Hilfsbereiter Mann will Münze wechseln - plötzlich fehlen ihm 250 Euro

Von: Elena Siegl

Ein Trickbetrüger hat 250 Euro aus einem Geldbeutel entwendet. © IMAGO / SKATA

Eigentlich wollte er nur eine Zwei-Euro-Münze wechseln, kurz darauf musste ein Weilheimer feststellen, dass 250 Euro aus seinem Geldbeutel fehlten.

Weilheim - Am Donnerstag den 25. August wurde gegen 14.45 Uhr ein 85-jähriger Weilheimer auf der Pollinger Straße in Weilheim (Höhe Hausnummer 3) von einem bislang unbekannten Täter angesprochen, ob dieser ihm eine Zwei-Euro-Münze wechseln könne. Als der Weilheimer in seinem Geldbeutel nachsah, griff der unbekannte Täter auch in das Münzfach, heißt es im Polizeibericht. Der Weilheimer steckte daraufhin seinen Geldbeutel umgehend wieder in seine Jackentasche. Der Täter entfernte sich schließlich in die nächste Seitenstraße.

Nachdem der Vorfall dem 85-Jährigen suspekt vorkam, sah er sofort nochmals in seinem Geldbeutel nach und musste dabei feststellen, dass insgesamt 250 Euro Bargeld fehlten. Der Geschädigte ging dem Täter nun sofort nach und konnte diesen nach ca. 50 Metern stellen. Nachdem der Täter mit dem Vorwurf konfrontiert wurde, zeigte er freiwillig seinen Geldbeutel vor. Der Geschädigte konnte darin laut Polizei auch tatsächlich sein Bargeld feststellen und dieses wieder an sich nehmen.

Trickbetrug in Weilheim: So wird der Täter beschrieben

Der Täter, dessen Personalien unbekannt blieben, wird wie folgt beschrieben: südländischer Typ, ca. 50 Jahre alt, schlanke Gestalt, ca. 170-175 cm groß, Brille mit schwarzem Gestell, helles Hemd, dunkle lange Stoffhose, spricht gebrochenes deutsch. Hinweise auf die Tat oder den Täter werden an die Polizeiinspektion Weilheim unter 0881/6400 erbeten.

