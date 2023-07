Weilheimer Tierarzt verklagt: „Ultraschallbilder lügen nicht“

Von: Andreas Müller

Teilen

Eine Frau hatte einen Weilheimer Tierarzt auf Schadenersatz verklagt. © IMAGO

Die Klägerin ist sich sicher: Dass Casimir, ihr Pferd, nicht mehr so läuft wie früher, liegt daran, dass er von einem Weilheimer Tierarzt falsch behandelt wurde. Im Schadensersatzprozess am Münchner Landgericht zeigt sich: Emotionen können Beweise nicht ersetzen.

Weilheim – Aus Seeg im Ostallgäu ist die Klägerin angereist. Casimir, ein Holsteiner Warmblut, sei eines von fünf Pferden, die ihrer Familie gehören, erzählt sie stolz. 17 Jahre sei der Wallach alt. „Im besten Pferdealter also“, schließt Richter Johannes Brose, als er von dem Sachverständigen, den er zur mündlichen Verhandlung geladen hat, erfährt, dass Pferde wie Casimir im Schnitt 35 Jahre alt werden.

Brose zitiert aus der Klageschrift: Casimir sei „unbrauchbar“. Ganz so schlimm wie befürchtet sei es doch nicht gekommen, stellt die Klägerin klar. Der Wallach könne schon noch geritten werden, aber nicht mehr so wie früher, als Casimir bei Gelände- und Dressurturnieren teilgenommen habe. Schuld daran sei der Tierarzt, von dem sie über 15 000 Euro Schadensersatz fordert.

Klägerin: Operation erfolgte ein halbes Jahr zu spät

Casimirs Bein hätte früher operiert werden müssen, beschwert sich die Ostallgäuerin. Das habe der Tierarzt Ende 2020 nicht erkannt. Die Operation ein halbes Jahr später sei zu spät gekommen. Dem widerspricht der Sachverständige: Aufgrund der Ultraschallbilder habe zunächst „nicht die zwingende Notwendigkeit zu operieren“ bestanden. Im Gegenteil: In über 50 Prozent der Fälle reiche eine konservative Behandlung etwa mit einer Salbe, damit die bei Casimir festgestellten Schwellungen zurückgehen.

Die Klägerin will sich damit nicht zufrieden geben. Ob der Tierarzt nicht eine Kernspintomographie hätte veranlassen müssen, will sie wissen. „Die Ultraschallbilder lügen nicht“, erklärt der Sachverständige. Auch in der Folge habe der Tierarzt das Pferd „exakt und gründlich untersucht“ und seinen Gesundheitszustand „engmaschig überwacht“. Die später durchgeführte Operation könne auch Folge einer neuen Verletzung sein.

Richter: Frau soll Klage zurücknehmen

Auch damit will sich die Klägerin nicht zufrieden geben: Ein anderer Tierarzt habe ihr gesagt, der ursprüngliche Befund sei vergleichbar mit einem „Kieselstein im Schuh“. Das sei „medizinisch nicht nachvollziehbar“, entgegnet der Sachverständige knapp. Und was sagt der beklagte Tierarzt? Er könne den „Ärger nachvollziehen“. Die Klage habe auch ihn „wochenlang nicht schlafen lassen“, gibt er zu, betont aber: „Ich sehe keinen Fehler.“

Das Begehren der Ostallgäuerin sei zwar „emotional nachvollziehbar“, so der Richter. Allerdings trage sie als Anspruchstellerin die Beweislast für eine Pflichtverletzung des Tierarztes, erklärt Brose und legt der Frau nahe, die Klage zurückzunehmen, um Gerichtskosten zu sparen. Wie sie entscheidet, ist noch nicht bekannt.