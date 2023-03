„Können nicht alle versorgen“: Tafeln am Limit — Weilheim verhängt Aufnahmestopp

Von: Johannes Thoma

Etabliert seit rund zwei Jahrzehnten: Die Weilheimer Tafel hat nun erstmals in ihrer Geschichte einen Aufnahmestopp verhängen müssen. In Peißenberg und Penzberg ist ein Aufnahmestopp derzeit kein Thema. © Archiv

Immer mehr geflüchtete Menschen, hohe Energiekosten und Inflation: Seit einem Jahr verzeichnen die Tafeln im Landkreis einen starken Anstieg an Bedürftigen. Diesen kann die Weilheimer Tafel nicht mehr bewältigen.

Landkreis – In der 22 000-Einwohner-Stadt Weilheim versorgt die Tafel derzeit 600 Menschen – mehr als doppelt so viele wie früher. „Dazu gibt es eine Warteliste, die ständig größer wird. Bereits seit Monaten arbeitet die Tafel am Limit, und es ist kein Ende der immer weiter steigenden Nachfrage abzusehen. Die Verantwortlichen haben sich nun entschlossen, ab sofort einen Aufnahmestopp zu verhängen“, heißt es in einer Mitteilung des Leitungsteams um Wolfgang John und Christian Hüsken.

Weilheimer Tafel am Limit: 70 Menschen auf der Warteliste

Die hohe Zahl der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine und anderen Ländern ist ein Grund für die Krise, hinzukommen noch Inflation und hohe Energiekosten. Zudem kämen nun auch wieder mehr Menschen, die während Corona den Tafeln ferngeblieben seien, heißt es. Derzeit stehen rund 70 Menschen auf der Warteliste. „Es macht einfach keinen Sinn, diese Liste noch größer werden zu lassen. Da wird die Wartezeit einfach zu lang“, sagt Wolfgang John. Man wolle nun erst einmal versuchen, die Wartenden zu versorgen. „Wir brauchen eine Atempause“, so John.

Die Probleme der Tafel verschärft hat auch der Rückgang an Lebensmittelspenden. Supermärkte gingen in jüngster Zeit verstärkt dazu über, Lebensmittel, deren Mindesthaltbarkeitsdatum kurz vor dem Ablauf steht, vergünstigt anzubieten. Das führe dazu, dass die Tafeln weniger Spenden bekämen. „Unsere Lager sind leer, wir arbeiten von Woche zu Woche“, so John.

Die hohe Zahl an Bedürftigen stelle auch die rund 60 Helfer vor große Herausforderungen, hinzu komme noch die Enge im evangelischen Gemeindehaus. Ob und wann der Aufnahmestopp aufgehoben wird, lässt sich derzeit nicht sagen, so John. „In ein paar Monaten werden wir uns wieder zusammensetzen.“

Beim „Gabentisch“ in Peißenberg ist die Lage entspannter

In Peißenberg – dort gibt es einen „Gabentisch“ statt einer Tafel – ist die Lage entspannter. „Bei uns sieht es dank vieler Spenden gut aus, wir können alle Menschen versorgen“, sagte Rudolf Fischer vom Vorstandsteam des Gabentisches. Die Ehrenamtlichen kaufen jede Woche für rund 600 Euro Lebensmittel hinzu und versorgen so im Schnitt etwa 80 bis 90 Familien, das sind über 250 Menschen, darunter sind rund 50 Ukrainerinnen.

Aber auch in Peißenberg sei ein Rückgang bei den Supermarkt-Spenden spürbar – vor allem bei frischem Gemüse, so Fischer. Der Gabentisch ist zuständig für die Gemeinden Peißenberg, Hohenpeißenberg und Böbing. Weilheimer beispielsweise dürfen dort also nicht für einen Euro einkaufen, weil die Ausweise nur für die jeweils zuständige Gemeinde gelten.

Auf Spenden angewiesen Aufgrund der derzeitigen Lage sind die Tafeln mehr denn je auf Spenden angewiesen. Die Spendenadressen:

Weilheimer Tafel: Sparkasse Oberland, IBAN: DE82 7035 1030 0009 0931 96 Schongauer Tafel: Bank für Sozialwirtschaft IBAN: DE 42 7002 0500 0004 8192 00

Penzberger Tafel: Sparkasse Oberland, IBAN: DE39 7035 1030 0009 1900 00, Verwendung: Spende. Gabentisch Peißenberg: Sparkasse Oberland IBAN: DE63 7035 1030 0009 2469 92

Auch in Penzberg ist die Tafel nach wie vor gut aufgestellt. „Wir haben genügend Helfer und genügend Lebensmittel. Einen Aufnahmestopp haben wir noch nie in Erwägung gezogen“, sagt Christine Geiger vom Leitungsteam. Das Spendenaufkommen sei zwar nach Weihnachten ein wenig geringer geworden, aber immer noch so hoch, dass Woche für Woche Lebensmittel hinzugekauft werden können. Eine große Hilfe für die Penzberger Tafel ist laut Geiger auch der Discounter „Lidl“, der seit kurzem auch die ortsansässigen Tafeln unterstützt. „Überhaupt sind wir sehr dankbar, was uns die Märkte vor Ort abgeben“, so Geiger. In Penzberg kommen pro Woche rund 100 Bedürftige zur Tafel, versorgt werden damit rund 400 Menschen. Vor einem Jahr waren es 40 Menschen pro Woche, die zur Tafel kamen.

Tafel in Schongau: „Können nicht alle versorgen, die wir gerne versorgen würden“

In Schongau ist die Lage seit längerem angespannt. Einen Aufnahmestopp gibt es nicht, sagt Stefan Schütz von der Diakonie Herzogsägmühle, die für den Betrieb der Schongauer Tafel zuständig ist. Allerdings „können wir nicht alle versorgen, die wir gerne versorgen würden“. Einige Hilfesuchende stehen deshalb auf einer Warteliste. Das Schongauer Tafel-Team versucht, diese abzubauen. „Sobald Kapazitäten frei werden, rückt jemand nach, der die Tafel dann besuchen darf“, so Schütz.

Gerade gebe es einfach sehr viele Menschen in Lebenslagen, welche die Tafel attraktiv machen. Sei es durch Flucht oder Armut wegen der Inflation, teilt Schütz die Einschätzungen der Weilheimer Tafel. Dass die Menge an Lebensmittelspenden eingebrochen ist, konnte Schütz aber nicht beobachten. Benötigen würde man trotzdem weitaus mehr.

Auch wenn es im Landkreis derzeit nur bei der Weilheimer Tafel einen Aufnahmestopp gibt, ist das beileibe kein Einzelfall. Bundesweit mussten in den vergangenen Wochen rund ein Drittel aller Tafeln in Deutschland diesen Schritt gehen.

