Ort in Oberbayern als zweites Wuhan? Peta-Tierschützer wollen Kleintiermarkt verbieten - wegen Pandemie-Gefahr

„Panisch weit aufgerissene Augen“: Freilaufender Hund hetzt trächtiges Reh - Jäger entsetzt über grausigen Anblick

Jäger appellieren an Hundebesitzer: Nehmt die Hunde an die Leine! Was ohne Leine passieren kann, mussten Jäger in Weilheim erst kürzlich wieder miterleben.