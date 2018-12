Turnhallen-Beschluss auf der Zielgeraden

Die Entscheidung ist gefallen: Das Weilheimer Gymnasium bekommt drei neue Turnhallen. Und diese sollen auf dem Schulgelände realisiert werden.

Landkreis – Die Autofahrer an der Fußgängerampel vor dem Gymnasium mussten sich in Geduld üben. Es dauerte seine Zeit, bis sämtliche Mitglieder des Kreis- und des Schulausschusses sowie die Mitarbeiter des Landratsamtes die Straße überquert hatten. Der Ausschuss schaute sich vor Ort auf dem Gelände des Gymnasiums die möglichen Standorte für den Turnhallenneubau an.

Der Vor-Ort-Termin war anberaumt worden, weil es mehrere Varianten gab, zwischen denen sich die Kreisräte entscheiden müssen. Derzeit sind direkt am Schulgebäude zwei Turnhallen übereinander gebaut, wobei insbesondere die obere Halle fast gar nicht mehr genutzt werden kann.

Gebraucht werden drei Turnhallen

Klar ist, dass beide Turnhallen abgerissen werden sollen. Klar ist auch, dass die Regierung von Oberbayern einen Bedarf von insgesamt drei Turnhallen für das Gymnasium ermittelt hat. Diese müssen irgendwo hin gebaut werden. Die Stadt Weilheim schlug unter anderem vor, eine neue Dreifachturnhalle auf das TSV-Stadion direkt neben der Schule zu bauen.

Vor Ort machten, sich die Kreisräte ein Bild davon, wie schwierig das wäre. Während sie auf dem heutigen Beachvolleyballplatz standen, erklärte ihnen der Leiter der Kommunalen Bau- und Liegenschaftsverwaltung beim Landkreis, Florian Steinbach, mit welchen Problemen man zu kämpfen hätte, wenn man sich für diesen Standort entscheiden würde: „Zwischen den Fußballplatz und die Straße passt keine klassische Dreifachhalle.“ Die Umkleidekabinen müssten in ein Extra-Gebäude ausgegliedert werden, die Geräteräume müssten unterirdisch angelegt werden, um den Baumbestand nicht zu gefährden.

„Außerdem gingen hierfür natürlich etliche Quadratmeter Freifläche verloren, die derzeit auch von den Schülern genutzt werden“, sagte TSV-Chef Dieter Pausch.

Bestandsaufnahme der Turnhallen

Ganz anders stellte sich die Situation dann schon dar, als der Tross vor dem Bestandsgebäude mit den beiden Turnhallen halt machte. Kreiskämmerer Norbert Merk bemerkte dort ganz nebenbei: „Wenn wir die beiden bestehenden Turnhallen abreißen und nichts neu bauen, müssen wir die Fassade des Gebäudes wiederherstellen. Da reden wir allein dafür von Kosten um die zwei Millionen Euro.“

Doch die Verwaltung nannte noch mehr Gründe, die für diesen Standort sprechen. Platz ist genug, die Wege für die Schüler wären kurz. Prinzipiell seien im Bestand zwei Varianten vorstellbar, führte Bauexperte Steinbach vom Landratsamt weiter aus. Da wäre zum einen die „Turmhalle“, bei der drei Einfachhallen übereinander gebaut werden.

Eine Variante, für die sich insbesondere das Gymnasium selbst erwärmen könnte. Dann allerdings wäre eine Nutzung für den Breitensport durch den TSV kaum mehr möglich. Ein Kompromiss wäre stattdessen die Variante, im Erdgeschoss eine Doppelturnhalle zu errichten und obendrauf noch eine Einfachhalle zu setzen, erklärte Steinbach. Auch das wäre planerisch durchaus knifflig, aber machbar. So soll die untere Zweifachhalle ein Stück ins Erdreich eingegraben werden, damit der Baukörper nicht zu wuchtig ausfällt und die benachbarten Gebäude beschattet. Hierbei sei die Frage, wie sich dafür sorgen lasse, dass alle Turnhallen auch mit ausreichend Tageslicht versorgt werden können. Das müsse das zu beauftragende Planungsbüro erarbeiten, so Steinbach. Er nutzte die Gelegenheit und lotste die Mitglieder von Kreis- und Schulausschuss anschließend auch gleich noch zur Zweifachhalle der Mittelschule an der Stainhartstraße.

Hier müsse man darüber nachdenken, ob nicht noch eine weitere Halle angebaut werde, führte Steinbach aus. Damit würde man auch den Breitensport unterstützen, vor allem aber den Förderschülern einen Riesengefallen tun. Obwohl deren Schule nur einen Steinwurf weit von der Mittelschule entfernt ist, müssen sie bisher zum Sportunterricht mit dem Bus zur Hardtschule gefahren werden. Gebe es eine Dreifachhalle an der Mittelschule, könnten sie dort ihren Sportunterricht absolvieren. Später beschloss der Kreisaus- und Schulausschuss, dass zumindest schon einmal der genaue Bedarf und mögliche Fördermöglichkeiten untersucht werden sollen.

Diese Variante war schnell vom Tisch

Doch im Sitzungssaal des Landratsamtes ging es dann doch vor allem um die drei Turnhallen für das Gymnasium. Die Variante, auf dem TSV-Gelände eine Dreifachturnhalle zu bauen, war schnell vom Tisch.

Deutlich länger gestritten wurde indes über die Frage, ob man die „Turmhalle“ mit drei Einfachhallen übereinander auch gleich planerisch beerdigen solle. Weilheims Bürgermeister Markus Loth (BfL) machte keinen Hehl daraus, dass er diese Variante ablehnt: „Städtebaulich kaum genehmigungsfähig“ sei die „Turmhalle“, meinte er. Wohl auch mit Blick darauf, dass der TSV alles andere als begeistert davon wäre, weil die Einfachhallen kaum für den Vereinssport nutzbar wären.

Mehrere Kreisräte machten sich derweil dafür stark, beide Varianten – die „Turmhalle“ und die eingegrabene Zweifach- mit aufgesetzter Einfachhalle – untersuchen zu lassen. „Man merkt jetzt schon wieder, dass wir hier einen ganzen Raum voller Hobbyarchitekten und -statiker haben. Da wäre es mir sehr unrecht, wenn wir nicht beide Varianten untersuchen lassen und uns dann wieder Vorwürfe machen lassen müssen“, sagte Klaus Gast (CSU/Weilheim).

Genauso wurde es am Ende auch beschlossen: Die beiden Varianten am bisherigen Turnhallenstandort sollen genauer untersucht werden, wenn der Kreistag im Februar dem jetzt gefundenen Kompromiss zustimmt.

Mehrkosten für höhere Decken

Dann wird das Projekt, dass nach groben Schätzungen Florian Steinbachs rund acht Millionen Euro kosten wird, endgültig auf den Weg gebracht. „Wenn alles glatt läuft, dann können die neuen Hallen ab September 2022 genutzt werden“, sagte er.

Kreiskämmerer Norbert Merk stellte indes noch einmal klar, dass der Landkreis nur für den Bau von Schulsporthallen mit einer Deckenhöhe von 5,50 Meter zahlen werde. Wünsche die Stadt Weilheim wettkampftaugliche sieben Meter Deckenhöhe, müsse sie die Mehrkosten zahlen.