Weilheim: Über 500 Besucher feiern Grundsteinlegung für Waldorfschule

Von: Johannes Thoma

Mit viel Musik feierte die Waldorfschule die Grundsteinlegung am Narbonner Ring. © Gronau

Der Grundstein ist gelegt: Über 500 Besucher feierten am Freitag die Grundsteinlegung für die Freie Waldorfschule Weilheim auf dem ehemaligen Erdbeerfeld am Narbonner Ring. Wo früher Erdbeeren wuchsen, sollen ab Anfang 2024 Waldorfschüler heranwachsen, so die Wünsche der Festredner.

Weilheim – Mehr als die Hälfte der Gäste waren Buben und Mädchen der Schule, die seit fast einem Jahrzehnt im Provisorium in Huglfing unterrichtet werden. Einer von ihnen, Leo aus der 10. Klasse, freute sich auf einen „entspannteren Schulweg“ zur neuen Schule in Weilheim. Emilia (9. Klasse), die von Anfang an dabei ist, erzählte, wie glücklich die Schultage in Huglfing gewesen seien – auch wenn anfangs nur acht Kinder dort unterrichtet worden seien. Heute platze die Schule am Bahnhof in Huglfing mit ihren 250 Schülern in zehn Klassen aus allen Nähten, erzählte Lehrer Dietmar Müller, der mit seiner Kollegin Johanna Schumann durchs Programm führte.

Kultusministerium ist überrascht vom Besucherzuspruch

Er dankte der Schulaufsicht vor Ort und dem Kultusministerium. Beide seien „mehr Begleiter denn Aufseher“ gewesen. Vom harmonischen Miteinander berichtete auch Brigitte Grams-Loibl vom Kultusministerium, die sehr überrascht war vom enormen Besucherzuspruch bei der Grundsteinlegung: Bei anderen – staatlichen – Grundsteinlegungen für Schulen seien oftmals nur zwei Dutzend Erwachsene zugegen.

Grundsteinlegung für die neue Schule: Finn und Clara mit Hans-Georg Schmitz und dem Dodekaeder. © Gronau

Nicht nur an der Gestaltung der Feier waren die Schüler vielfach beteiligt, auch im Vorfeld hätten sie bei Workshops zum Schulbau gemeinsam mit Lehrern und Architekten ihre Kreativität und jede Menge Vorschläge eingebracht, lobte Landrätin Andrea Jochner-Weiß.

Der Entwurf des Stararchitekten hat den Stadtrat begeistert

Schon 2010 sei die Waldorf-Genossenschaft an die Stadt herangetreten, eine private Schule in der Kreisstadt errichten zu wollen. Diesen Wunsche habe die Stadt immer positiv begleitet, sagte Bürgermeister Markus Loth in seinem Grußwort. Vom Entwurf des renommierten Architekten Francis Kéré sei der Stadtrat 2019 gar „begeistert“ gewesen.

Bau soll ein Beispiel für Nachhaltigkeit und Ökologie sein

Dieser 1. Bauabschnitt solle ein Beispiel für Nachhaltigkeit und Ökologie sein, gleichzeitig soll er pädagogischen Kriterien genauso genügen wie der Lernförderung und der Gemeinschaftsbildung. Das wünschen sich die Bauherren, die „Freie Waldorfschule Weilheim gemeinnützige Genossenschaft“.

Vorerst nur am Computer sichtbar: Die künftige Waldorfschule mit Haupteingang und Kunsträumen. © Grafik: Waldorfschule

Allein der erste Bauabschnitt mit 13 Klassenzimmern, Fach- und Nebenräumen wird rund 15 Millionen Euro kosten, so Daniela Ernst und Richard Bernauer, die bei der Waldorf-Genossenschaft für Geschäftsführung und Finanzen zuständig sind. Das Geld kommt zu etwa 50 Prozent aus Eigenmitteln, darunter Zuwendungen aus Stiftungen, und zu 50 Prozent vom Freistaat. In den nächsten Jahren sollen weitere Klassenräume und eine Turnhalle errichtet werden. Später sollen eine Schulküche und ein Festsaal folgen.

Erster Bauabschnitt wird rund 15 Millionen Euro kosten

Bevor der Grundstein, ein selbst gefertigter Dodekaeder – ein Körper mit zwölf symmetrischen Fünfecken – in den Boden der Baugrube eingelassen wurde, gab es noch zahlreiche gute Wünsche und musikalische Darbietungen, darunter eine eigens vom Weilheimer Schülervater Jürgen Geiger komponierte Bläserfanfare. Geschenke zur Bepflanzung der Außenanlagen gab es vom Waldorf-Lesekreis sowie von der Nachbarschule Isartal in Geretsried.

Der Segensspruch bei der Grundsteinlegung lehnte sich an den an, der vor etwas über 100 Jahren bei der ersten Waldorfschule in Deutschland, in Stuttgart, verwendet wurde. Dabei wünschte Hans-Georg Schmitz vom Lehrerkollegium den Kindern der neuen, der zwölften Schule in der Kreisstadt unter anderem „befreiende Weisheit“.