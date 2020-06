Ticketverlosung für Autokonzerte auf dem Weilheimer Volksfestplatz

„Weilheimer Tagblatt“ und „Penzberger Merkur“ verlosen insgesamt sechs Tickets für die Autokonzerte auf dem Weilheimer Volksfestplatz. Alle Informationen dazu haben wir hier für Sie.

Weilheim – Durch die Corona-Krise bedingt fallen viele Konzerte aus. Doch Radio Oberland hat sich etwas einfallen lassen, um den Musikern dennoch eine Möglichkeit zu bieten, aufzutreten.

In Absprache mit dem Landratsamt Weilheim-Schongau und dem Weilheimer Ordnungsamt haben die Verantwortlichen so genannte Autokonzerte auf dem Weilheimer Volksfestplatz organisiert, auf den maximal 219 Autos passen. Dabei treten vor allem Künstler aus dem gesamten Oberland auf. Das Genre geht von Mundart-Pop bis hin zu bayerischer Blasmusik.

Bekannte Künstler kommen nach Weilheim

Zu den Autokonzerten kommen bekannte Künstler wie die Mundart-Pop-Band „Lenze und de Buam“ (Auftritt am Freitag, 19. Juni). Alexander Eder (bekannt aus „The Voice of Germany“) tritt mit Band am Samstag, 20. Juni, auf, Kaled (Mundart-Pop) und seine Vorband „Hoamatbeat“ (Bayerische Musik) sind am Sonntag, 21. Juni, zu sehen. Die Band „Jamaram“ (Reggae, Latin, Pop) spielt am Samstag, 27. Juni, auf dem Volksfestplatz, „Die kleine Egerländer Besetzung“ (Blasmusik) ist am Sonntag, 28. Juni, zu sehen und zu hören.

Einlass ist jeweils ab 18 Uhr, Konzertbeginn um 20 Uhr. Jedes der Autokonzerte endet um 22 Uhr, anschließend werden die Autos nach Anweisung nach draußen gelotst.

Es gibt für jedes Konzert zwei unterschiedliche Preiskategorien: Kategorie eins ist für maximal zwei Personen im Auto gedacht, Kategorie zwei für maximal vier Personen aus zwei verschiedenen Haushalten.

„Weilheimer Tagblatt“ und „Penzberger Merkur“ verlosen für das Konzert von „Lenze und de Buam“, Kaled und „Hoamatbeat“, „Jamaram“ sowie die „Egerländer“ jeweils eine Karte, die für beide Kategorien gilt. Für das Konzert von Alexander Eder werden zwei Karten verlost, die ebenfalls für beide Kategorien gültig sind.

Teilnahme:

Wer an der Leseraktion teilnehmen möchte, muss folgende Frage richtig beantworten:

Wie viele Autos passen bei den Konzerten maximal auf den Volksfestplatz?

Die Lösung senden Sie bis zum Sonntag, 14. Juni, per SMS oder Telefon an unsere Hotline. Die Leitungen sind bis Sonntagmitternacht geschaltet.

