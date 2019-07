Themenabend des Staatlichen Bauamts zur „Umfahrung Weilheim“: Jede Trasse hat ihre Tücken

Drei wesentliche Erkenntnisse kamen beim ersten Themenabends des Staatlichen Bauamts zur „Umfahrung Weilheim“ heraus. Und eine Variante ist praktisch schon aus dem Rennen.

Weilheim – Gut 30 geladene Gäste fanden sich am Dienstagabend im Sitzungssaal des Staatlichen Bauamts Weilheim ein: Beim ersten von insgesamt vier intensiven „Themenabenden“ zu verschiedenen Möglichkeiten und Aspekten einer „Umfahrung Weilheim“ ging es um die beiden Trassen im Westen und den Zentrums-Tunnel. Gut drei Stunden lang wurde kontrovers, aber sachlich über diese Varianten diskutiert. Kommenden Dienstag wird es in dieser Runde dann um die beiden Optionen einer Ost-Umgehung gehen. Am 16. Juli folgt das Thema „Verkehr und Mobilität“, dann wird auch Gutachter Harald Kurzak mit dabei sein. Und am 25. Juli steht schließlich das Thema „Naturschutz und Landschaftsgestaltung“ im Fokus.

Diese „Themenabende“ sind – nach den „Info-Märkten“ für alle Interessierten in der Stadthalle – der zweite Baustein des „Bürgerdialogs“ seitens des Staatlichen Bauamts. Eingeladen dazu sind Vertreter des Stadtrats und der umliegenden betroffenen Gemeinden, der vier Bürgerinitiativen in Sachen „Umfahrung“, von Gruppierungen wie der „Weilheimer Agenda 21“ und Verbänden wie dem Einzelhandelsverband, dem Bauernverband oder dem Bund Naturschutz. Man wolle „erfahren, welche Chancen und Risiken der einzelnen Varianten Sie sehen“, sagte Bauamts-Leiter Uwe Fritsch in seiner Begrüßung zu der von einem externen Moderator geleiteten Runde. „Im Idealfall“ komme es am Ende dieser Phase zu einer „gewissen Varianten-Eingrenzung“, so Fritsch. Sämtliche Beiträge würden protokolliert, auf der Internetseite des Staatlichen Bauamts Weilheim anonym veröffentlicht und am Ende in einer Dokumentationsbroschüre zusammengefasst, erklärte Moderator Arnold Vitez von der Münchner Unternehmensberatung „Hendricks & Schwartz“. Im August ist zudem eine Ausstellung der Ergebnisse geplant, ehe Weilheims Stadtrat im Herbst nach einer Bürgerbefragung einen Beschluss fassen will. Nach diesem legt das Staatliche Bauamt in Abstimmung mit den Verkehrsministerien von Bayern und dem Bund eine Vorzugstrasse fest.

Weilheimer Umfahrung: Das spricht gegen die lange Westumgehung

Diese wird mit einiger Wahrscheinlichkeit nicht die lange Westumgehung sein, wie sich schon an diesem ersten „Themenabend“ herauskristallisierte. Zwar unterstrichen insbesondere Vertreter der Weilheimer CSU (etwa Klaus Gast, der als Kreisheimatpfleger geladen war, sowie Stefan Zirngibl als Kreishandwerksmeister) die „Vorteile aller Westumfahrungen“: Dass etwa die weitere Stadtentwicklung durch diese nicht eingeschränkt werde und die Tankenrainer Straße angeschlossen wäre. Auch bestünde prinzipiell die Möglichkeit, an eine lange Westumgehung mit einer dritten zusätzlichen Ammerbrücke die Gewerbegebiete Paradeis, Öferl und Leprosenweg anzuschließen. Doch vorgesehen ist das nicht, und der Bund würde das auch nicht bezahlen, so die Bauamts-Vertreter.

Wielenbachs Bürgermeister Korbinian Steigenberger warnte massiv vor dieser Variante, die das Wasserschutzgebiet seiner Gemeinde kreuze und für deren Grundwasser ein „sehr hohes Risiko“ bedeuten würde. Und Michael Sendl („Biomichl“) fasste als Vorsitzender des Einzelhandelsverbandes im Landkreis zusammen: Es gebe schlicht keine Argumente für diese Trasse, „niemand will die“.

