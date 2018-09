„Symphonie Prague“ und Solisten: Mitreißende Heimspiele

Das Orchester „Symphony Prague“ und die Solisten um Weilheims Kirchenmusiker Jürgen Geiger begeisterten über 600 Zuhörer. Die Stadthalle war voll besetzt.

Weilheim – Die Mischung aus Heimatverbundenheit und Weltläufigkeit, die Verbindung eines Heimspiels des (international gefragten) Weilheimer Musikers Jürgen Geiger mit dem Gastspiel eines großen Hauptstadt-Orchesters kommt bestens an: Nach der bejubelten Premiere mit Geigers Interpretation von „Rach3“ im Herbst 2017 war die Stadthalle nun auch bei der zweiten Veranstaltung der Reihe „WeilheimSymphonyConcerts“ randvoll besetzt. Vergangenen Sonntag standen zwei expressive, mitreißende Kompositionen Ludwig van Beethovens im Mittelpunkt: das „Tripelkonzert“ und die 7. Sinfonie.

Doch zunächst hatte bei diesem anregenden Konzert am frühen Sonntagabend das Orchester „Symphony Prague“ eine Art Heimspiel. Der beeindruckende, rund 45- köpfige Klangkörper durfte im wohl bekanntesten Werk des tschechischen Nationalkomponisten Bed˘rich Smetana schwelgen. Gewiss könnten diese Musiker – die großteils den großen Orchestern der tschechischen Hauptstadt angehören: den Prager Symphonikern, dem Rundfunk-Sinfonieorchester und der Oper des Nationaltheaters – „Die Moldau“ noch im Schlaf mustergültig spielen. In Weilheim freilich wirkten sie trotz langer Bus-Anfahrt hellwach und rissen die gut 620 Zuhörer mit ihrer runden, herrlich fließenden Umsetzung von Smetanas magisch-musikalischer Flussbeschreibung zu ersten „Bravos“ hin.

„Stars“ aus der Region

Fürs folgende, vielfältige „Tripelkonzert“, Beethovens Konzert für Klavier, Violine und Violoncello op. 56, waren die Prager damit bestens warmgespielt. Als Solisten traten nun „Stars“ aus der Region hinzu, neben dem Weilheimer Kirchenmusiker und Pianisten Jürgen Geiger – der auch als künstlerischer Leiter des Veranstalters, des jungen Weilheimer Vereins „ClassicConcerts“, fungiert – die aus Bobingen stammenden Geschwister Nathalie und Andreas Schmalhofer: Die 21-jährige Geigerin und der 23-jährige Cellist besuchten Meisterkurse bei Maestros wie Kent Nagano, haben bereits zahlreiche Preise und Stipendien erhalten – und, wie der Weilheimer Auftritt ahnen lässt, eine große Zukunft vor sich. Wunderbar ließen die drei Solisten ihre Läufe ineinander fließen, Nathalie und Andreas Schmalhofer mit der gebotenen Dramatik im Ausdruck, und Jürgen Geiger am Flügel die Ruhe selbst. So gelang eine eindrucksvolle Interpretation des anspruchsvollen „Tripelkonzerts“, die mit langem Applaus und vielen Bravo-Rufen gefeiert wurde.

Gab das Orchester „Symphony Prague“ in diesem Konzertteil den höchst einfühlsamen, stets präsenten, aber an den entscheidenden Stellen auch zurückhaltenden Begleiter, so durfte es nach der Pause noch einmal alle Register ziehen: All den ernsten und heiteren, mal sinnigen, mal ausgelassenen und in der Summe mitreißenden Ideen, die Beethoven 1812 in seiner 7. Sinfonie verwirklichte, wurde das Orchester hervorragend gerecht, hochprofessionell und zugleich voller Spielfreude.

Minutenlanger Beifall

Dirigent Johannes Skudlik aus Landsberg – der die Prager bereits zweimal in Weilheim leitete, nämlich vor dem letztjährigen „Rach3“-Konzert bereits 2015 beim „Carmina Burana“-Open-Air auf dem Marienplatz – agierte am Pult mit vollem Körpereinsatz und raumgreifender Gestik; so lebte er seine leidenschaftliche, mitunter tänzerische Beethoven-Interpretation geradezu vor. Der minutenlange Beifall für alle Mitwirkenden rief ihn am Ende immer wieder auf die Bühne. Kein Zweifel: Die „WeilheimSymphonyConcerts“ sind eine echte Bereicherung für das ohnehin schon reiche Musikleben der Region.