstler nehmen das Publikum dabei mit auf eine Reise durch die Zeit. Unter dem Titel „HORA“ erwartet die Schaulustigen dabei ein akrobatischer und musikalischer Spaziergang durch die Höhen und Tiefen eines Menschenlebens. Das Programm erzählt dabei vom „Leichtsinn und Charme der Kindheit und Jugend“, dem „Leben und der Lebendigkeit der Träume“ und dem allgegenwärtigen „Ticken der Zeit“, aus jedem Lebensabschnitt Geschichten, die auf kunstvolle Art und Weise vorgetragen werden. Fünf verschiedene Bühnen werden dafür errichtet.

„StuhlGang“: Vorverkauf schon sehr gut angelaufen

Es sei den Verantwortlichen dabei „enorm wichtig“ gewesen, „Bühnenprofis mit Laien zusammen zu bringen“ und „möglichst viele Generationen zu durchmischen“, beteuerte Sylvia Kluthe. Der Verein allein stelle in diesem Jahr sogar rund die Hälfte der Künstler. Artisten von „VAGANTI“, „Circus Imago“ und vielen anderen, stehen diesen zur Seite und komplettieren das Ensemble. Darüber, dass das Programm „begeistern und das Herz berühren“ wird, ist sich das Team schon jetzt einig.

Der künstlerische Abend kostet für Erwachsene 21.50 Euro, für Kinder, Schüler und Beeinträchtigte 14.50 Euro. Familien können für 62 Euro ein eigenes Ticket bestellen. Krisztine Osswald, ebenfalls Teil der Vorstandschaft, erklärte, dass die Karten allerdings limitiert seien. „Der Vorverkauf ist schon sehr gut angelaufen“, sagte sie.

Nach Ende des Spektakels dürfen sich die Ticketkäufer noch auf einen Ausklang des Events freuen. Dieser findet um 18 Uhr im Innenhof von Herzogsägmühle statt und lädt mit Snacks, Getränken und Livemusik zum Verweilen ein. Abschließend werde den Besuchern noch eine Feuershow geboten. Am Verein Interessierte könnten sich während den Shows am Stand von „smArt- faireinte Bühne“ am Marienplatz, über dessen Arbeit informieren, berichteten die Verantwortlichen. Am Marienplatz bestehe außerdem die Möglichkeit, Sitzgelegenheiten auszuleihen.

Sollte die Veranstaltung wortwörtlich ins Wasser fallen, stehe bereits der 2. Oktober als Ausweichtermin fest. Die Karten würden selbstverständlich auch an diesem Tag gelten, stellte der Verein klar.

Hier gibt‘s Karten: sowohl auf der Internetseite www.reservix.de als auch unter der Nummer 0180-6700733 Weitere Informationen auf Facebook und Instagram.

VON FLORIAN ZERHOCH