Diese Tücken hat die populärere „Westumgehung kurz“

Doch auch die populärere „Westumgehung kurz“, die bei der Kläranlage die Ammer queren und mit einem 380-Meter-Tunnel von der Metzgerei „Klobeck“ bis zum Getränkemarkt „Fristo“ unter dem „Einkaufspark Neidhart“ hindurchführen würde, hat große Tücken, wie sich zeigte: Auch hier sei kein Anschluss für die Gewerbegebiete Paradeis, Öferl und Leprosenweg vorgesehen – anders als es Befürworter dieser Trasse oft behaupten würden. Das müsse den Bürgern „klar gesagt werden“, befanden insbesondere Saika Gebauer-Merx (FDP), die Wirtschaftsreferentin des Stadtrats, und Pollings Bürgermeisterin Felicitas Betz, die einbrachte, dass „die Oderdinger Bürger“ jede Westumfahrung ablehnen.

+ Diese fünf Trassen stehen zur Debatte in Sachen „Umfahrung Weilheim“. © Grafik: Staatliches Bauamt

Der Weilheimer Unternehmer Fritz-Andreas Neidhart, als Vertreter des Vereins für Standortförderung eingeladen, nannte es eine Zumutung, dass der Tunnel der kurzen Westumfahrung fast komplett (in offener Bauweise) unter der Zufahrtsstraße seines „Einkaufsparks“ verlaufen würde. Die Verkehrsströme von dessen „13 000 bis 16 000 zahlenden Kunden pro Tag“ müssten berücksichtigt werden, so Neidhart. Bauamts-Vertreter Andreas Lenker räumte ein, dass diese Variante mit „erheblichen Schwierigkeiten“ verbunden sei, auch, weil sie Biotope und zwei Bahnlinien kreuze. Zudem müssten laut Neidhart auch für die kurze Westumfahrung „sechs Reiterhöfe mit 200 Pferden“ umgesiedelt werden. Und Heinz Botsch („Schutzgemeinschaft Weilheimer Moos“) verwies darauf, dass der Anschluss an die bestehende B 2 dem Dietlhofer See sehr nahe kommen und dessen Erholungswert deutlich verringern würde.

Bei allen fünf Varianten wurden bereits juristische Klagen angekündigt

Für Kreishandwerksmeister Zirngibl wäre im Sinne der Entlastung eine zusätzliche Anbindung am Leprosenweg für eine kurze Westumgehung unbedingt nötig. Doch „den Bund interessiert erst in zweiter Linie die Entlastungswirkung in Weilheim“, antwortete darauf Bauamts-Leiter Fritsch: „Der Bund braucht diese Anbindung nicht – aber das Ergebnis für den nächsten Planungsschritt könnte sein: Weilheim braucht sie.“ Allerdings müssten dafür im Bereich Leprosenweg wohl Gebäude umgesiedelt werden, wie in der Diskussion deutlich wurde. Übrigens sind laut Lenker bereits bei allen fünf Varianten juristische Klagen angekündigt –für den Fall, dass sie Vorzugstrasse werden und in einen Vorentwurf münden.

Hohe Akzeptanz in der Bürgerschaft hätte aktuell wohl ein Zentrum-Tunnel. Doch diese, so prognostizierte Weilheims Verkehrsreferent Claus Reindl (BfW), könnte deutlich sinken, wenn klar werde, dass ein solcher viele Privatgrundstücke tangiert. Andreas Lenker bestätigte, dass man für einen solchen Tunnel in rund 25 Metern Tiefe unter Krottenkopf- und Römerstraße auch „in Privatgrundstücke rein muss“: Es wären Grunddienstbarkeiten nötig, was einen Wertverlust für Grundstücke bedeute. Schäden am Haus müsse durch einen Tunnel aber niemand befürchten, betonte Bauamts-Chef Fritsch.

Diese Variante ist bereits passé für das Staatliche Bauamt

Unternehmer Neidhart sagte, das schlechte Preis-Leistungs-Verhältnis („teuerste Variante mit geringster Entlastung“) spreche klar gegen einen Zentrums-Tunnel. Andererseits sei dieser in allen anderen Aspekten, insbesondere der Umweltverträglichkeit, „die beste Variante“, fügte Lenker hinzu.

Definitiv passé ist für das Staatliche Bauamt jedoch ein Tunnel unter der B 2 in Deckelbauweise (der sogenannte Kurztunnel). Dessen Bau würde für etwa vier Jahre ein „Verkehrschaos“ bedeuten, so Fritsch: „Wir sehen in dieser Variante überhaupt keine Vorteile, sondern nur Nachteile.“ Angesichts anderer Alternativen für eine „Umfahrung Weilheim“ werde sich das Bauamt auf das „Wagnis“, das der Kurztunnel bedeute, definitiv nicht einlassen – und man werde diesen nicht weiter untersuchen. Fritsch wörtlich: „Aus Sicht des Staatlichen Bauamts ist zu dieser Variante alles gesagt, was gesagt werden muss.“

mr